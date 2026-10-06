 Două ținte aeriene, detectate în apropierea graniței cu România. Cetățenii din Tulcea au primit mesaje RO-Alert | adevarul.ro
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Două ținte aeriene, detectate în apropierea graniței cu România. Cetățenii din Tulcea au primit mesaje RO-Alert

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MApN transmite că, în noaptea de luni spre marți, 5-6 octombrie, radarele au detectat două ținte aeriene în spațiul aerian ucrainean, în apropierea frontierei cu România.

avion F 18 Hornet/ FOTO: US Air Force
Foto: US Air Force

„În noaptea de 5 spre 6 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat două ținte aeriene care evoluau în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu”, transmite MApN într-un comunicat.

În acest context, cetățenii din nordul și estul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert, la ora 02:20.

Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta aeriană a încetat la ora 03:14.

În noaptea de 4 spre 5 noiembrie, o altă țintă aeriană a fost detectată în spațiul aerian ucrainean, la est de Vâlcove, în proximitatea graniței cu România.

Și la acea vreme, ca măsură de precauție, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. De asemenea, populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert.

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