search
Luni, 29 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Avertisment CSAT: Suspendarea ROMATSA pune în pericol securitatea națională și poate perturba misiunile NATO pe Flanc

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O posibilă suspendare a ROMATSA ar genera o vulnerabilitate majoră la adresa securității naționale și ar perturba misiunile NATO, au avertizat luni membrii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), care au cerut Guvernului măsuri urgente.

Sediu ROMATSA
O posibilă suspendare a ROMATSA ar genera o vulnerabilitate majoră FOTO Facebook / Romatsa R.A

„În finalul ședinței de astăzi, membrii Consiliului au analizat situația ROMATSA, ca furnizor unic de servicii de navigație aeriană în spațiul aerian național. În luna februarie 2026, Curtea de Apel București a decis suspendarea pentru 30 de zile a Certificatului prin care ROMATSA este furnizor de servicii de navigație aeriană, ca urmare a unui proces intentat de doisprezece controlori de trafic aerian care acuză compania de discriminare la angajare”, arată un comunicat al Administraţiei Prezidenţiale transmis la finalul şedinţei CSAT de luni.

Potrivit comunicatului, o posibilă suspendare a activității ROMATSA „ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale, determinând degradarea imediată a supravegherii spațiului aerian integrat și perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe Flancul Estic”.

Decizia Curții de Apel nu este definitivă sau executorie.

„Acest blocaj operațional ar atrage o izolare geopolitică prin forțarea rerutării coridoarelor de tranzit europene, critice în contextul conflictelor din Vecinătatea Estică, erodând sever credibilitatea României de furnizor de securitate regională în raport cu EUROCONTROL”, se mai arată în comunicat.

În acest context, sursa citată avertizează că, în plan intern, „blocajul managementului traficului aerian ar afecta infrastructura de transport comercial, cargo și de urgență, provocând prejudicii economice asimetrice și blocarea lanțurilor strategice de aprovizionare”.

„În acest sens, membrii Consiliului au hotărât ca Guvernul României, prin autoritățile publice cu competențe în domeniu, să ia măsurile necesare pentru identificarea soluțiilor privind continuarea serviciilor de navigație aeriană și securitate a spațiului aerian”, mai precizează comunicatul.

Administrația Prezidențială anunțase anterior că un punct important pe ordinea de zi a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) de luni, 29 iunie, îl reprezintă situația navigației aeriene, după suspendarea Certificatului ROMATSA de furnizor de servicii de navigație aeriană, în urma Sentinței nr. 360 din 27 februarie 2026.

Inspecția Judiciară a anunțat că s-a autosesizat în urma informațiilor apărute în spațiul public privind suspendarea certificatului ROMATSA de furnizor de servicii de navigație aeriană. Instituția a precizat că va analiza circumstanțele în care a fost pronunțată hotărârea judecătorească, prin verificări prealabile.

În luna martie, Curtea de Apel București a decis suspendarea pentru o lună a serviciilor de trafic aerian furnizate de ROMATSA, în urma unui proces deschis de șapte controlori de trafic aerian care acuză instituția de practici discriminatorii la angajare. Hotărârea, fără precedent în aviația românească, ridică semne de întrebare privind funcționarea spațiului aerian în perioada următoare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Câte minute rezistă rușii pe linia frontului: „Situația este de așa natură încât în toamnă va fi fie pace, fie mobilizare”
digi24.ro
image
O cupolă de foc s-a așezat peste România și pârjolește țara. Este atât de puternică încât nu lasă nici norii să intre
stirileprotv.ro
image
Experiment Gândul. Ne-am „plimbat” cu troleibuzele – saună și am rezistat doar trei stații. În București încă mai sunt vehicule STB care nu au aer condiționat: „E groaznic să mergi așa” / Ce condiții sunt în noile achiziții
gandul.ro
image
Cifre ÎNGRIJORĂTOARE! Aproape 1 din 5 români, la limita sărăciei
mediafax.ro
image
Bomba de la miezul nopții! Răzvan Lucescu s-a înțeles cu noua echipă pe un salariu uriaș: „Voi semna!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Noul director al TPBI, George Micu, fondator de afaceri profitabile și un master la Bioterra specializat pe terorism
libertatea.ro
image
O țară din Balcani reintroduce serviciul militar obligatoriu după 15 ani. Cine va fi chemat în armată
digi24.ro
image
Fosta noră a lui Ion Țiriac a răspuns la întrebarea incomodă, referitoare la fostul ei soț
gsp.ro
image
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a rupt tăcerea! L-a descris în doar patru cuvinte pe miliardar
digisport.ro
image
De ce nu e bine să ne scărpinăm după ce ne-a ciupit o insectă. Medicii vin cu explicații și trucuri pentru calmarea zonei
click.ro
image
O pasarelă s-a rupt chiar la inaugurarea Portului Turistic Călărași. Doi adulți și cinci copii au fost răniți
antena3.ro
image
Încă o multinaţională taie în carne vie şi dă afară 9.000 de angajaţi, inclusiv în România. Anunţul a venit luni
zf.ro
image
Săli fără AC şi temperaturi infernale la BAC. De ce şi-au rescris lucrările unii elevi
observatornews.ro
image
S-a aflat! Cine e bărbatul MORT în atentatul din Monaco. Panică totală în Principat, după atacul cu bombă
cancan.ro
image
Casa de Pensii, învinsă în instanță! Un pensionar militar a primit înapoi banii reținuți ca impozit progresiv
newsweek.ro
image
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
prosport.ro
image
La ce temperatură ajunge asfaltul pe timp de caniculă. România a înregistrat cea mai călduroasă zi de iunie din istoria măsurătorilor
playtech.ro
image
Previziune sumbră pentru FCSB. Ce se poate întâmpla cu echipa lui Gigi Becali în noul sezon
fanatik.ro
image
O familie de americani a părăsit SUA și a cumpărat o casă cu 11.500 de euro în Europa: „Am găsit un mod de viață diferit”
ziare.com
image
Ronaldo: ”El e cel mai bun jucător alături de care am jucat vreodată! Era unic”
digisport.ro
image
Secretul ceștilor japoneze fără toartă. De ce sunt concepute astfel
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Subiecte grele la Bac 2026. Nimeni nu se aştepta la poezie!
romaniatv.net
image
Patriarhul Daniel, propus premier. Se dorește numirea Guvernului Reconstrucției Naționale
mediaflux.ro
image
Cu iubita și părinții în tribune, David Popovici și-a îndreptat atenția spre altă persoană: „Știu că urmărește interviurile, vreau să îi spun că o iubesc!”
gsp.ro
image
VIDEO | Călin Georgescu, atac furibund la adresa Ancăi Alexandrescu. S-au certat în direct Realitatea PLUS, cu acuzații de lipsă de caracter: „Nu mai susțineți o marionetă!”
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Secretele lui Djokovic la 39 de ani: dieta și rutina zilnică a marelui campion. La ce a renunțat?
click.ro
image
Mircea Radu și Raluca Olaru s-au despărțit. Divorțul a fost ținut departe de ochii publicului
click.ro
image
A rupt internetul, la numai 16 ani! Fiica lui Ionuț Dolănescu și-a moștenit bunica: „Are vocea Mariei Ciobanu!”. Piesa îți dă fiori
click.ro
Vatican, călugăriță foto Pixabay, GettyImages jpg
Baia pornografică de la Vatican. De ce a fost interzis accesul în încăperea deocheată secole întregi
okmagazine.ro
Rac Mercur retrograd jpg
Mercur Retrograd în Rac întoarce timpul înapoi. La ce schimbări emoționale să te aștepți între 29 iunie și 24 iulie
clickpentrufemei.ro
Via Appia, unul dintre cele mai vechi și mai importante drumuri strategice ale Imperiului Roman (© Livioandronico2013 / Wikimedia Commons)
Cum au construit romanii drumuri atât de drepte?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Irinel Columbeanu are tabieturi de milionar și la azil: „Își bea cafeaua în grădină.” Interdicții pe caniculă, după cele 3 AVC-uri
image
Secretele lui Djokovic la 39 de ani: dieta și rutina zilnică a marelui campion. La ce a renunțat?

OK! Magazine

image
Când ele au spus DA, au devenit nu doar soții, ci și prințese. Rochiile acestor mirese regale ne-au încântat, dezamăgit sau intrigat

Click! Pentru femei

image
Mercur Retrograd în Rac întoarce timpul înapoi. La ce schimbări emoționale să te aștepți între 29 iunie și 24 iulie

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte