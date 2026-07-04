Video Incendiu puternic într-un bloc din București: locatarii au fost evacuați, iar mai multe persoane au ajuns la spital

Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă seară, 4 iulie, într-un apartament situat la etajul al treilea al unui bloc de pe strada Radovanu, din Sectorul 2 al Capitalei. Mai multe echipaje de pompieri și ambulanțe au intervenit de urgență la fața locului.

Sursa video: Ștefan Fierbinteanu/FB

Flăcările au provocat panică în rândul locatarilor, care au fost evacuați preventiv din imobil.

Pompierii au acționat pentru stingerea incendiului și pentru împiedicarea propagării acestuia către alte apartamente sau clădirile din apropiere.

Potrivit primelor informații, mai multe persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului.