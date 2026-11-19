Summitul de la Shenzhen, unde s-au întâlnit Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, a reînviat teama unei „noi Yalta” și a unei reîmpărțiri a lumii peste capul națiunilor mici și mijlocii. Mai mult poate ca oriunde, în România a amplificat temerile și a dus la exacerbarea unor teorii ale conspirației.

Întâlnirea dintre Trump, Xi Jinping i-a dus pe mulți cu gândul la Yalta Foto: AI-generated illustration

Într-un interviu pentru „Adevărul”, sociologul Bogdan Bucur, de la Universitatea București, analizează mecanismele din spatele acestei anxietăți colective față de marile negocieri globale. De la teorema lui Thomas la rolul clasei politice și al războiului informațional, el explică de ce prind teren scenariile despre reîmpărțirea lumii, de ce revine obsesiv spectrul unei „noi Yalta” în imaginarul public românesc și ce soluții vede pentru societatea românească.

Adevărul: De fiecare dată când marile puteri se așază la masa negocierilor, fie că vorbim despre discuții privind arhitectura de securitate globală, fie despre întâlniri precum cea de la Shenzhen, în spațiul public românesc reapare imediat spectrul unei „noi Yalta”. Din punct de vedere sociologic, de ce este acest mit atât de rezistent și de ușor de reactivat în România?

Bogdan Bucur: Lucrurile se întâmplă în felul acesta pentru că mitul Yalta nu este, de fapt, un mit. Este o realitate, cel puțin în termenii teoriei lui Thomas, cu care noi operăm în sociologie și care spune că o situație care este definită ca reală în mințile oamenilor, chiar dacă ea funcțional este ireală în realitate, produce consecințe care o fac să fie reală. Am să vă dau un exemplu simplu. Dacă percepția populației este că o bancă este în faliment, ea va ajunge în faliment prin consecința comportamentului oamenilor, căci toți se vor repezi să-și retragă economiile și orice bancă care este asaltată de către toți deponenții ei cu solicitări de retrageri de economii va intra în faliment.

O țară care este membră într-o alianță, cum e cazul României, care percepe astfel de întâlniri internaționale ca fiind nesigure, incerte pentru propria securitate, probabil că va face acțiuni și gesturi de frică, de teamă, în consecința a ceea crede, și anume că este abandonată în urma unei înțelegeri de tip Yalta. Iar consecința va fi exact asta. Ea chiar va fi abandonată, dar nu pentru că unii s-ar înțelege la „noua Yalta”, adică la Shenzhen, ci pentru că acțiunile pe care le poate face în conformitate cu ceea ce își imaginează că este real, îi pot conduce pe liderii marilor națiuni că ești o țară nesigură și că nu pot conta pe tine. Și chiar te vor abandona, proprii aliați. În cazul de față, Statele Unite.

Între memoria istorică și tiparul cultural

Se poate spune că vorbim despre o memorie istorică reală, transmisă din generație în generație, sau mai degrabă despre un tipar cultural prin care ne explicăm propriile neputințe prin decizii luate exclusiv în afara granițelor? Ori ambele, în același timp?

Sunt mai multe direcții aici... paranteza descriptivă, explicativă trebuie lărgită și trebuie asumat faptul că oamenii în general sunt predispuși la frică pentru chestiunile care scapă capacității lor de înțelegere. Acum să fim serioși, negocierile diplomatice dintre mari puteri scapă capacității de înțelegere pentru omul obișnuit. Asta unu la mână.

Doi: este firesc să fii îngrijorat atunci când se iau decizii departe de tine, de către niște lideri mondiali, țara ta nefiind între marile puteri ale lumii. Și iarăși putem să fim de acord că majoritatea populației de pe această planetă trăiește în organizări statale care nu sunt nici măcar mari puteri sau puteri medii. Totuși, România este între puterile medii în Europa și e membră a unei alianțe precum NATO. Adică nu putem spune că nu contăm, dar cu toate acestea, evident că nu facem parte dintre marile puteri ale lumii. Așa că, într-un fel, în mod cert, sigur că sentimentul de temere, de frică, de incertitudine e unul real și corect și justificat. Și trei, lucru care este cel mai important și în legătură cu care, probabil, este neîncrederea în propriul stat și neîncrederea în propria noastră societate, și în mecanismele oneste de a fi solidari și de a ne apăra, de a ne proteja și de a strânge rândurile noi, între noi, românii, având încredere că putem rezista împreună unor situații nefericite.

Pentru că, din păcate, ceea ce am văzut și ceea ce știm ca experiență istorică indubitabilă este cultivat în fiecare zi. Și pot să vă dau exemple gârlă, câte vreți, în legătură cu această neîncredere absolut justificată, absolut justificată a cetățenilor în propria reprezentare politică, în mecanismele imperfecte, ca să nu zic frauduloase, de funcționare a societății, de redistribuire a bogăției naționale, de confiscare a suveranității naționale de către anumite entități socioprofesionale care sunt privilegiate și beneficiază de tot felul de statut special în statul român și așa mai departe.

Deci, această a treia neîncredere cred că este cea mai importantă și anume: faptul că noi suntem exploatați, jecmăniți, suntem tratați incorect în interiorul propriei noastre societăți, de către propria noastră elită politică, de către propriile noastre mecanisme socioprofesionale de funcționare a societății românești, care amplifică temerea generală în condiții de instabilitate globală. Acesta este, de fapt, mecanismul. Deci, e ca și cum tu știi că stai într-o clădire cu bulină roșie și atunci asta amplifică temerea de un cutremur care poate fi chiar și mic sau mediu, dar care poate conduce la demolarea propriului tău bloc. Dacă tu știi că stai într-un bloc cu bulină, este clar că ești de câteva ori mai anxios în legătură cu cutremurele, prin comparație cu toți ceilalți oameni.

„Încrederea în propriile instituții politice este cu 10% mai mică decât media OECD”

Pentru că ați ajuns la această „ruptură” între autorități și oameni, sunt oare românii mai neîncrezători în propriile instituții și în politicieni decât ceilalți europeni?

Da, științific, încrederea în propriile instituții politice este în medie cu 10% mai mică în România față de media statelor OECD. Și aici putem face comparații câte dorim, dar asta pot să v-o confirm din punct de vedere științific. Deci, da, încrederea în instituțiile care exprimă politic suveranitatea națională este mai scăzută în România.

Și e total justificată această lipsă de încredere sau ține uneori și de o percepție mai superficială?

Pot spune că pe bună dreptate este mai scăzută decât în multe alte societăți occidentale, unde nici acolo situația nu este perfectă, dar oricum, și când sunt mai atente la lucrurile de tipul acesta, dacă doriți, pot intra foarte mult în amănunte pe dimensiunea externă, care este perfect justificată și care alimentează această frică a oamenilor, repet, în momentul de față și nu doar în acest moment, și nu doar în acest moment istoric: guvernarea defectuoasă și frauduloasă care este exercitată în România prin desconsiderarea instituțiilor democratice de reprezentare onestă a intereselor poporului român reprezintă principala vulnerabilitate la adresa siguranței naționale. Și atunci asta amplifică neîncrederea atunci când ne confruntăm cu situații incerte, legitim de altfel incerte, de neînțeles, legitim de neînțeles, care se petrec la nivel global.

Sociologul Bogdan Bucur Foto: Facebook

Și totuși, o anumită neliniște față de întâlnirea de la Shenzen pare să existe și în alte state europene. Cum este perceput acest eveniment pe alte continente?

În raport cu, să zicem, „Noua Yalta”, și chiar vă rog să puneți ghilimele, întâlnirea de la Shenzhen dintre cei trei lideri mondiali, evident că există același sentiment de incertitudine și într-un stat cum este Coreea de Sud, care depinde de Statele Unite. E evident că și sud-coreenii se tem să nu fie supuși negocierilor la masa verde, ca să zic așa. Avem neîncrederi și în legătură cu alte țări care sunt dependente de, repet, de acest hegemon care este Statele Unite în momentul de față și care ar putea să negocieze interesele acestor state în raport cu China, de pildă. La fel cum același hegemon din momentul actual ar putea să facă același lucru în raport cu unele dintre țările care, chiar dacă sunt la NATO, se găsesc în proximitatea Rusiei în acest moment.

Drept urmare, drept urmare, această temere există în sensul în care principalul hegemon, care este condus de către o personalitate flamboaiantă, vă rog să-mi permiteți această exprimare, mă refer la domnul Trump, care este cel puțin un personaj cu totul flamboaiant, ar putea să negocieze în detrimentul statelor aliate atât din Asia, asta în beneficiul Chinei, cât și în Europa Răsăriteană, deci în beneficiul Rusiei, interesele acestor parteneri. Așa că această frică nu este doar una națională, în cazul României.

Vorbind despre specificul României, contează mult, în cazul nostru, faptul că suntem o democrație mai tânără și aparent mai fragilă?

Da, și contează pentru că România nici nu are stabilitatea politică și încrederea care există în alte state occidentale sau de cultură politică occidentală, dacă mă gândesc la Coreea de Sud, de pildă, sau dacă mă gândesc la Taiwan, da?. Noi nu avem consistența politică, democratică și soliditatea instituțiilor din aceste țări, și cu atât mai mult cu cât noi suntem și mai friabili din punct de vedere democratic în conformitate cu disfuncționalitățile noastre, care sunt aproape cancerigene în România, disfuncționalitățile instituțiilor politice.

Țara teoriilor conspirației și „cureaua de transmisie” a politicii

În momente de incertitudine geopolitică, teoriile conspirației despre „înțelegeri secrete” și „reîmpărțirea lumii” prind o viteză uriașă. Ce funcție socială și psihologică îndeplinesc aceste scenarii pentru publicul larg și în ce măsură pot ele să ajute, poate paradoxal, la simplificarea unei realități uneori prea complexe și pentru cei mai experimentați analiști?

Răspunsul direct, și pe care îl voi argumenta ulterior, este unul singur: teoriile conspirației au o funcție absolut esențială și pozitivă în viața societății, pentru faptul că oferă o explicație rațională pentru ceea ce se întâmplă la nivel global. Oamenii au nevoie să-și explice ceea ce se întâmplă în lume și atunci teoriile conspirației acoperă această funcție esențială a omului de a-și explica în mod rațional, și atenție, folosesc aici termenul de rațional ca funcție, în mod funcțional, nu în mod per se, nu în mod calitativ. Nu înseamnă că dacă spunem explicație rațională, ea este una viabilă din punct de vedere cauzal sau științific, ci doar ca funcție, în sensul că oferă o explicație cauzală. Sigur că cauzalitatea este frauduloasă și cel mai adesea ea este frauduloasă în teoriile conspirației.

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Dar funcția teoriilor conspirației, că dumneavoastră asta m-ați întrebat și vreau să vă răspund, e una rațională pentru societate. Și oferă o explicație rațională, sigur, pe baza a ceea ce pot înțelege oamenii și inclusiv cei care formulează aceste teorii ale conspirației. Sigur că ele simplifică realitatea, absolut indubitabil, de multe ori stabilesc și cauzalități frauduloase. Și aici ar fi și vorba despre acțiunea pozitivă care trebuie să existe din partea statului, a actorilor politici importanți, a reprezentanților poporului în Parlament, adică cei care sunt aleși, deputați și senatori, pentru că ei sunt cei care mijlocesc între autoritățile politice centrale și poate chiar globale, dacă ar avea o anumită influență sau informație, și propria națiune pe care ar trebui să o informeze.

De aceea calitatea clasei politice trebuie să fie una înaltă. Tocmai pentru a face față unor asemenea circumstanțe și pentru a-și duce la îndeplinire rolul de curea de transmisie. Când noi avem o clasă politică absolut execrabilă și analfabetă, este clar că această funcție este neîndeplinită și atunci teoriile conspirației nu fac decât să zburde în voie pe Câmpiile Elizee ale patriei române.

Cartea „Sociologia proastei guvernări în România interbelică” a provocat o întreagă dezbatere Foto: Arhivă personală

Credibilitatea comunicatorului și „prim-ministrul de facto”

E evident că instituțiile statului sunt deficitare atunci când vine vorba despre comunicarea cu populație, însă cât de mult alimentează lipsa de comunicare strategică a autorităților aceste spaime?

Aici sunt două chestiuni strict esențiale și ambele importante. Odată este credibilitatea comunicatorului. Un om care nu este credibil poate să spună cele mai mari adevăruri din lume, nu-l va asculta nimeni. Deci e vorba de credibilitatea celui care vorbește și doi, calitatea conținutului a ceea ce se comunică. Trebuie îndeplinite în mod absolut obligatoriu două condiții, absolut obligatoriu două condiții, care în cazul României sunt pur și simplu catastrofale, fără să exagerăm în niciun fel. Adică noi avem foarte puțini actori politici care sunt credibili din punct de vedere politic și, având atât de puțini sau pe deloc, nici nu mai contează ceea ce spun. Și pe primul loc este credibilitatea comunicatorului, pe locul doi este conținutul a ceea ce el comunică.

Și aceasta este realitatea, ca să fim foarte corecți. Nu spun că nu există actori politici în România care să beneficieze de credibilitate și încredere din partea populației, dar ei sunt foarte puțini. Vă reamintesc, de pildă, astăzi, că noi avem un alt prim-ministru de facto. România are un nou prim-ministru de facto. Prim-ministrul de facto al României a devenit domnul Neacșu. Nimeni nu știe, nu se aștepta, nu înțelege cum se întâmplă lucrurile astea, evident. Știți bine ce s-a publicat în Monitorul Oficial.

Și ce îi lipsește actualei clase politice pentru a câștiga sau recâștiga încrederea și respectul omului de rând?

Oamenii, societatea, nu doar românii, în general, pe peste tot, au un simț politic dezvoltat. Oamenii se așteaptă ca în funcții politice înalte, cum este funcția de prim-ministru, funcția de președinte al României, să fie persoane care să emane putere, să arate că fac față acelei funcții, adică să demonstreze că pălăria pe care le-o oferă funcția nu este mai mare decât capul lor. Ceea ce, bineînțeles, că nu este cazul în acest moment. Și atunci, din start asemenea personaje nu sunt creditate cu încredere, ceea ce înseamnă că absolut tot ceea ce ar spune ei este considerat necredibil. Și bineînțeles, acest lucru sporește neîncrederea generală și sentimentul de insecuritate.

Periferia și „cea mai mare neîmplinire” a societății românești

Sociologic vorbind, cum se raportează societatea românească la statutul său actual: ne percepem în continuare ca o țară aflată la periferia deciziilor globale, în ciuda apartenenței la NATO și UE, sau avem de-a face cu un complex de inferioritate colectiv greu de depășit?

Aceasta este cea mai mare nerealizare a noastră. Cea mai mare neîmplinire a societății românești actuale, contemporane, este faptul că noi nu am reușit să interiorizăm statutul excepțional pe care îl are țara noastră de membru al NATO și al Uniunii Europene. Asta este cea mai mare problemă. Faptul că noi avem un statut juridic, politic, militar absolut excepțional, și aici sunt cărțile mele și multe dintre interviurile mele, eu am spus lucrul acesta, inclusiv în cartea mea „Sociologia proastei guvernări în România interbelică”. Eu în partea de concluzii a acestei cărți am spus că noi traversăm cea mai bună, cea mai fecundă perioadă din istoria României. Este pentru prima dată când această țară aparține instituțional Europei Occidentale. Nu s-a mai întâmplat niciodată să fim parte integrantă cu totul din Europa Occidentală, din punct de vedere politic și instituțional. Azi, noi avem niște garanții și noi avem o apartenență politică, militară și societală la Europa Occidentală pe care n-am avut-o niciodată.

Dar, din păcate, discrepanța față de realitatea socială percepută este colosală, iar acesta este meritul, vă rog să puneți dumneavoastră ghilimelele, este responsabilitatea pentru această discrepanță, pentru abis. Este vina clasei politice, ea este cureaua de transmisie care trebuie să facă legătura între societate și mecanismele de funcționare ale statului și, bineînțeles, politica externă.

Războiul informațional și „elita politică extractivă”

Cum sunt exploatate aceste anxietăți istorice în războiul informațional actual și cât de ușor este pentru actorii ostili să apese pe butonul „trădării Occidentului” sau al „noii Yalta” pentru a eroda coeziunea socială și încrederea în alianțe?

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Este foarte facil, iar Rusia stăpânește foarte bine aceste mecanisme. Este extrem de ușor, din păcate, să pui stăpânire pe o societate. O poți face prin mecanisme de persuadare, de propagandă politică online, nici măcar nu sunt costuri semnificative. Sunt costuri importante, dar nu semnificative pentru o putere cum este Rusia actuală. Și e foarte ușor de exploatat aceste frici, aceste frustrări. De aceea, eu am spus dintotdeauna, nu înțeleg de ce avem o elită politică atât de ticăloasă, de infractoare, de insensibilă social și nu pariază și nu face echipă cu propriul popor pentru a consolida încrederea în viitorul națiunii române și joacă numai pentru exploatarea resurselor naturale. Principala amenințare la adresa siguranței naționale a României sunt fricile justificate, absolut justificate ale poporului român. Pentru că acestea pot fi exploatate de către actorii statali străini.

Ce se mai poate face

Și pentru că am vorbit despre frici, teorii ale conspirației și despre ceea ce le cauzează, care credeți că ar fi „leacurile”, poate la nivel de educație, cultură civică și discurs public, pentru ca societatea românească să depășească această mentalitate de „cetate asediată” sau de victimă a istoriei și să privească marile mutări geopolitice cu mai mult realism și luciditate?

De fapt, există mai multe soluții, unele sunt catastrofale, altele sunt proaste. Singura bună este aceea ca oamenii de calitate să renunțe la confort și să se implice politic. Nu există nicio altă soluție decât aceasta. Știu că este neplăcut să te scoată cineva toată viața, să te întrebe ce ai făcut în copilărie, în tinerețe, să-ți arunce „zoaie”, dar România nu poate fi salvată decât dacă în 2028 vom avea o altă calitate a clasei politice și, probabil, alte partide în Parlament.

Alte partide și alte structuri politice mult mai competente în ceea ce privește calitatea morală și profesională a clasei politice. Pe de altă parte, clasa politică este o oglindă a societății și asta este adevărat. Pentru că este absolut evident că clasa politică reflectă pe de altă parte nivelul extrem de scăzut din punct de vedere educațional și calitativ pe toate standardele, pe toți indicatorii cu care noi operăm în științele sociale.

Mai puțin de 10% din populația României a cumpărat o carte anul trecut. Adică, procentul celor care au achiziționat o carte anul trecut se numără pe degetele de la cele două mâini. Și avem undeva la 30 și ceva la sută din populație care a citit o carte anul trecut. Și cred că sunt 20 și ceva la sută din populație care posedă o diplomă de studii superioare. Acum câțiva ani când urmăream eu acești indicatori, era undeva la 16-17%, cred că a depășit 20% între timp. Deci doar unul din cinci români are o diplomă de studii superioare. Atenție mare, aici includem toate diplomele emise, inclusiv de arhicunoscutele fabrici de diplome private.

Știm bine care sunt gusturile culturale ale românilor, e suficient să intrăm pe YouTube și să vedem trendurile. Suntem fanii manelelor și avem un consum cultural care este absolut execrabil, absolut execrabil. Eu chiar am avut o conferință la Teatrul Național despre educația culturală, care trebuie introdusă în această țară ca să ridicăm nivelul cultural. Deci, întrebarea dumneavoastră suportă două răspunsuri fundamentale. Unu: schimbarea calității clasei politice, dar care se poate întâmpla doar printr-o altă selecție în vederea anului electoral 2028, asta odată. Și doi: mecanisme, dar mecanisme care să fie bine bugetate, finanțate și bine dezvoltate din punct de vedere instituțional, ceea ce nu se întâmplă în zona educației și culturii. Ambele, Ministerul Educației și Ministerul Culturii, știu foarte bine că sunt dincoace de sintagma „lanterna roșie” a bugetului de stat. Adică nu doar că sunt subfinanțate, sunt subfinanțate cronic, sunt lăsate să moară de fapt, sunt în moarte clinică. Educația și cultura în această țară sunt abandonate în moarte clinică tocmai pentru a nu ridica nivelul calitativ al poporului român și pentru ca acest popor român să nu-și facă o proiecție politică de calitate și să păstrăm actuala situație, care este una mizerabilă din punct de vedere al calității clasei politice.