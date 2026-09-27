Liberalii conservatori amână decizia privind Guvernul Mureșan. Veștea: „Așteptăm să vedem ce se va întâmpla după audieri”

Adrian Veștea, fost premier desemnat și prim-vicepreședinte al PNL, afirmă că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline. Veștea spune că liberalii din zona conservatoare a partidului nu au luat încă o decizie privind susținerea noului Executiv și că o poziție publică va fi anunțată după audierile miniștrilor propuși.

Adrian Veștea, fostul premier desemnat. Foto: Mediafax

„Noi așteptăm să vedem ceea ce se va întâmpla în zilele următoare, după audieri, în momentul în care noul guvern va merge în Parlament pentru a obține voturile, după care o să avem o poziție publică”, a declarat Adrian Veștea, duminică seară, la Antena 3 CNN.

Prim-vicepreședintele PNL a subliniat că una dintre principalele probleme ale României este lipsa unui guvern care să poată lua decizii și să opereze rectificări bugetare. El a atras atenția asupra situației unor instituții publice, în special din domenii precum sănătatea și protecția copilului, despre care spune că ar putea întâmpina dificultăți dacă blocajul politic se prelungește.

Veștea a vorbit și despre situația din PNL. În urma deciziei instanței privind Congresul partidului, se consideră în continuare prim-vicepreședinte la nivel național. El a susținut că formațiunea ar trebui să reia procedurile interne de alegeri „de jos în sus” și ca membrii cu opinii diferite să aibă posibilitatea de a se exprima.

„În urma deciziei instanței sunt în continuare prim-vicepreședinte al PNL la nivel național, dar cred că ceea ce ar trebui să se întâmple, și acest lucru ar fi moral, în primul rând, pentru membrii din fiecare județ, trebuie să ne facem proceduri de alegeri, de jos în sus, exact cum procedăm de fiecare dată. Au trecut foarte mulți ani de când Partidul Național Liberal trăiește în toată această formă de anonimat, în care nu ai dreptul să vorbești, în momentul în care ai un punct de vedere riști să fii dat afară, și atunci toate aceste interimate considerăm că ar trebui să se oprească”, a spus Veștea.

În ceea ce privește relația cu AUR și discuțiile purtate în perioada în care a fost desemnat pentru funcția de premier, Veștea a spus că au existat întâlniri și discuții privind o serie de măsuri economice care ar fi putut fi incluse în programul de guvernare. El a precizat că nu are informații despre existența unor alte înțelegeri politice.

Fostul premier desemnat a vorbit și despre principalele riscuri pe care le vede pentru România în 2027.

Printre acestea a enumerat deficitul bugetar, necesitatea asigurării investițiilor prin bugetele naționale în contextul fondurilor europene disponibile și creșterea bugetului pentru apărare. Veștea a atras atenția și asupra problemelor din mediul economic, susținând că este nevoie de măsuri care să redea încrederea cetățenilor și a antreprenorilor.

Cabinetul propus de Siegfried Mureșan este susținut de PNL, USR și UDMR și cuprinde 16 ministere. Pentru învestire sunt necesare 233 de voturi, în timp ce Mureșan a anunțat că formațiunile care îl susțin au în acest moment 170 de voturi.