Dubla criză care amenință să prăbușească ROMATSA. Fostul șef al Aviației Civile explică ce se întâmplă cu avioanele care survolează România

România se confruntă cu o criză fără precedent în gestionarea spațiului aerian național. Dacă ROMATSA nu mai prestează serviciile de navigație aeriană, Eurocontrol nu mai virează banii aferenți, iar instituția riscă să rămână fără nicio sursă de venit, avertizează Sorin Stoicescu, expert în aviație și fost șef al Aviației Civile. Mai grav, spune el, ROMATSA este parte din sistemul de interoperabilitate NATO, iar coordonarea civil-militară a spațiului aerian al României și al Mării Negre se realizează tot prin această instituție, ceea ce transformă problema juridică într-una de securitate națională.

Curtea de Apel București a decis, în martie, suspendarea pentru 30 zile a certificatului prin care ROMATSA este furnizor de servicii de navigație aeriană. Decizia vine în urma unui proces intentat de 12 controlori de trafic aerian care acuză compania de discriminare la angajare. Decizia nu este definitivă sau executorie, iar ROMATSA a anunțat că va face recurs, precizând că activitatea instituției continuă normal.

Deși hotărârea datează de peste trei luni, gravitatea consecințelor ei a ajuns abia în această săptămână pe agenda Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care a cerut Guvernului măsuri urgente. O posibilă suspendare a activității ROMATSA tar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale, determinând degradarea imediată a supravegherii spațiului aerian integrat și perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe Flancul Estic, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale, dat publicității luni, la finalul ședinței CSAT. Potrivit aceluiași document, blocajul operațional ar putea forța rerutarea coridoarelor de tranzit europene și ar eroda credibilitatea României ca furnizor de securitate regională în relația cu Eurocontrol. Inspecția Judiciară a anunțat că s-a autosesizat în urma informațiilor apărute în spațiul public și va analiza circumstanțele în care a fost pronunțată hotărârea.

Peste acest fond juridic nerezolvat s-a suprapus, la finalul săptămânii trecute, un al doilea blocaj, de data aceasta financiar și complet independent de litigiul privind licența.

Conturile RoROMATSA, blocate de Pfizer după pierderea procesului privind vaccinurile

Conturile Regiei Autonome Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian au fost blocate miercuri, 1 iulie, în urma procedurii de executare silită inițiate de compania farmaceutică Pfizer împotriva statului român. Autoritatea Aeronautică Civilă Română și Ministerul Finanțelor au fost informate cu privire la măsurile de poprire, după ce Eurocontrol a notificat ROMATSA despre instituirea acestora în cadrul demersurilor de recuperare a sumelor datorate de România.

Executarea silită vizează recuperarea a peste 3,4 miliarde de lei și a aproximativ 18,5 milioane de euro, sume stabilite în urma litigiului dintre statul român și Pfizer privind achiziția de vaccinuri anti-COVID-19. În luna aprilie, România a pierdut procesul intentat de Pfizer, iar Tribunalul din Bruxelles a decis că statul român este obligat să preia toate dozele rămase și să achite integral valoarea contractului, estimată la aproximativ 600 de milioane de euro.

Premierul Ilie Bolojan a explicat mecanismul prin care Pfizer a reușit să blocheze exact sumele virate către ROMATSA . Suma care revine anual ROMATSA de la Eurocontrol este de aproximativ 300 milioane de euro, iar valoarea hotărârii obținute de Pfizer împotriva României este de aproximativ 600 milioane de euro, a precizat premierul, adăugând că ROMATSA , împreună cu avocații Guvernului, va depune săptămâna viitoare o contestație în Belgia împotriva procedurii de executare silită.

Reprezentanții ROMATSA au precizat că instituția nu este și nu a fost parte în procesul care a generat executarea silită, aceasta fiind îndreptată exclusiv împotriva statului român. Regia a subliniat că este pentru a treia oară când se confruntă cu o astfel de situație prin mecanismul de colectare administrat de Eurocontrol, după precedentele din dosarul Micula, din 2015 și 2019.

Eurocontrol nu mai virează banii dacă ROMATSA nu mai prestează serviciul

Cele două crize se pot potența reciproc, avertizează Sorin Stoicescu. Dacă suspendarea licenței din martie ar deveni efectivă, mecanismul de finanțare al ROMATSA s-ar bloca definitiv, indiferent de rezultatul negocierilor cu Pfizer.

„În primul rând, activitatea ROMATSA este afectată de suspendarea licenței prin hotărâre judecătorească. Dacă această situație nu se rezolvă, instituția nu va mai putea presta serviciile de navigație aeriană. În momentul în care nu mai prestezi aceste servicii pentru companiile aeriene care zboară în spațiul aerian al României, nici Eurocontrol nu va mai vira banii aferenți. Companiile aeriene plătesc direct către Eurocontrol, iar dacă ROMATSA nu mai produce serviciul și acesta este preluat de alte state, banii nu vor mai ajunge în România. Pe lângă asta, ROMATSA are numeroase contracte comerciale, contracte de mentenanță, contracte de prestări servicii, obligații contractuale față de parteneri, în afara cheltuielilor cu salariile. Toate acestea sunt puse în pericol", a explicat Sorin Stoicescu.

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Coordonarea civil-militară și rolul ROMATSA în sistemul NATO

Dincolo de impactul asupra transportului aerian civil, fostul șef al Aviației Civile atrage atenția asupra unei dimensiuni strategice a crizei, legată direct de securitatea națională și de angajamentele României față de Alianța Nord-Atlantică.

„Problema este însă mult mai gravă decât pare la prima vedere. Nu discutăm doar despre transportul aerian civil de pasageri și marfă. ROMATSA este parte din sistemul de interoperabilitate NATO. Coordonarea civil-militară a spațiului aerian al României și al Mării Negre se realizează prin ROMATSA . Instituția este un actor activ în acest mecanism. Ridicarea licenței nu înseamnă doar că ROMATSA își suspendă activitatea. Înseamnă că România nu mai poate presta serviciile de control și dirijare a traficului aerian în propriul spațiu aerian și sunt afectate inclusiv obligațiile asumate în cadrul interoperabilității NATO. Cu atât mai mult cu cât avem un spațiu aerian aflat în imediata vecinătate a unei zone de război. Eu am semnat, în 2002, manualul de interoperabilitate cu NATO și consider că Alianța ar trebui să privească foarte atent această situație. NATO nu intervine în probleme economice, dar aici nu mai vorbim doar despre economie", a subliniat expertul.

De ce Armata nu poate prelua controlul traficului aerian

În spațiul public au apărut discuții potrivit cărora Armata ar putea prelua atribuțiile ROMATSA în cazul în care instituția își pierde licența. Sorin Stoicescu respinge ferm această variantă, explicând diferențele fundamentale dintre operațiunile militare și cele civile de control al traficului aerian.

„Am auzit discuțiile potrivit cărora Armata ar putea prelua aceste atribuții. Așa ceva nu este posibil. Controlul traficului aerian presupune personal calificat, sisteme specifice și certificări pe care Armata nu le are pentru astfel de operațiuni civile. Există la ROMATSA o structură de coordonare civil-militară, dar aceasta nu este autorizată și nici pregătită să dirijeze traficul aerian. Sunt lucruri complet diferite", a explicat Sorin Stoicescu.

Statele vecine ar prelua traficul aerian

Dacă decizia Curții de Apel București va rămâne definitivă, mecanismul european prevede o soluție de rezervă care ar avea însă consecințe grave pentru personalul român și pentru capacitatea operațională a Alianței în regiune.

„Dacă hotărârea instanței va rămâne definitivă, în sistemul Eurocontrol serviciile vor fi preluate de statele vecine. Așa funcționează mecanismul european. În schimb, controlorii români de trafic aerian vor rămâne fără activitate și, implicit, fără salarii. Este o situație care poate avea consecințe inclusiv asupra capacității operaționale a NATO în regiune. ROMATSA este singura structură calificată să asigure controlul traficului aerian la altitudinile de peste 3.000 de metri. Tocmai de aceea impactul este unul major", a subliniat expertul.

De ce au fost excluși controlorii din concursurile ROMATSA

Litigiul care a dus la suspendarea licenței datează din anul 2019. La acea vreme, 12 absolvenți ai Școlii Superioare de Aviație Civilă au încercat să se angajeze la ROMATSA pe posturi de controlori de trafic aerian, dar au descoperit că posturile nu erau scoase la concurs, ci ocupate printr-o procedură de selecție internă. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a decis, în februarie 2020, că metodele și practicile ROMATSA dezavantajează petenții și le îngrădesc dreptul la muncă, constatând discriminare și obligând instituția la o amendă de 10.000 de lei. O parte dintre absolvenți au obținut ulterior despăgubiri morale, iar alții au cerut și obținut, în instanță, suspendarea licenței ROMATSA .

7 riscuri majore pentru România

Sorin Stoicescu susține că diplomele obținute de acești candidați nu sunt suficiente pentru a ocupa posturile de controlori de trafic aerian în sistemul european.

„Mai există și problema formării controlorilor de trafic aerian. Școala Superioară de Aviație a început să pregătească astfel de specialiști fără ca ROMATSA să fie implicată în acest proces. Au făcut acest lucru împreună cu Autoritatea Aeronautică Română, însă licențele respective nu au valoare în sistemul Eurocontrol. Candidații respectivi au avut dreptul să participe la concursurile organizate de ROMATSA , însă au fost eliminați la testul FEAST. Acesta este un test standardizat la nivel european, generat informatic în ziua examinării, al cărui conținut nu este cunoscut dinainte de nimeni. El verifică aptitudinile generale necesare pentru profesia de controlor de trafic aerian și este recunoscut de Eurocontrol. Dacă nu promovezi acest test, nu poți continua", a explicat Sorin Stoicescu.

Fostul șef al Aviației Civile atrage atenția și asupra logicii financiare a sistemului Eurocontrol, care nu permite soluții rapide de tipul unui avans urmat de rambursare eșalonată.

„În acest moment trebuie intervenit rapid pentru protejarea activității ROMATSA . Contractele de investiții, contractele de mentenanță, toate obligațiile comerciale trebuie să continue. La fel și plata personalului. ROMATSA poate produce venituri doar dacă își desfășoară activitatea. Dacă serviciile sunt preluate de Ungaria, Bulgaria, Serbia sau alte state, noi nu mai producem nimic. Este o lovitură extrem de gravă. Vorbim despre o companie care anul trecut a avut o cifră de afaceri de aproximativ 1,9 miliarde de lei. Nu poți construi un plan prin care Eurocontrol să spună că îi dă astăzi toți banii și îi recuperează în următorii zece ani. Eurocontrol funcționează pe planuri de performanță multianuale, de câte patru ani, iar ROMATSA este parte din acest sistem", a subliniat expertul.