Decizie fără precedent: instanța suspendă serviciile de trafic aerian ale ROMATSA pentru o lună

Judecătorii de la Curtea de Apel București au decis suspendarea serviciilor de trafic aerian ale ROMATSA pentru o lună, într-un caz fără precedent. Decizia vine în urma unui proces intentat de șapte controlori de trafic aerian care acuză compania de discriminare la angajare.

Reprezentanții ROMATSA au declarat pentru știrileprotv.ro că vor contesta hotărârea. Dacă decizia va rămâne definitivă, există riscul ca traficul aerian de deasupra României să fie paralizat.

Scandalul a început în 2019, când 12 absolvenți ai Școala Superioară de Aviație Civilă au încercat să se angajeze la ROMATSA pe posturi de controlori de trafic aerian. Aceștia au descoperit însă că posturile nu erau scoase la concurs, ci ocupate printr-o procedură de selecție internă.

Cu diplomele de licență în mână, cei 12 absolvenți au sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, care în februarie 2020 a decis că „metodele și practicile reclamatei dezavantajează petenții, li se îngrădește dreptul la muncă, de a fi evaluați și de a-și exercita profesia (...) Colegiul director constată că faptele sesizate reprezintă discriminare”.

În urma acestei decizii, ROMATSA a fost obligată să plătească și o amendă de 10.000 de lei.

O parte dintre cei 12 licențiați în controlul traficului aerian au dat ulterior instituția în judecată și au obținut despăgubiri morale de zeci de mii de lei. Alții au mers mai departe și au cerut suspendarea licenței ROMATSA, susținând că instituția a continuat să nu scoată posturile la concurs.

Instanța le-a dat dreptate, iar dacă decizia va rămâne definitivă, ar însemna practic închiderea spațiului aerian al României, deoarece niciun avion nu ar mai putea decola sau ateriza în siguranță pe aeroporturile din țară.

Reprezentanții ROMATSA au transmis că vor face recurs și că, în prezent, activitatea instituției continuă normal.

„La acest moment, serviciile ROMATSA nu sunt întrerupte, iar activitatea instituției se desfășoară în mod normal. Având în vedere că litigiul se află în curs, nu facem comentarii suplimentare pe fondul cauzei”, au precizat aceștia.

Reprezentanții ROMATSA pot contesta decizia în termen de cinci zile de la comunicarea sentinței. Hotărârea Curtea de Apel București a fost pronunțată pe 27 februarie.