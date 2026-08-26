Incident la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul ROMATSA. Judecătoarea care a pronunţat prima decizie, scoasă din sală cu jandarmii

Judecătoarea Liliana Cătălina Alexe, cea care a dispus suspendarea pentru o lună a certificatului ROMATSA, a mers miercuri, 26 august, la Înalta Curte, unde se judeca recursul împotriva hotărârii sale, deşi nu era parte din proces, şi a insistat să-şi apere decizia, ajungând să fie scoasă din sală de jandarmi.

Judecătoarea Liliana Cătălina Alexe a fost dată afară din sala de şedinţe a ÎCCJ. Foto: Mediafax

Incident fără precedent miercuri, 26 august, la Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul în care este contestată hotărârea Curții de Apel București privind suspendarea certificatului ROMATSA.

Liliana Cătălina Alexe, judecătoarea care a pronunțat sentința la Curtea de Apel București, s-a prezentat în sala în care se judeca recursul şi a cerut în repetate rânduri să vorbească și să susțină soluția pe care o pronunțase, deşi nu avea nicio calitate oficială în acest proces. După ce i s-a cerut de mai multe ori să respecte procedurile legale, în cele din urmă ea a fost scoasă din sală cu ajutorul jandarmilor.

Incidentul a fost confirmat de reprezantanţii Înaltei Curţi de Casație și Justiție.

„Astăzi, 26 august 2026, pe rolul Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a fost programată cauza înregistrată sub nr. 4696/2/2025 privind recursul în dosarul ROMATSA.

La termenul de astăzi, s-a prezentat în sala de judecată doamna Liliana Cătălina Alexe, care a fost judecător în primă instanţă la Curtea de Apel Bucureşti şi care a pronunţat hotărârea judecătorească atacată pe calea recursului în cauză”, au explicat magistraţii de la ÎCCJ într-un răspuns pentru ştiripesurse.

Practic, judecătoarea nu avea calitatea de parte în dosarul aflat pe rolul Înaltei Curți, iar recursul viza chiar hotărârea pe care ea o pronunțase la instanța inferioară.

„Doamna judecător a solicitat în repetate rânduri acordarea cuvântului pentru a susţine soluţia pe care a pronunţat-o şi care era favorabilă reclamanţilor. Completul de judecată i-a atras atenţia că nu poate participa la judecată, neavând calitatea de parte în cauză, şi i-a cerut să respecte ordinea şi solemnitatea şedinţei de judecată”, potrivit aceluiaşi document.

În ciuda mai multor atenționări, intervențiile Lilianei Cătălina Alexe au continuat, astfel că, în cele din urmă, completul a decis să ceară îndepărtarea judecătoarei din sala de ședință.

„Având în vedere intervenţiile repetitive ale doamnei judecător în cursul dezbaterilor, precum şi necesitatea asigurării ordinii şi solemnităţii şedinţei, completul a fost nevoit să apeleze la regulile de restabilire a ordinii şedinţei, solicitând îndepărtarea din sală a doamnei judecător Liliana Cătălina Alexe”, a transmis ÎCCJ.

Potrivit aceleiaşi surse, în tot acest timp judecătoarea a încercat să filmeze în sala de şedinţe şi a fost scoasă după intervenţia jandarmilor.

Haosul creat a avut și o consecință directă asupra procesului. Reclamanții, care obținuseră la Curtea de Apel București hotărârea favorabilă chiar de la judecătoarea scoasă acum cu jandarmii din sală, au cerut recuzarea completului de la ÎCCJ, invocând lipsa de imparțialitate.

„La rândul lor, reclamanţii a căror hotărâre favorabilă a fost pronunţată la fond au formulat cerere de recuzare a completului de judecată, invocând lipsa de imparţialitate a acestuia”, arată ÎCCJ.

Înalta Curte nu a făcut, deocamdată, precizări cu privire la măsurile care vor fi luate împotriva judecătoarei Liliana Cătălina Alexe după incidentul de miercuri.

„Cu privire la aspectele ce vizează regulile de desfăşurare a procesului civil şi cele referitoare la conduita judecătorului, raportate la situaţia de astăzi, deşi întrebările dumneavoastră sunt de interes pentru opinia publică, nu putem formula aprecieri punctuale la acest moment”, precizează instituția.

Articolul 233 din Legea nr. 303/2022 prevede că judecătorii nu își pot exprima public opinia cu privire la procesele aflate în curs și stabilește, de asemenea, că aceștia nu pot acorda consultații în probleme litigioase și nu pot desfășura activități care, potrivit legii, sunt realizate de avocați, adică exact ce a încercat să facă Liliana Cătălina Alexe.

O astfel de conduită poate ridica, potrivit textului citat în material, problema unor abateri disciplinare prevăzute de articolul 271 din Legea nr. 303/2022. Printre acestea se află încălcarea interdicțiilor prevăzute de lege, „imixtiunea în activitatea altui judecător sau procuror”, menționată la litera k), precum și intervențiile pentru soluționarea cererilor sau intereselor altor persoane în afara cadrului legal, prevăzute la litera m).

Pentru aceste abateri, legea prevede sancțiuni diferite în funcție de gravitate: de la avertisment și diminuarea indemnizației, până la mutarea disciplinară, retrogradarea profesională, suspendarea din funcție pentru cel mult șase luni și, în cazurile cele mai grave, excluderea din magistratură.

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De unde a pornit dosarul ROMATSA

Incidentul de la ÎCCJ avine după ce dosarul ROMATSA a generat deja controverse și a ajuns să fie discutat la nivelul Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Procesul a pornit de la mai multe persoane care au reclamat modul în care ROMATSA face recrutarea controlorilor de trafic aerian, susţinând că aveau pregătirea și licențele necesare, dar că sistemul de formare și recrutare internă al regiei îi împiedica, în practică, să fie angajați, în contextul în care au mai existat anterior hotărâri prin care practicile ROMATSA au fost considerate discriminatorii.

În noul proces, reclamanții au cerut aplicarea sancțiunii prevăzute de OG 137/2000 pentru persoanele juridice care încalcă în mod repetat legislația privind combaterea discriminării.

Pe 27 februarie 2026, Liliana Alexe, în calitate de judecător la Curtea de Apel București, a decis suspendarea pentru o lună a certificatului de furnizor de servicii de navigație aeriană al ROMATSA. Măsura urma să producă efecte numai după ce hotărârea devenea definitivă.

ROMATSA a atacat hotărârea cu recurs. Dosarul, înregistrat cu numărul 4696/2/2025, a ajuns la Înalta Curte la începutul lunii august, iar judecarea recursului a fost stabilită pentru miercuri, 26 august, când s-a ajuns ca judecătoarea Liliana Cătălina Alexe să fie scoasă din sală cu jandarmii.

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Miza procesului nu se rezumă însă la relația dintre ROMATSA și persoanele care au contestat modul de recrutare, deoarece compania furnizează serviciile de navigație aeriană în spațiul aerian național, iar posibilitatea suspendării certificatului său a determinat convocarea CSAT.

Pe 29 iunie, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a discutat situația și a apreciat că oprirea activității ROMATSA ar crea o „vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale”, indicând printre posibilele efecte scăderea supravegherii integrate a spațiului aerian și afectarea misiunilor tactice și logistice ale NATO de pe Flancul Estic.

CSAT a mai indicat riscul rerutării coridoarelor europene de tranzit și al unor probleme pentru transportul comercial, cargo și de urgență. Totodată, Guvernului i s-a cerut să identifice soluții pentru asigurarea continuității serviciilor de navigație aeriană.

Ministerul Apărării a analizat inclusiv posibilitatea preluării unor atribuții privind dirijarea traficului aerian în cazul în care hotărârea Curții de Apel ar fi rămas definitivă, pentru a evita apariția unui vid operațional.

Între timp, Parlamentul a modificat cadrul legislativ prin Legea nr. 170/2026 astfel încât actul normativ stabilește că emiterea, limitarea, suspendarea și revocarea certificatului de furnizor de servicii de navigație aeriană țin exclusiv de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

Legea precizează că acest certificat „nu este asimilat autorizației de funcționare a persoanei juridice” și că nu poate fi suspendat în baza normelor referitoare la autorizațiile de funcționare.

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Modificarea legislativă a fost făcută după hotărârea Curții de Apel și înainte de soluționarea recursului, iar aplicarea și efectele sale în dosar urmează să fie apreciate de instanță.

Judecătoarea Liliana Cătălina Alexe era deja verificată de Inspecția Judiciară

Judecătoarea Liliana Cătălina Alexe se afla deja în atenția Inspecției Judiciare în legătură cu dosarul ROMATSA. Pe 29 iunie, Inspecția Judiciară a anunțat că s-a sesizat din oficiu după apariția în spațiul public a unor informații despre hotărârea prin care fusese suspendat certificatul ROMATSA.

Pe 28 iulie, Liliana Cătălina Alexe a acordat Digi24.ro un interviu în care a explicat de ce a decis suspendarea certificatului ROMATSA, deși recursul împotriva sentinței sale nu fusese încă soluționat şi, în plus articolul 233 alin. (1) din Legea nr. 303/2022 prevede că judecătorii „nu își pot exprima public opinia cu privire la procese aflate în curs de desfășurare”.

„Nu puteam să iau o sancțiune mai ușoară”, declara judecătoarea, susținând și că „doar dacă încălcam Legea” ar fi putut evita soluția pe care a pronunțat-o. În interviu, ea a explicat raționamentul juridic folosit, situația reclamanților și normele europene pe care le considera aplicabile.

După interviul controversat, a urmat incidentul de miercuri, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.