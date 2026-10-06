 Oamenii de știință au prezis „sfârșitul lumii” pentru 13 noiembrie 2026. De ce calculele lor au părut corecte zeci de ani | adevarul.ro
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Oamenii de știință au prezis „sfârșitul lumii” pentru 13 noiembrie 2026. De ce calculele lor au părut corecte zeci de ani

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Vineri, 13 noiembrie 2026, omenirea ar fi trebuit să ajungă într-un punct critic, potrivit unei predicții publicate în urmă cu 66 de ani în prestigioasa revistă „Science”. Scenariul pare astăzi absurd, însă în spatele lui se aflau calcule matematice serioase, iar estimările cercetătorilor au urmărit surprinzător de bine creșterea populației mondiale timp de câteva decenii. Ce s-a schimbat între timp?

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Oamenii de știință au prezis „sfârșitul lumii” pentru 13 noiembrie 2026 Foto: Shutterstock

În 1960, Heinz von Foerster, profesor american de origine austriacă și specialist în cibernetică, alături de Patricia M. Mora și Lawrence W. Amiot, publica în revista „Science” un articol cu un titlu greu de ignorat: „Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026”.

Cercetătorii susțineau că, dacă populația lumii ar continua să crească în ritmul observat până atunci, numărul oamenilor s-ar apropia teoretic de infinit în 2026.

Concluzia era formulată provocator: „Stră-strănepoții noștri nu vor muri de foame. Vor muri striviți”.

Cum au ajuns cercetătorii la anul 2026

La mijlocul secolului trecut, creșterea rapidă a populației mondiale provoca temeri privind lipsa hranei și a resurselor. Echipa lui Heinz von Foerster a pornit însă de la ideea că oamenii se comportă diferit de alte populații.

Capacitatea de a comunica, de a coopera și de a găsi soluții împreună ar permite, susțineau autorii, susținerea unei populații tot mai numeroase.

Cercetătorii au analizat 24 de estimări ale populației mondiale dintr-o perioadă de aproximativ 2.000 de ani. Pe baza evoluției observate, au construit un model matematic potrivit căruia creșterea urma să accelereze până la un punct imposibil de susținut.

Data rezultată din calcule: 13 noiembrie 2026.

Articolul a atras imediat atenția presei americane, inclusiv a „Time” și „The New York Times”. Unii cercetători au criticat modelul, numindu-l „ridicol” sau „vădit absurd”, însă autorii și-au apărat calculele.

Predicția a funcționat surprinzător de bine

Partea interesantă a poveștii este că modelul nu a fost imediat contrazis de realitate.

Ecuația a continuat să ofere estimări foarte apropiate de evoluția populației mondiale în anii '70 și '80 și a ajuns să fie citată în manuale și lucrări de genetică, ecologie și demografie.

Abia în jurul anului 1993 populația mondială a început să rămână în urma ritmului anticipat de model.

Motivul? Tocmai una dintre schimbările pe care autorii articolului le considerau necesare: reducerea natalității.

Rata globală a natalității este în prezent puțin sub jumătate din nivelul înregistrat în 1960, potrivit datelor citate de „The Conversation”.

Ce se întâmplă pe 13 noiembrie 2026

Predicția nu înseamnă, desigur, că oamenii de știință se așteaptă acum la o catastrofă pe 13 noiembrie. Modelul matematic pornea de la continuarea unui ritm de creștere care între timp s-a schimbat.

Povestea a rămas însă celebră tocmai pentru combinația neobișnuită dintre cercetare serioasă și o prezentare spectaculoasă.

Heinz von Foerster avea chiar experiență ca magician de scenă, iar articolul său a folosit o formulă asemănătoare: o demonstrație matematică riguroasă, împachetată într-un titlu apocaliptic imposibil de ignorat.

Așadar, vineri, 13 noiembrie 2026, cel mai probabil nu va fi „Doomsday”.  Ritmul de creștere a populației mondiale s-a schimbat, iar scenariul spectaculos calculat în 1960 nu mai corespunde realității de astăzi.

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