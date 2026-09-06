Circulația trenurilor pe ruta Periș–Chitila a fost reluată, după un incendiu de locomotivă în stația Buftea

Un incendiu a izbucnit duminică după-amiază, 6 septembrie, la locomotiva unui tren tehnologic aflat în stația CFR Buftea. Între timp, circulația a fost reluată pe tronsonul Periș–Chitila, pe ambele fire de circulație.

Incendiu tren Foto: arhivă Adevărul

UPDATE Circulația a fost reluată

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, la ora 16:26, circulația feroviară a fost reluată în condiții normale de siguranță pe distanța Periș – Chitila, pe ambele fire de circulație.

„Linia de contact, scoasă temporar de sub tensiune pentru a permite intervenția în siguranță a echipajelor de pompieri la locomotiva trenului tehnologic nr. 91108 din stația CF Buftea, a fost repusă sub tensiune după finalizarea intervenției și efectuarea verificărilor necesare. Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. regretă disconfortul creat și le mulțumește călătorilor pentru înțelegere”, potrivit Companiei.

Incidentul s-a produs în jurul orei 14.30, la linia 4 din stația CF Buftea. Potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA, incendiul a izbucnit la locomotiva trenului nr. 91108, operat de CFR SA. Trenul tehnologic este format din vagoane dozatoare utilizate pentru transportul pietrei sparte.

Linia de contact, scoasă de sub tensiune

Pentru intervenția echipajelor de pompieri, linia de contact a fost scoasă temporar de sub tensiune pe distanța Periș–Chitila, pe ambele fire de circulație.

Măsura este necesară pentru eliminarea riscului electric și pentru protejarea pompierilor și a celorlalte persoane care participă la intervenție.

„În aceste condiții, circulația feroviară pe distanța Periș-Chitila este afectată temporar, până la finalizarea intervenției și îndeplinirea condițiilor tehnice necesare pentru repunerea sub tensiune a liniei de contact”, a transmis Compania de Căi Ferate.

La fața locului intervin echipajele de pompieri, în timp ce personalul de specialitate al CFR SA monitorizează situația și urmează să verifice infrastructura și instalațiile de electrificare înainte de repunerea sub tensiune a liniei de contact.

CFR SA a transmis că siguranța circulației și desfășurarea intervenției în condiții de securitate reprezintă prioritatea în acest moment.