search
Miercuri, 1 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

„Situația este extrem de gravă. Spațiul aerian nu poate fi închis de o instanță” - Precizările unui expert în securitate cu privire la scandalul ROMATSA

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cazul ROMATSA, apărut în urma unui litigiu privind angajările și a unei decizii a Curții de Apel București privind certificatul de furnizor de servicii de navigație aeriană, a ajuns în atenția CSAT pe fondul unor riscuri potențiale privind funcționarea spațiului aerian. Subiectul a generat ulterior dezbateri publice și reacții în mediul online, unde sunt invocate atât suspiciuni legate de recrutare, cât și îngrijorări privind siguranța traficului aerian, în timp ce un expert în securitate susține că o instanță nu are atribuții în astfel de chestiuni de interes național.

Sediul Romatsa
Cazul Romatsa este subiect de discuție în mediul online. Foto arhivă

Disputa a pornit dintr-un proces intentat de mai mulți controlori de trafic aerian, care acuză ROMATSA de discriminare în procedurile de angajare. În urma litigiului, Curtea de Apel București a decis suspendarea pentru 30 de zile a certificatului de furnizor de servicii de navigație aeriană, o măsură fără efecte definitive, dar cu potențial de impact asupra funcționării instituției.

Cazul a fost ulterior discutat în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, în contextul rolului esențial al ROMATSA în gestionarea spațiului aerian al României. CSAT a analizat scenariile în care o suspendare efectivă ar putea afecta atât traficul civil, cât și coordonarea militară, inclusiv misiunile NATO pe Flancul Estic.

În comunicările oficiale, autoritățile au avertizat că o astfel de situație ar putea genera perturbări în lanțul de transport aerian și ar afecta credibilitatea României ca furnizor de securitate regională.

Expert în securitate: „Spațiul aerian nu va fi închis”

În acest context, expertul în securitate Hari Bucur-Marcu a comentat situația pentru „Adevărul”.

În primul rând, Curtea de Apel București nu trebuia să accepte și să soluționeze un astfel de caz care ține mai mult de securitatea militară și siguranța națională. Nu există situații în care CAB să poată decide întreruperea traficului aerian.

Astfel de situații (privind angajările – n. red.) se întâmplă de mult timp la Romatsa, poate de peste 20 – 30 de ani.

Astfel de situații au fost acceptate de-a lungul timpului pentru că Romatsa se ocupă de spațiul aerian și nu poate fi înlocuită. Chiar dacă s-ar ocupa o altă firmă de traficul aerian, poate chiar o firmă internațională, aceasta va folosi tot actualii controlori de trafic.

Vă asigur că spațiul aerian al României nu va fi închis din cauza situației de la Romatsa.

Cât privește decizia CSAT de luni, de a mandata Guvernul să găsească soluții, vă spun că acest Consiliu și-a pierdut de mult credibilitatea. Situația este extrem de gravă, dar se vor găsi soluții, iar Romatsa își va continua activitatea”, a declarat Hari Bucur-Marcu pentru „Adevărul”.

Declarația vine pe fondul dezbaterii instituționale privind modul în care un litigiu de muncă poate produce efecte în zona unei infrastructuri considerate critice pentru securitatea aeriană.

Miza reală: continuitatea controlului traficului aerian

Dincolo de disputa juridică, autoritățile au analizat riscurile asociate unei eventuale suspendări a activității ROMATSA. În evaluarea CSAT, instituția este element central în coordonarea spațiului aerian național, iar întreruperea activității ar putea afecta zborurile comerciale, transportul cargo și operațiunile de urgență.

Avere nejustificată de peste 800 de mii de lei a unui director ROMATSA. ANI sesizează Curtea de Apel

De asemenea, a fost invocat impactul asupra misiunilor NATO și asupra rutelor aeriene europene, în contextul coordonării prin EUROCONTROL. În acest cadru, Guvernul a fost mandatat să identifice soluții pentru continuitatea serviciilor, fără ca CSAT să adopte măsuri operative directe.

Cum a devenit cazul ROMATSA un subiect de dezbatere publică

Deși originea conflictului este una juridică, legată de recrutarea și selecția controlorilor de trafic aerian, dezbaterea a depășit rapid zona tehnică și a intrat în spațiul public larg.

În mediul online, reacțiile au fost puternic polarizate. O parte dintre utilizatori au interpretat cazul ca o problemă de sistem, vorbind despre lipsă de transparență și posibile practici de favoritism în instituțiile publice. Alții au apărat procedurile de selecție, subliniind caracterul extrem de riguros al profesiei și riscurile asociate unei eventuale relaxări a criteriilor.

Reacții din mediul online: între suspiciuni și preocupări privind siguranța

Discuțiile de pe platforme precum Reddit au scos la iveală o serie de teme recurente, de la acuzații de nepotism până la îngrijorări privind siguranța aeriană.

În zona criticilor, mai mulți utilizatori au pus sub semnul întrebării modul de funcționare al sistemului de recrutare, unul dintre comentarii rezumând această percepție astfel: „Să-ți angajezi odraslele la locul tău de muncă și să dai din coate pentru asta e așa un reflex de țară bananieră din Balcani.”

Alte reacții au vizat ideea de integritate instituțională și competență profesională, cu afirmații mult mai dure la adresa personalului implicat în procesul de selecție. „Mda, ce să zic, în primul și primul rând i-aș zbura pe părinți. Dacă ei consideră că e ok ca odraslele să intre fără calificări și examene luate, îmi dau seama cam ce standarde și principii de muncă au”, scrie un participant la discuție.

La polul opus, o parte dintre utilizatori au apărat procedurile de recrutare, subliniind caracterul lor tehnic și exigent. Un comentariu sintetizează această perspectivă: „Au deja licență de control de trafic aerian stagiar de la autoritatea română (AACR) care le emite. Au fost deja examinați. Nu au cum să se angajeze sau să obțină licență full pentru că ROMATSA te refuză dacă nu te ia de la 0.”

O altă linie de discuție a vizat natura formării profesionale și a criteriilor de selecție, unde utilizatorii au evidențiat diferența dintre pregătirea teoretică și activitatea operațională: „Licența de stagiar nu înseamnă că ești CTA operațional, cu drept de lucru independent în trafic real.”

Decizie fără precedent: instanța suspendă serviciile de trafic aerian ale ROMATSA pentru o lună

În același timp, au existat și opinii care au încadrat problema într-o zonă mai largă de responsabilitate instituțională și siguranță publică: „Nu poți suspenda activitatea ROMATSA. Nu pentru așa ceva… O poți face maxim dacă se întâmplă un accident grav și este din vina celor angajați pe pile acolo.”

Pe de altă parte, unii utilizatori au mutat discuția spre o dimensiune mai generală, de neîncredere în instituții: „România este un exemplu de manual al corupției. Doar banii conduc.”

În același timp, există și voci care privesc situația prin prisma riscului operațional, avertizând asupra consecințelor extreme: „Sunteți în România? Până nu se întâmplă o tragedie, din nefericire, de mor sute de persoane… nu se va schimba nimic.”

În ansamblu, dezbaterea online reflectă o polarizare puternică între percepția de sistem disfuncțional și argumentele privind necesitatea unor proceduri stricte de selecție într-un domeniu cu risc ridicat.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce s-au prăbușit așa de multe clădiri în timpul cutremurelor din Venezuela și cum a rezistat Chile unor seisme mult mai puternice
digi24.ro
image
Eurostat: România, pe primul loc în UE la taxarea salariilor. Cât din venitul brut ajunge la stat
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: Sunt dezinterese mari la mijloc!
gandul.ro
image
Legea care schimbă jocul. Cum poate fi DEMIS acum un președinte al României
mediafax.ro
image
Tragedie fără margini în fotbalul românesc! Fostul jucător al UTA-ei a murit la doar 43 de ani în timpul meciului Norvegia – Coasta de Fildeș
fanatik.ro
image
Ce bilanț financiar a prezentat autorităților Viorel Pașca de la Asociația Dumbrava DPG – Dumnezeu Poartă de Grijă în ultimii doi ani. Gruparea condusă de el ar fi devalizat 13 milioane de lei
libertatea.ro
image
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
digi24.ro
image
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut cu Dan Alexa, în direct la TV: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
gsp.ro
image
Neverosimil! Șeful securității SUA: ”Sunt foarte bucuros că au pierdut! Am cântat și am dansat de bucurie”. A venit replica
digisport.ro
image
Două zodii vor avea parte de un câștig nesperat chiar pe 1 iulie. Acești nativi vor scăpa, în sfârșit, de greutăti
click.ro
image
Realitatea despre cumpărarea unei case de 1 euro în Italia. Ce au descoperit străinii după ce s-au mutat în Sicilia
antena3.ro
image
Încă o multinaţională taie în carne vie şi dă afară 9.000 de angajaţi, inclusiv în România. Anunţul a venit luni
zf.ro
image
Cine este Viorel Paşca, "Bunul Samaritean" acuzat că a ţinut mii de bolnavi în condiţii inumane
observatornews.ro
image
George Radu și-a PRESIMȚIT moartea. Ce le-a spus luptătorul RXF apropiaților, cu puțin timp înainte de tragedie
cancan.ro
image
Pensionarii și persoanele cu handicap primesc carduri noi pentru ajutorul social de 250 lei. Când iau banii?
newsweek.ro
image
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
prosport.ro
image
Temperatura ideală pentru aerul condiționat în zilele cu peste 40 de grade. Recomandarea medicului, aşa scazi şi factura la curent
playtech.ro
image
Vestea cea mai bună a verii la CFR Cluj. „Am plătit la UEFA!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Greșelile pe care le fac șoferii pe vreme de caniculă. Sfaturile lui Titi Aur pentru întreținerea mașinii
ziare.com
image
Neymar nu s-a putut abține, după ce ”echipa care va câștiga Cupa Mondială 2026” a fost eliminată în șaisprezecimi
digisport.ro
image
Două zodii vor avea parte de un câștig nesperat chiar pe 1 iulie. Acești nativi vor scăpa, în sfârșit, de greutăti
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Transformare radicală a lui Dan Petrescu, după 10 luni de luptă cu boala. Cum arată acum. Imagine foarte RARĂ cu el. În compania cui a fost fotografiat / FOTO
romaniatv.net
image
Putin își face baze militare la granița cu NATO. Dezvălurile serviciilor secrete de informații
mediaflux.ro
image
Anonimul care și-a vândut toate hainele pentru fiul bolnav a fost umilit public, iar acum a șocat istoria fotbalului!
gsp.ro
image
VIDEO | Călin Georgescu, atac furibund la adresa Ancăi Alexandrescu. S-au certat în direct Realitatea PLUS, cu acuzații de lipsă de caracter: „Nu mai susțineți o marionetă!”
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
O furtună violentă a făcut prăpăd în București. Un bărbat a murit după ce un copac a căzut peste mașina pe care o conducea
click.ro
image
Cum arată Gina Pistol în costum de baie. Vedeta a făcut furori pe plajă
click.ro
image
Ce amintiri au vedetele din perioada BAC-ului? Cine era să leșine și cine a luat aproape 10 pe linie? „Am uitat buletinul acasă”
click.ro
Prințul Harry foto profimedia 1091114760 jpg
Prințul Harry a făcut declarații explozive în privința vizitei din Marea Britanie! Își mai ia copiii și pe Meghan Markle cu el?
okmagazine.ro
Budinca de orez Sursa foto shutterstock 2570084045 jpg
Răsfăț rece pentru zile fierbinți: budincă de orez
clickpentrufemei.ro
Via Appia, unul dintre cele mai vechi și mai importante drumuri strategice ale Imperiului Roman (© Livioandronico2013 / Wikimedia Commons)
Cum au construit romanii drumuri atât de drepte?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Almășan, în lacrimi de bucurie! Fiul din Dubai s-a întors acasă: „Sunt fericită să-l văd teafăr. Grija m-a îmbătrânit cu zece ani”
image
O furtună violentă a făcut prăpăd în București. Un bărbat a murit după ce un copac a căzut peste mașina pe care o conducea

OK! Magazine

image
Povestea tristă a celei mai frumoase prințese iraniene, moartă acum 25 de ani. Fost model pentru Valentino, a fost măcinată de durere

Click! Pentru femei

image
Ce trebuie să știe fiecare nativ din zodiac despre energia intensă a Lunii pline în Capricorn?

Click! Sănătate

image
7 simptome frecvente ale cancerului pancreatic