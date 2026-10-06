 Harkov, lovit de bombe ghidate rusești. Șase persoane au fost ucise, iar 59 rănite | adevarul.ro
search
Marți, 6 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video Harkov, lovit de bombe ghidate rusești. Șase persoane au fost ucise, iar 59 rănite

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Rusia a lansat luni, 5 octombrie, un atac cu bombe asupra orașului ucrainean Harkov, în urma căruia șase persoane au murit, iar alte 59, inclusiv trei copii, au fost rănite.

Potrivit Kyiv Post, care citează autoritățile locale, districtul Slobidskyi din Harkov a fost atacat după-amiază cu trei bombe ghidate, care au lovit o zonă industrială și o zonă din apropierea unui bloc de locuințe.

Oleh Sîniehubov, șeful Administrației Militare Regionale Harkov, a anunțat inițial că trei persoane au fost ucise: doi bărbați de 62 de ani și unul de 35 de ani.

Unul dintre cei trei bărbați a murit într-o clădire rezidențială, iar ceilalți doi au fost uciși de fragmente de bombă. Printre răniți se află trei copii, dintre care o fată de 11 ani este în stare gravă. Bilanțul a ajuns ulterior la șase morți și 59 de răniți, după ce salvatorii au găsit o altă victimă sub dărâmături.

Atacurile au avariat zeci de clădiri rezidențiale, o întreprindere civilă și cel puțin 20 de mașini. Incendiile au afectat aproape 15.000 de metri pătrați, iar salvatorii au scos două persoane în viață de sub dărâmături și au recuperat trupurile altor două victime.

Pe măsură ce operațiunile de căutare și salvare au continuat, polițiștii au mers din ușă în ușă în clădirile afectate pentru a verifica dacă mai existau persoane care aveau nevoie de ajutor medical.

Autoritățile au avertizat că este posibil ca alte persoane să fie încă prinse sub dărâmături.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată
digi24.ro
image
Cine este Luca Niculescu, diplomatul desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier
stirileprotv.ro
image
Luca Niculescu este premierul desemnat de Nicușor Dan. Fostul ambasador al României la Paris este a patra încercare a președintelui. Ce urmează
gandul.ro
image
„Lașitatea” se pedepsește cu moartea. Sentință pentru 27 de soldați
mediafax.ro
image
Șansele României la EURO 2028, aruncate în aer după campania dezastruoasă din Liga Națiunilor!
fanatik.ro
image
Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu premier. Este a patra încercare a șefului statului, la exact 5 luni de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură
libertatea.ro
image
Cine este Luca Niculescu, pe care președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pentru funcția de premier
digi24.ro
image
Gică Hagi a lăsat PATRU fotbaliști în afara lotului pentru România - Suedia!
gsp.ro
image
Lucrul pe care puțini îl știu despre Luca Niculescu, premierul nominalizat de Nicușor Dan. ”Aveam asigurat locul”
digisport.ro
image
Trucul simplu care te ajută să faci ouă ochiuri perfecte, fără să se mai lipească de tigaie. Metoda ingenioasă pe care puțini o știu
click.ro
image
Șoc în AUR după anunțul lui George Simion că nu merge la consultări. Petrișor Peiu: "Habar n-aveam. Nu mi-a spus"
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
Greşeala banală care poate trimite maşina în service şi costa mii de euro: "În fiecare zi se pun"
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028
cancan.ro
image
De ce bani are nevoie o familie de pensionari ca să se retragă la pensie în Grecia? Câți români și-ar permite?
newsweek.ro
image
FOTO. Ce imagini! Sorana Cîrstea, din nou cu zâmbetul pe buze, după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac: „Octombrie călduros”
prosport.ro
image
Salarii de 3.000 de euro brut pentru profesorii debutanți. Ce schimbări propune un expert în educație
playtech.ro
image
Cornel Dinu desființează ideile lui Hagi după patru eșecuri la rând: „Naționala nu e un șantier din Bumbești-Livezeni!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Submarine fără echipaj, noua armă a cartelurilor pentru a aduce cocaină în Europa
ziare.com
image
Ce face Ionel Ganea în fiecare zi, de aproape un an și jumătate, după moartea fiului său: ”Chiar și în miez de noapte”
digisport.ro
image
Cele două zodii care vor reuși, în sfârșit, să scape de griji. Acești nativi vor fi protejați de Divinitate până la finalul lunii
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cine este Luca Niculescu, propus premier de Nicușor Dan! Detalii BOMBĂ din CV
romaniatv.net
image
Creștere la pensii și salarii. Estimarea care este făcută pentru 2027
mediaflux.ro
image
Imagini șocante la Timișoara! Părinții s-au luat la bătaie, în timp ce micile handbaliste strigau disperate
gsp.ro
image
VIDEO Ce s-a întâmplat cu rapperul Ian după ce a urinat pe scenă, în fața a mii de oameni
actualitate.net
image
Siegfried Mureșan, atac la Sorin Grindeanu după nominalizarea lui Luca Niculescu: „Acum știm de ce spunea viteaz că e pregătit să fie premier”
actualitate.net
image
Ce frumoasă e fiica Marinei Almășan, stabilită la Paris! Zici că-i actriță franțuzoaică: „Și-a ales o viață departe de ochii lumii”
click.ro
image
Scandal în Familia Regală! Cadoul personal oferit de Meghan Markle Prințesei Eugenie a apărut pe eBay pentru aproape 20.000 de lire
click.ro
image
Rugăciunea care i-a dat Claudiei Pătrășcanu putere în cele mai grele momente: „Timp de șapte ani am citit în fiecare seară”
click.ro
Cora Pearl Profimedia png
I se spunea „Marea orizontală”! Povestea curtezanei care se oferea bărbaților goală pe o tavă și își vopsea părul în culoarea trăsurii ei
okmagazine.ro
Michael Douglas Kathleen Turner, Profimedia (1) jpg
Playboy notoriu, Michael Douglas face iar valuri, după ce a recunoscut aventura toridă, secretă, cu o celebră actriță
okmagazine.ro
Planta-parașută a înflorit pentru prima dată în Grădina Botanică din București
Planta-parașută a înflorit pentru prima dată în Grădina Botanică din București
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Neti Sandu trage un semnal de alarmă pentru o zodie, în octombrie 2026. Probleme pe toate planurile
image
Ce frumoasă e fiica Marinei Almășan, stabilită la Paris! Zici că-i actriță franțuzoaică: „Și-a ales o viață departe de ochii lumii”

OK! Magazine

image
Aristocrata adulteră adora prea mult sexul! Și-a dinamitat reputația pentru prinți, regi și tinerei