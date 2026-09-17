„Am spus-o la nervi” te scapă de răspundere? Cum privește legea cuvintele rostite la furie

Spunem adesea, după un conflict: „Am zis asta la nervi”. Uneori este vorba despre o insultă. Alteori, despre o amenințare, o promisiune făcută impulsiv, o renunțare ori o decizie pe care persoana ajunge să o regrete câteva minute sau ore mai târziu.

Foto: Arhiva Adevărul

Dar poate furia să schimbe semnificația juridică a unor cuvinte sau gesturi?

Dreptul cunoaște de multă vreme ideea de manifestare ab irato, adică o declarație sau un comportament exprimat sub imperiul mâniei. Premisa este simplă: nu tot ceea ce o persoană spune sau face în exterior reprezintă, în mod necesar, o voință asumată, liberă și suficient de chibzuită pentru a produce efecte juridice, arată Artin Sarchizian într-un articol publicat pe juridice.ro.

Asta nu înseamnă că orice afirmație făcută într-un moment de furie devine lipsită de consecințe. O persoană poate fi perfect trează, conștientă și capabilă să își amintească ulterior ce a spus. Întrebarea relevantă este una mai nuanțată: în ce măsură a existat, în acel moment, capacitatea reală de a evalua consecințele, de a lua în calcul alternative și de a-și controla reacția?

Mult timp, explicația populară a fost că emoțiile puternice „preiau controlul” asupra creierului rațional. Cercetările actuale arată însă că realitatea este mai complexă. Nu există o zonă unică a creierului care decide în locul persoanei și nici o simplă luptă între „emoție” și „rațiune”.

Comportamentul uman rezultă din interacțiunea dintre mai multe procese: emoțiile, atenția, memoria, experiențele anterioare, starea fizică, percepția unei amenințări, capacitatea de autocontrol și anticiparea consecințelor. Atunci când furia este intensă, ea poate modifica felul în care aceste elemente funcționează împreună.

Un gest, o jignire sau o frustrare poate părea brusc mult mai gravă decât este în mod obiectiv. Atenția se fixează asupra conflictului, amintirile neplăcute devin mai accesibile, iar reacția imediată poate câștiga teren în fața unei evaluări calme a situației. Nu înseamnă că persoana „nu mai știe ce face”, ci că spațiul mental disponibil pentru reținere, reflecție și alternative se poate restrânge.

De aici vine o distincție importantă: a fi conștient nu este același lucru cu a acționa reflexiv. Cineva poate ști că rostește anumite cuvinte, fără să fi integrat cu adevărat sensul lor juridic, efectele pe termen lung sau compatibilitatea lor cu propriile interese stabile.

În drept, simpla existență a unui comportament exterior nu este întotdeauna suficientă. Pentru ca o declarație să producă efecte, contează dacă ea exprimă o voință serioasă, liberă și asumată. De aceea, în funcție de împrejurările concrete, dreptul poate distinge între o afirmație făcută în glumă, una rostită într-un acces de furie și o decizie luată în mod real și deliberat.

Neuroștiința nu oferă, cel puțin deocamdată, un „detector” infailibil al voinței. Nu se poate stabili printr-o simplă examinare a creierului dacă o persoană a avut sau nu intenția juridică necesară. Totuși, această perspectivă ajută la înțelegerea unei idei vechi: nu orice reacție de moment trebuie confundată automat cu o decizie deplin asumată.

În fond, dreptul nu urmărește să elimine emoțiile din viața oamenilor. Emoțiile fac parte din orice decizie importantă. Miza este ca, atunci când unei declarații sau unui gest i se atașează consecințe juridice importante, să existe un nivel suficient de reflecție, evaluare și control.