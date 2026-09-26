Mii de persoane participă sâmbătă la cel de-al doileaa „Marș pentru Demnitate” organizat la Madrid. Protestatarii cer organizarea de alegeri generale anticipate și își exprimă sprijinul pentru Ceuta, în contextul crizei migranților cu care se confruntă în continuare orașul autonom.

Mii de oameni protestează la Madrid Foto: X / VOX Madrid @madrid_vox

Demonstrația, organizată de Sociedad Civil Española, cu sprijinul Partidului Popular (PP) și al Vox, a pornit puțin după ora 10.00 din Plaza de Cibeles și se îndreaptă spre Arco del Triunfo din Moncloa, unde este programată să se încheie în jurul orei 13.30, ora locală, potrivit Euronews.

Printre participanți s-a numărat și liderul Vox, Santiago Abascal, care a insistat că migranții ajunși în Ceuta trebuie returnați în țările lor de origine și a criticat dur modul în care guvernul gestionează criza. Aceasta a început la sfârșitul lunii iulie, când zeci de mii de persoane au trecut din Maroc în teritoriul spaniol din nordul Africii.

„Ceuta rămâne invadată pentru că Sánchez continuă să fie servitorul Marocului; invazia migranților este încurajată”, a declarat el, referindu-se la premierul spaniol Pedro Sánchez.

Un alt „Marș pentru Demnitate”, organizat înainte de sosirea masivă a migranților de la sfârșitul lunii iulie, a adunat zeci de mii de persoane care au cerut demisia lui Sánchez și convocarea de alegeri anticipate.

Potrivit Delegației Guvernului, la acea manifestație au participat aproximativ 40.000 de persoane, în timp ce organizatorii au estimat numărul participanților la 120.000.

Pe 2 septembrie, de Ziua oficială a Ceutei, mii de persoane au ieșit, de asemenea, în stradă în orașe din întreaga Spanie, la o manifestație organizată de Federația Spaniolă a Municipiilor și Provinciilor.

Criza continuă

La aproape două luni de la sosirea masivă a migranților, situația din Ceuta rămâne nerezolvată.

Aproximativ 8.300 de migranți sunt găzduiți în centre amenajate în oraș, în timp ce se estimează că peste 4.000 de persoane încă trăiesc pe străzi. Marocul a acuzat Spania că împiedică returnarea migranților care se află în continuare în Ceuta.

Ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, s-a întâlnit recent la New York cu omologul său marocan, Nasser Bourita, pentru a discuta despre această situație.

În timpul discuțiilor, Bourita a făcut referire la „obstacolele” și „controversele” care, în opinia sa, sunt alimentate parțial de clasa politică spaniolă și împiedică soluționarea situației.

Între timp, autoritățile continuă să supravegheze situația și să ofere asistență în diferite zone ale orașului. Vineri, Poliția Națională a arestat trei cetățeni marocani care locuiau într-o tabără improvizată de pe plaja Trampolín, fiind suspectați că ar fi fost implicați în sechestrarea a doi minori migranți. Cei doi minori au fost transportați la Spitalul Universitar din Ceuta pentru a primi îngrijiri medicale.

În aceeași zi, 63 de femei care se aflau singure sau împreună cu copii mici au fost mutate într-un centru amenajat în zona Hípica, în cadrul eforturilor continue de relocare a persoanelor care încă trăiesc pe străzi.

În ultimele zile, pompierii au descoperit și o așezare improvizată în tuneluri subterane, unde se estimează că s-ar fi adăpostit între 30 și 50 de migranți.

Vineri, un tânăr marocan a murit într-o tabără amplasată pe terenul unei foste fabrici din apropierea plajei Trampolín. Cauza morții nu a fost încă stabilită.