Iranul a difuzat sâmbătă imagini cu un nou model de lansator de rachete, despre care televiziunea de stat susține că poate lansa simultan două proiectile. Potrivit AFP și Agerpres, prezentarea echipamentului militar reprezintă un gest de sfidare la adresa Statelor Unite, în contextul tensiunilor dintre Teheran și Washington.

În înregistrarea video apare generalul Ahmad Vahidi, comandantul Gardienilor Revoluției, armata ideologică de elită a Iranului, în timpul unei vizite la o bază militară subterană. Acesta este însoțit de comandantul forțelor aerospațiale ale Gardienilor Revoluției, cei doi inspectând tuneluri în care sunt depozitate rachete și alte echipamente militare.

Imaginile îi arată pe oficiali deplasându-se cu un vehicul militar prin baza subterană. Televiziunea iraniană nu a precizat însă când a avut loc inspecția și nici unde se află instalația militară.

Iranul susține că și-a îmbunătățit capacitățile militare

Un oficial militar iranian, Mousavi, a declarat că, în timpul celor mai recente conflicte, capacitățile militare ale țării au crescut.

„Armamentul nostru performant poate intimida inamicul”, a afirmat acesta.

Pe 10 noiembrie, agenția de presă iraniană Tasnim a anunțat că Gardienii Revoluției au inaugurat un „oraș al rachetelor strategice”, în care se află, potrivit sursei, arme noi.

Iranul dispune de un arsenal important produs pe plan intern, care include sisteme de apărare antiaeriană, drone și rachete, notează AFP.

Prezentarea noului lansator are loc într-un moment în care negocierile dintre Teheran și Washington pentru încheierea războiului declanșat în februarie, prin lovituri americane și israeliene asupra Iranului, sunt blocate. Difuzarea imaginilor cu echipamentele militare subterane transmite un mesaj de forță din partea autorităților iraniene, în condițiile în care discuțiile diplomatice nu au dus până acum la un acord.