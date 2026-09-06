Incendiu violent într-un bloc din Călan. O femeie de 89 de ani a murit, iar 12 locatari s-au evacuat

O femeie în vârstă de 89 de ani a murit, duminică după-amiază, într-un incendiu puternic izbucnit într-un apartament aflat la etajul al patrulea al unui bloc de locuințe din orașul Călan, județul Hunedoara.

Pompierii au intervenit pentru stingerea focului Foto: Arhivă, Adevărul

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta violent, iar fumul cuprinsese atât apartamentul, cât și o mare parte din casa scării. Pentru stingerea flăcărilor au intervenit echipaje de la subunitățile din Bretea Română și Hunedoara, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară și o autospecială de primă intervenție și comandă.

La locul incendiului au fost trimise și echipaje medicale de la SMURD și Serviciul de Ambulanță Județean.

Din cauza fumului foarte dens, 12 locatari, dintre care 11 adulți și un copil, s-au autoevacuat. Pompierii au reușit să lichideze incendiul, însă flăcările s-au extins și la o parte a acoperișului.

Femeia a fost găsită decedată în apartament

În timpul intervenției, pompierii au găsit în interiorul apartamentului o persoană decedată. În urma verificărilor, s-a stabilit că este vorba despre o femeie în vârstă de 89 de ani.

După stingerea incendiului, pompierii au acționat pentru evacuarea fumului acumulat pe casa scării, folosind un ventilator special.

Salvatorii au verificat, de asemenea, apartamentele aflate în apropierea locuinței afectate, pentru a se asigura că incendiul nu a provocat și alte pagube și că locatarii se pot întoarce în siguranță în case.

Potrivit reprezentanților ISU Hunedoara, cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric produs la un aparat electrocasnic din bucătăria apartamentului.

Autoritățile urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs incendiul.