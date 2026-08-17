Incendiu în zona Gării Bacău. Focul a fost lichidat după ce linia ferată a fost oprită temporar

Un incendiu a izbucnit duminică seară în zona stației CFR Bacău, iar pompierii au intervenit pentru stingerea focului care a afectat aproximativ 20 de traverse din lemn. Pentru desfășurarea intervenției în siguranță, linia de contact a fost scoasă temporar de sub tensiune.

Focul a izbucnit în zona capătului Y al stației CFR Bacău, pe linia de legătură dintre stație și Grupa Tehnică. Incendiul s-a manifestat lateral, iar focul mocnea în interiorul traverselor de lemn, a transmis CFR printr-un comunicat.

Șeful stației CF Bacău a solicitat intervenția serviciilor de urgență prin 112. Până la sosirea pompierilor, angajații feroviari au intervenit cu stingătoare și lopeți, accesul autospecialelor în zonă fiind dificil.

La ora 21:50, pentru ca pompierii să poată acționa în condiții de siguranță, alimentarea cu energie electrică a fost oprită pe firele I și II Valea Seacă - Bacău - Itești, precum și în stația CF Bacău.

Incendiul a fost lichidat în jurul orei 22:05. Șapte minute mai târziu, la 22:12, linia de contact a fost repusă sub tensiune, după finalizarea intervenției pompierilor și verificarea situației, au anunțat ulterior reprezentanții companiei.

CFR SA precizează că incidentul nu a provocat întârzieri în circulația trenurilor de călători. Zona va fi monitorizată în continuare, iar compania va lua măsurile tehnice necesare pentru menținerea circulației feroviare în condiții de siguranță.