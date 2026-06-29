Inspecția Judiciară verifică suspendarea certificatului ROMATSA. Situația navigației aeriene, discutată în CSAT

Inspecția Judiciară a anunțat că s-a autosesizat în urma informațiilor apărute în spațiul public privind suspendarea certificatului ROMATSA de furnizor de servicii de navigație aeriană. Anunțul vine în contextul în care subiectul a fost inclus de pe agenda ședinței CSAT de luni.

Instituția a precizat că va analiza circumstanțele în care a fost pronunțată hotărârea judecătorească, prin verificări prealabile.

„Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public privind o hotărâre judecătorească referitoare la suspendarea certificatului de furnizare a serviciilor de navigație aeriană al ROMATSA și implicațiile acesteia, Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu în vederea efectuării verificărilor prealabile, în condițiile legii”, a transmis Inspecția Judiciară,

Suspendarea certificatului ROMATSA, discutată în CSAT

Administrația Prezidențială anunțase anterior că un punct important pe ordinea de zi a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) de luni, 29 iunie, îl reprezintă situația navigației aeriene, după suspendarea Certificatului ROMATSA de furnizor de servicii de navigație aeriană, în urma Sentinței nr. 360 din 27 februarie 2026.

Membrii CSAT vor analiza „implicațiile pentru continuitatea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian”.

Amintim că, în martie, Curtea de Apel București a decis suspendarea pentru o lună a serviciilor de trafic aerian furnizate de ROMATSA, în urma unui proces deschis de șapte controlori de trafic aerian care acuză instituția de practici discriminatorii la angajare. Hotărârea, fără precedent în aviația românească, ridică semne de întrebare privind funcționarea spațiului aerian în perioada următoare.

Reprezentanții ROMATSA au declarat atunci, pentru Știrile Pro TV, că vor contesta decizia, avertizând că, dacă aceasta va rămâne definitivă, traficul aerian ar putea fi grav afectat, existând riscul blocării totale a zborurilor deasupra României.

Scandalul își are originea în 2019, când 12 absolvenți ai Școlii Superioare de Aviație Civilă au încercat să se angajeze ca și controlori de trafic aerian. Aceștia au descoperit însă că posturile nu erau scoase la concurs, fiind ocupate printr-o procedură internă.

„Faptele sesizate reprezintă discriminare”

Nemulțumiți, absolvenții au sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, care a stabilit în februarie 2020 că: „metodele și practicile reclamatei dezavantajează petenții, li se îngrădește dreptul la muncă, de a fi evaluați și de a-și exercita profesia (...) Colegiul director constată că faptele sesizate reprezintă discriminare”.

În urma deciziei CNCD, ROMATSA a primit o amendă de 10.000 de lei.

Ulterior, o parte dintre absolvenți au dat instituția în judecată și au obținut despăgubiri morale de zeci de mii de lei. Alții au mers mai departe, solicitând suspendarea licenței ROMATSA, pe motiv că instituția ar fi continuat să evite organizarea concursurilor de angajare.