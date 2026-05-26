Incendiu la locomotivă în Maramureș: peste 60 de pasageri evacuați dintr-un tren aflat în drum spre Baia Mare

Peste 60 de pasageri au fost evacuați dintr-un tren aflat pe ruta spre Baia Mare, după ce locomotiva a luat foc în zona localității Ulmeni, au anunțat autoritățile.

La fața locului au fost mobilizate echipaje de stingere pentru localizarea și lichidarea incendiului, intervenția fiind în desfășurare la momentul transmiterii informației, notează Ziarul de Maramureș.

Zona a fost securizată de forțele de intervenție pentru prevenirea extinderii flăcărilor și pentru asigurarea siguranței traficului feroviar.

Potrivit ISU Maramureș, incendiul a izbucnit la locomotivă, iar călătorii au fost debarcați în siguranță.

Trenul are şase vagoane, în care se aflau 120 de călători.

„La faţa locului a sosit o locomotivă de schimb, peste 60 de călători au fost îmbarcaţi în siguranţă”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Maramureș, Adriana Șanta.

Ulterior, pasagerii au fost transferați în vagoane ale unei locomotive de înlocuire, iar trenul și-a reluat drumul spre Baia Mare.