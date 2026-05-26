Marți, 26 Mai 2026
Adevărul
Incendiu la locomotivă în Maramureș: peste 60 de pasageri evacuați dintr-un tren aflat în drum spre Baia Mare

Peste 60 de pasageri au fost evacuați dintr-un tren aflat pe ruta spre Baia Mare, după ce locomotiva a luat foc în zona localității Ulmeni, au anunțat autoritățile.

Incendiu la locomotivă în Maramureș. FOTO: ISU Maramureș

La fața locului au fost mobilizate echipaje de stingere pentru localizarea și lichidarea incendiului, intervenția fiind în desfășurare la momentul transmiterii informației, notează Ziarul de Maramureș.

Zona a fost securizată de forțele de intervenție pentru prevenirea extinderii flăcărilor și pentru asigurarea siguranței traficului feroviar.

Potrivit ISU Maramureș, incendiul a izbucnit la locomotivă, iar călătorii au fost debarcați în siguranță.

Trenul are şase vagoane, în care se aflau 120 de călători.

„La faţa locului a sosit o locomotivă de schimb, peste 60 de călători au fost îmbarcaţi în siguranţă”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Maramureș, Adriana Șanta.

Ulterior, pasagerii au fost transferați în vagoane ale unei locomotive de înlocuire, iar trenul și-a reluat drumul spre Baia Mare. 

