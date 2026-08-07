Incendiu puternic într-un bloc din București. 20 de persoane s-au autoevacuat, două au fost scoase de pompieri

Un incendiu puternic a izbucnit, vineri seară, într-un bloc din București, pe strada Constantin Brâncoveanu, la intersecția cu strada Nițu Vasile. Focul ar fi pornit de la materiale depozitate în balconul unui apartament și s-a extins ulterior în locuință.

20 de persoane s-au autoevacuat din imobil, iar alte două au fost evacuate de pompieri. Cele două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au suferit atacuri de panică și au inhalat fum, potrivit G4Media.

La fața locului au fost mobilizate patru autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD. Pompierii intervin pentru lichidarea incendiului și pentru verificarea imobilului.

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