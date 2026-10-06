Rusia a lansat luni, 5 octombrie, un atac cu bombe asupra orașului ucrainean Harkov, în urma căruia șase persoane au murit, iar alte 59, inclusiv trei copii, au fost rănite.

Potrivit Kyiv Post, care citează autoritățile locale, districtul Slobidskyi din Harkov a fost atacat după-amiază cu trei bombe ghidate, care au lovit o zonă industrială și o zonă din apropierea unui bloc de locuințe.

Oleh Sîniehubov, șeful Administrației Militare Regionale Harkov, a anunțat inițial că trei persoane au fost ucise: doi bărbați de 62 de ani și unul de 35 de ani.

Unul dintre cei trei bărbați a murit într-o clădire rezidențială, iar ceilalți doi au fost uciși de fragmente de bombă. Printre răniți se află trei copii, dintre care o fată de 11 ani este în stare gravă. Bilanțul a ajuns ulterior la șase morți și 59 de răniți, după ce salvatorii au găsit o altă victimă sub dărâmături.

Atacurile au avariat zeci de clădiri rezidențiale, o întreprindere civilă și cel puțin 20 de mașini. Incendiile au afectat aproape 15.000 de metri pătrați, iar salvatorii au scos două persoane în viață de sub dărâmături și au recuperat trupurile altor două victime.

Pe măsură ce operațiunile de căutare și salvare au continuat, polițiștii au mers din ușă în ușă în clădirile afectate pentru a verifica dacă mai existau persoane care aveau nevoie de ajutor medical.

Autoritățile au avertizat că este posibil ca alte persoane să fie încă prinse sub dărâmături.