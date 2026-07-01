„Situația este extrem de gravă. Spațiul aerian nu poate fi închis de o instanță” - Precizările unui expert în securitate cu privire la scandalul ROMATSA

Cazul ROMATSA, apărut în urma unui litigiu privind angajările și a unei decizii a Curții de Apel București privind certificatul de furnizor de servicii de navigație aeriană, a ajuns în atenția CSAT pe fondul unor riscuri potențiale privind funcționarea spațiului aerian. Subiectul a generat ulterior dezbateri publice și reacții în mediul online, unde sunt invocate atât suspiciuni legate de recrutare, cât și îngrijorări privind siguranța traficului aerian, în timp ce un expert în securitate susține că o instanță nu are atribuții în astfel de chestiuni de interes național.

Disputa a pornit dintr-un proces intentat de mai mulți controlori de trafic aerian, care acuză ROMATSA de discriminare în procedurile de angajare. În urma litigiului, Curtea de Apel București a decis suspendarea pentru 30 de zile a certificatului de furnizor de servicii de navigație aeriană, o măsură fără efecte definitive, dar cu potențial de impact asupra funcționării instituției.

Cazul a fost ulterior discutat în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, în contextul rolului esențial al ROMATSA în gestionarea spațiului aerian al României. CSAT a analizat scenariile în care o suspendare efectivă ar putea afecta atât traficul civil, cât și coordonarea militară, inclusiv misiunile NATO pe Flancul Estic.

În comunicările oficiale, autoritățile au avertizat că o astfel de situație ar putea genera perturbări în lanțul de transport aerian și ar afecta credibilitatea României ca furnizor de securitate regională.

Expert în securitate: „Spațiul aerian nu va fi închis”

În acest context, expertul în securitate Hari Bucur-Marcu a comentat situația pentru „Adevărul”.

„În primul rând, Curtea de Apel București nu trebuia să accepte și să soluționeze un astfel de caz care ține mai mult de securitatea militară și siguranța națională. Nu există situații în care CAB să poată decide întreruperea traficului aerian.

Astfel de situații (privind angajările – n. red.) se întâmplă de mult timp la Romatsa, poate de peste 20 – 30 de ani.

Astfel de situații au fost acceptate de-a lungul timpului pentru că Romatsa se ocupă de spațiul aerian și nu poate fi înlocuită. Chiar dacă s-ar ocupa o altă firmă de traficul aerian, poate chiar o firmă internațională, aceasta va folosi tot actualii controlori de trafic.

Vă asigur că spațiul aerian al României nu va fi închis din cauza situației de la Romatsa.

Cât privește decizia CSAT de luni, de a mandata Guvernul să găsească soluții, vă spun că acest Consiliu și-a pierdut de mult credibilitatea. Situația este extrem de gravă, dar se vor găsi soluții, iar Romatsa își va continua activitatea”, a declarat Hari Bucur-Marcu pentru „Adevărul”.

Declarația vine pe fondul dezbaterii instituționale privind modul în care un litigiu de muncă poate produce efecte în zona unei infrastructuri considerate critice pentru securitatea aeriană.

Miza reală: continuitatea controlului traficului aerian

Dincolo de disputa juridică, autoritățile au analizat riscurile asociate unei eventuale suspendări a activității ROMATSA. În evaluarea CSAT, instituția este element central în coordonarea spațiului aerian național, iar întreruperea activității ar putea afecta zborurile comerciale, transportul cargo și operațiunile de urgență.

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De asemenea, a fost invocat impactul asupra misiunilor NATO și asupra rutelor aeriene europene, în contextul coordonării prin EUROCONTROL. În acest cadru, Guvernul a fost mandatat să identifice soluții pentru continuitatea serviciilor, fără ca CSAT să adopte măsuri operative directe.

Cum a devenit cazul ROMATSA un subiect de dezbatere publică

Deși originea conflictului este una juridică, legată de recrutarea și selecția controlorilor de trafic aerian, dezbaterea a depășit rapid zona tehnică și a intrat în spațiul public larg.

În mediul online, reacțiile au fost puternic polarizate. O parte dintre utilizatori au interpretat cazul ca o problemă de sistem, vorbind despre lipsă de transparență și posibile practici de favoritism în instituțiile publice. Alții au apărat procedurile de selecție, subliniind caracterul extrem de riguros al profesiei și riscurile asociate unei eventuale relaxări a criteriilor.

Reacții din mediul online: între suspiciuni și preocupări privind siguranța

Discuțiile de pe platforme precum Reddit au scos la iveală o serie de teme recurente, de la acuzații de nepotism până la îngrijorări privind siguranța aeriană.

În zona criticilor, mai mulți utilizatori au pus sub semnul întrebării modul de funcționare al sistemului de recrutare, unul dintre comentarii rezumând această percepție astfel: „Să-ți angajezi odraslele la locul tău de muncă și să dai din coate pentru asta e așa un reflex de țară bananieră din Balcani.”

Alte reacții au vizat ideea de integritate instituțională și competență profesională, cu afirmații mult mai dure la adresa personalului implicat în procesul de selecție. „Mda, ce să zic, în primul și primul rând i-aș zbura pe părinți. Dacă ei consideră că e ok ca odraslele să intre fără calificări și examene luate, îmi dau seama cam ce standarde și principii de muncă au”, scrie un participant la discuție.

La polul opus, o parte dintre utilizatori au apărat procedurile de recrutare, subliniind caracterul lor tehnic și exigent. Un comentariu sintetizează această perspectivă: „Au deja licență de control de trafic aerian stagiar de la autoritatea română (AACR) care le emite. Au fost deja examinați. Nu au cum să se angajeze sau să obțină licență full pentru că ROMATSA te refuză dacă nu te ia de la 0.”

O altă linie de discuție a vizat natura formării profesionale și a criteriilor de selecție, unde utilizatorii au evidențiat diferența dintre pregătirea teoretică și activitatea operațională: „Licența de stagiar nu înseamnă că ești CTA operațional, cu drept de lucru independent în trafic real.”

Decizie fără precedent: instanța suspendă serviciile de trafic aerian ale ROMATSA pentru o lună

În același timp, au existat și opinii care au încadrat problema într-o zonă mai largă de responsabilitate instituțională și siguranță publică: „Nu poți suspenda activitatea ROMATSA. Nu pentru așa ceva… O poți face maxim dacă se întâmplă un accident grav și este din vina celor angajați pe pile acolo.”

Pe de altă parte, unii utilizatori au mutat discuția spre o dimensiune mai generală, de neîncredere în instituții: „România este un exemplu de manual al corupției. Doar banii conduc.”

În același timp, există și voci care privesc situația prin prisma riscului operațional, avertizând asupra consecințelor extreme: „Sunteți în România? Până nu se întâmplă o tragedie, din nefericire, de mor sute de persoane… nu se va schimba nimic.”

În ansamblu, dezbaterea online reflectă o polarizare puternică între percepția de sistem disfuncțional și argumentele privind necesitatea unor proceduri stricte de selecție într-un domeniu cu risc ridicat.