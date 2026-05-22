Preparatul care a provocat focarul de Salmonella la nunta fiului unui șef din IPJ Iași. DSP a aplicat amenzi în valoare de peste 13.000 de lei

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași a stabilit că salata marinată servită la nunta fiului comisarului-șef de poliție Adrian Stoian din IPJ Iași a declanșat focarul de toxiinfecție alimentară. Hotelul Capitol a fost amendat cu peste 13.000 de lei, după ce 11 probe au indicat Salmonella grup C.

„În baza datelor epidemiologice și a celor 11 probe de coprocultură pozitive de la consumatori, corelate cu proba de aliment (salată marinată) cu rezultat pozitiv, se declară confirmat focarul comunitar de toxiinfecție alimentară de la nunta organizată la Capitol, cu Salmonella grup C”, au precizat reprezentanții DSP Iași pentru presa locală.

Potrivit DSP, Hotel Capitol, unde a fost organizat evenimentul, a fost amendat cu 10.000 de lei pentru lipsa măsurilor corespunzătoare de curățenie și dezinfecție. De asemenea, doi ospătari au primit câte o amendă de 1.600 de lei pentru nerespectarea regulilor de igienă.

„În urma aspectelor constatate și pe baza rezultatelor buletinelor de analiză, s-a sancționat cu amendă contravențională în valoare de 10.000 lei, persoana juridică SC Capitol SRL, pentru neefectuarea operațiunilor de curățenie și/sau dezinfecție a locurilor de muncă, utilajelor, suprafețelor de lucru și două amenzi contravenționale în valoare de 1.600 lei/persoană aplicate unor persoane fizice (ospătari) pentru nerespectarea regulilor de igienă individuală în tot timpul programului de muncă”, au adăugat reprezentanții instituției.

Serviciul de Control în Sănătate Publică din cadrul DSP Iași a dispus, în urma verificărilor, igienizarea și dezinfectarea completă a spațiilor controlate, reînvățarea personalului privind igiena mâinilor și utilizarea corectă a biocidelor, precum și aplicarea programului de autocontrol și supravegherea punctelor critice de risc.

Autoritățile sanitare au fost sesizate după ce, în noaptea de 9 spre 10 mai, mai multe persoane au acuzat stări de rău, greață și vărsături, existând suspiciunea unei toxiinfecții alimentare. Aceștia se aflau la o nuntă în localitatea Oncești, județul Dâmbovița, organizată la un salon de evenimente.

Aproape 50 de persoane au fost afectate, iar dintre acestea, 10 persoane au fost internate în spital: cinci la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, două la Râmnicu Sărat, două la Huși și una la Brașov. Alte 33 de persoane care prezentau simptome similare au fost monitorizate la domiciliu.