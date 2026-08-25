 Primă record de pensionare de 532.000 de euro la stat. ROMATSA a plătit 20 de milioane de euro pentru 96 de angajați | adevarul.ro
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Primă record de pensionare de 532.000 de euro la stat. ROMATSA a plătit 20 de milioane de euro pentru 96 de angajați

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O primă de pensionare de 532.000 de euro ar fi fost acordată unui angajat al Administrației Române a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA). Suma este prezentată drept cea mai mare primă de pensionare acordată în sistemul public din România.

Sediul Romatsa
Sediul Romatsa Foto: Foto: Facebook

ROMATSA este o instituție publică aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, iar documentele obținute de DeFapt.ro arată că, în ultimii doi ani și jumătate, angajații care s-au pensionat ar fi primit, în total, aproximativ 20 de milioane de euro sub forma primelor de pensionare.

Potrivit sursei citate, banii au ajuns la 96 de angajați, ceea ce înseamnă o medie de aproximativ 200.000 de euro pentru fiecare pensionar. Anul acesta s-au pensionat de la ROMATSA 12 angajați, care au primit cumulat nu mai puțin de 19.449.892 lei. Fiecare din cei 12 pensionari a încasat în medie câte o primă de pensionare de 312.000 de euro.

Cea mai mare sumă, de 532.000 de euro, a fost acordată unui singur angajat. Pe de altă parte, cea mai mica primă de pebsionare a fost de doar 53.316 lei (10.500 de euro).

Potrivit publicației citate, ROMATSA a ținut să menționeze că se auto-finanțează din tarifele încasate de la companiile aeriene pentru serviciile de navigație aeriană prestate.

„Tarifele ROMATSA sunt stabilite în totală transparență în plan național și internațional, cu respectarea strictă a Regulamentului (UE) nr. 317/2019 de instituire a unui sistem de performanță și de tarifare în cadrul cerului unic european, exclusiv pentru acoperirea costurilor de furnizare a serviciilor de navigaţie aeriană”, a transmis Adrian Cojoc, directorul general al ROMATSA.

ROMATSA gestionează serviciile de trafic aerian din România și are un regim financiar distinct, fiind o regie autonomă. Primele și drepturile acordate angajaților sunt stabilite în baza prevederilor interne și a contractelor colective de muncă.

ROMATSA, sub presiune financiară

Informațiile privind primele de pensionare acordate la ROMATSA apar într-un moment în care regia se confruntă și cu o problemă financiară majoră. Luna trecută, conturile instituției au fost blocate în urma unui litigiu în care statul român trebuie să achite despăgubiri de aproximativ 600 de milioane de euro companiei Pfizer, după procesul privind contractele pentru vaccinurile anti-COVID.

Poprirea afectează inclusiv sumele colectate prin EUROCONTROL, principala sursă de finanțare a ROMATSA. Peste 85% din veniturile regiei provin din tarifele plătite de operatorii aerieni pentru serviciile de navigație aeriană.

Instanța de la Bruxelles a amânat până la începutul anului 2027 analiza cererii ROMATSA de suspendare a popririi, următorul termen fiind stabilit pentru 4 ianuarie 2027. Până atunci, regia riscă să întâmpine dificultăți în accesarea fondurilor proprii.

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