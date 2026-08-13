Joi, la ora 16:51, a fost semnalat un incendiu în zona grupului sanitar al ultimului vagon din compunerea trenului Regio 2030, operat de CFR Călători, aflat în stația Ilteu, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timișoara.

Serviciul de pompieri a fost solicitat pentru intervenție, iar la ora 16:53 linia de contact a fost scoasă de sub tensiune, pentru desfășurarea operațiunilor în condiții de siguranță.

Nu sunt înregistrate victime. Călătorii au fost coborâți în siguranță, iar vagonul afectat a fost detașat de restul trenului.

Personalul feroviar și echipele de intervenție acționează pentru gestionarea situației și efectuarea verificărilor necesare.