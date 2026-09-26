Papa Leon, întâmpinat de sute de mii de oameni pe Champs‑Élysées. Liturghie grandioasă la Place de la Concorde

Papa Leon al XIV‑lea a fost aclamat sâmbătă, 16 septembrie, de sute de mii de credincioși pe celebrul bulevard Champs‑Élysées, unde și‑a început traseul către Place de la Concorde, locul în care a oficiat o liturghie de amploare.

Foto: Captură YouTube CLPRESS

Aflat în papamobil, suveranul pontif a salutat mulțimea și a binecuvântat mai mulți copii aduși de părinți special pentru acest moment, relatează AFP, citată de Agerpres.

Numeroși credincioși au sosit cu ore bune înainte pentru a‑l vedea trecând spre spațiul unde a fost ridicată o structură temporară masivă, cu un altar alb și o cruce de câțiva metri înălțime.

Sute de mii de oameni l-au întâmpinat pe Papa Leon Foto: Captură YouTube APT

La liturghie, punctul central al celei de‑a doua zile a vizitei sale în Franța, autoritățile au estimat participarea a aproximativ 600.000 de persoane, mulțimea extinzându‑se până dincolo de Arcul de Triumf.

În apropierea scenei de pe Place de la Concorde și‑au făcut apariția mai multe figuri politice importante, printre care candidații la alegerile prezidențiale Edouard Philippe, Gabriel Attal și Marine Le Pen, aceasta din urmă fiind însoțită de Jordan Bardella.

Președintele Emmanuel Macron, care l‑a întâmpinat pe Papa Leon vineri, la sosirea în Franța și la Palatul Élysée, nu a participat la evenimentul de sâmbătă, fiind reprezentat de soția sa, Brigitte Macron, potrivit diecezei de Paris. Premierul Sébastien Lecornu a fost prezent.

După liturghie, Papa Leon al XIV‑lea va părăsi capitala franceză și va continua vizita la Lourdes, înainte de a se deplasa luni la Metz, următoarea etapă a călătoriei sale pastorale în Franța.