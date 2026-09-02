58 de persoane aflate într-un hotel cu regim all-inclusive din Saturn au acuzat stare de rău. Mai multe persoane au ajuns la spital cu dureri abdominale.

Foto: ISU

Protecția Consumatorilor din Constanța a aplicat patru amenzi în valoare de 100.000 de lei hotelului din Saturn unde 58 de persoane au acuzat stare de rău după ce au mâncat la restaurantul unității.

Totodată, s-a propus suspendarea activității pentru 6 luni și a fost retrasă de la consum cantitatea de 523 de kg de alimente depozitate neconform.

De altfel, persoanele spitalizate și aparținătorii vor primi înapoi banii încasați pentru întreg sejurul. „Pentru ceilalți am lăsat la latitudinea lor să ceară fie banii de mâncare, fie banii aferenți întregului sejur”, a precizat Horia Constantinescu, de la Protecția Consumatorilor.

Simptome severe pentru 58 de oameni

58 de persoane au fost asistate medical (47 adulți și 11 minori), iar 6 dintre acestea (4 adulți și 2 minori) au fost transportate la spital pentru investigații de specialitate.

Unitatea all-inclusive la care a avut loc incidentul ar fi de hotelul Neko din Saturn, potrivit publicației Ziua de Constanța, care a publicat și primele mărturii ale turiștilor afectați de probleme digestive.

O familie din Sighișoara aflată în vacanță în stațiune spune că problemele au început în cursul nopții de luni spre marți. Capul familiei a declarat că a avut simptome severe și că a fost nevoit să își cumpere medicamente.

„Ieri noaptea am petrecut-o pe toaletă. Știu că am avut dureri abdominale foarte rele”, a povestit turistul.

Ulterior, și ceilalți membri ai familiei - soția și copilul - au început să aibă vărsături, precizând că și femeia primește îngrijiri medicale.

Turistul și familia sa intenționau să rămână în stațiune până vineri, insă imaginile cu numeroase ambulanțe sosite la hotel l-au făcut pe bărbat să ia decizia întreruperii sejurului.

Deocamdată, nu este cunoscută cauza care a provocat starea de rău a persoanelor din hotel.