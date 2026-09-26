Traian Băsescu sare în apărarea lui Siegfried Mureșan: „Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”

Fostul președinte Traian Băsescu a reacționat ironic la criticile apărute după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Băsescu susține că numirea eurodeputatului a stârnit nemulțumire în anumite zone ale politicii românești.

Traian Băsescu, reacție ironică după desemnarea lui Siegfried Mureșan Foto: Mediafax

„Această desemnare ne enervează! Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”, a scris Traian Băsescu pe pagina sa de Facebook.

Fostul șef al statului a prezentat apoi profilul lui Siegfried Mureșan, despre care spune că este „un om bine școlit în România şi Germania şi deplin respectat la Bruxelles în instituțiile europene”.

El a ironizat, totodată, reacțiile celor care contestă desemnarea lui Mureșan, făcând referire la temele statului de drept, independenței justiției și luptei anticorupție.

„Cum să pui la București un premier care o să înceapă iar cu statul de drept, cu justiția independentă, cu lupta anticorupție? Ne-a ajuns!”, a scris fostul președinte.

Băsescu susține că atacurile la adresa premierului desemnat au apărut imediat după anunțarea numirii.

„Armata de manipulare şi dezinformare a trecut imediat la treabă. Mureșan? Trădător, omul nemților, asociat cu mafia, nu apără România”, afirmă fostul președinte.

El a continuat în aceeași notă ironică, făcând referire la cei care se consideră „adevărați patrioți”.

„De la «adevărații patrioți» aflăm că un bun premier pentru România ar fi un personaj având dificultăți în utilizarea limbii române, dacă se poate fără diploma de bacalaureat şi eventual să-l doară în… de deficit. Asta E!”, a conchis Traian Băsescu.

Siegfried Mureșan a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru pe 17 septembrie, după consultările cu partidele parlamentare. Șeful statului a precizat că eurodeputatul a fost persoana care a primit cele mai multe voturi în cadrul consultărilor. Mureșan trebuie să formeze Guvernul și să obțină votul de încredere al Parlamentului.

Desemnarea lui Mureșan a generat și reacții din partea unor lideri PSD. În luna iunie, Lia Olguța Vasilescu ironiza și numele lui Siegfried Mureșan, afirmând că românii „o să-și scrântească limba” încercând să-l pronunțe. Declarația a fost readusă în atenție după desemnarea lui Mureșan pentru funcția de premier.

Ulterior, în replică la declarațiile primarului Craiovei, Siegfried Mureșan a făcut referire la soțul acesteia, europarlamentarul Claudiu Manda. Mureșan i-a transmis Liei Olguța Vasilescu că „mai bine și-ar trimite soțul la serviciu în Parlamentul European”, acuzându-l că este unul dintre cei mai absenți membri ai legislativului european.