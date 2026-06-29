Avertisment CSAT: Suspendarea ROMATSA pune în pericol securitatea națională și poate perturba misiunile NATO pe Flanc

O posibilă suspendare a ROMATSA ar genera o vulnerabilitate majoră la adresa securității naționale și ar perturba misiunile NATO, au avertizat luni membrii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), care au cerut Guvernului măsuri urgente.

„În finalul ședinței de astăzi, membrii Consiliului au analizat situația ROMATSA, ca furnizor unic de servicii de navigație aeriană în spațiul aerian național. În luna februarie 2026, Curtea de Apel București a decis suspendarea pentru 30 de zile a Certificatului prin care ROMATSA este furnizor de servicii de navigație aeriană, ca urmare a unui proces intentat de doisprezece controlori de trafic aerian care acuză compania de discriminare la angajare”, arată un comunicat al Administraţiei Prezidenţiale transmis la finalul şedinţei CSAT de luni.

Potrivit comunicatului, o posibilă suspendare a activității ROMATSA „ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale, determinând degradarea imediată a supravegherii spațiului aerian integrat și perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe Flancul Estic”.

Decizia Curții de Apel nu este definitivă sau executorie.

„Acest blocaj operațional ar atrage o izolare geopolitică prin forțarea rerutării coridoarelor de tranzit europene, critice în contextul conflictelor din Vecinătatea Estică, erodând sever credibilitatea României de furnizor de securitate regională în raport cu EUROCONTROL”, se mai arată în comunicat.

În acest context, sursa citată avertizează că, în plan intern, „blocajul managementului traficului aerian ar afecta infrastructura de transport comercial, cargo și de urgență, provocând prejudicii economice asimetrice și blocarea lanțurilor strategice de aprovizionare”.

„În acest sens, membrii Consiliului au hotărât ca Guvernul României, prin autoritățile publice cu competențe în domeniu, să ia măsurile necesare pentru identificarea soluțiilor privind continuarea serviciilor de navigație aeriană și securitate a spațiului aerian”, mai precizează comunicatul.

Administrația Prezidențială anunțase anterior că un punct important pe ordinea de zi a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) de luni, 29 iunie, îl reprezintă situația navigației aeriene, după suspendarea Certificatului ROMATSA de furnizor de servicii de navigație aeriană, în urma Sentinței nr. 360 din 27 februarie 2026.

Inspecția Judiciară a anunțat că s-a autosesizat în urma informațiilor apărute în spațiul public privind suspendarea certificatului ROMATSA de furnizor de servicii de navigație aeriană. Instituția a precizat că va analiza circumstanțele în care a fost pronunțată hotărârea judecătorească, prin verificări prealabile.

În luna martie, Curtea de Apel București a decis suspendarea pentru o lună a serviciilor de trafic aerian furnizate de ROMATSA, în urma unui proces deschis de șapte controlori de trafic aerian care acuză instituția de practici discriminatorii la angajare. Hotărârea, fără precedent în aviația românească, ridică semne de întrebare privind funcționarea spațiului aerian în perioada următoare.