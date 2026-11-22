O nouă alertă aeriană a fost instituită duminică seara, 22 noiembrie, în nordul județului Tulcea, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat ținte aeriene la est de Insula Șerpilor.

Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zona vizată. Foto: arhivă

Potrivit MApN, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona de nord a județului Tulcea.

La ora 20:01, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zona vizată.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că va reveni cu informații suplimentare pe măsură ce situația evoluează.

Aceasta este a treia alertă aeriană pe astăzi în apropiere de județul Tulcea. În această după-amiază, radarele Ministerului Apărării Naționale (MApN) au detectat o țintă aeriană la 30 de kilometri nord de localitatea Vâlcove, în Ucraina. Populația din zonă a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert, transmis la ora 15.06.

De asemenea, în timpul nopții a fost semnalată o țintă aeriană la 63 de kilometri nord-est de localitatea Vâlcove, Ucraina. Forțele Aeriene Române au ridicat două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană. Autoritățile au menținut starea de alertă până la ora 02.14, când aceasta a fost ridicată.