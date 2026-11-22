Nouă alertă aeriană în nordul județului Tulcea. Două avioane F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea în această seară
O nouă alertă aeriană a fost instituită duminică seara, 22 noiembrie, în nordul județului Tulcea, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat ținte aeriene la est de Insula Șerpilor.
Potrivit MApN, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației.
Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona de nord a județului Tulcea.
La ora 20:01, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zona vizată.
Ministerul Apărării Naționale a anunțat că va reveni cu informații suplimentare pe măsură ce situația evoluează.
Aceasta este a treia alertă aeriană pe astăzi în apropiere de județul Tulcea. În această după-amiază, radarele Ministerului Apărării Naționale (MApN) au detectat o țintă aeriană la 30 de kilometri nord de localitatea Vâlcove, în Ucraina. Populația din zonă a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert, transmis la ora 15.06.
De asemenea, în timpul nopții a fost semnalată o țintă aeriană la 63 de kilometri nord-est de localitatea Vâlcove, Ucraina. Forțele Aeriene Române au ridicat două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană. Autoritățile au menținut starea de alertă până la ora 02.14, când aceasta a fost ridicată.