Pompierii români aflați în Grecia au întâlnit un motan pe care l-au botezat Garfield, după celebra bandă desenată. Aceștia povestesc cum felina s-a apropiat de echipă și rămas alături de ei, devenind astfel mascota echipei.

Foto: Facebook/IGSU

„Pompierii români aflați în Grecia au avut parte, ieri, de o vizită… cu totul neașteptată! În timpul misiunilor de patrulare și recunoaștere în zone cu risc ridicat de producere a incendiilor, colegii noștri au dat peste un motănel care semăna izbitor cu celebrul Garfield.

Și, cum probabil a simțit că oamenii aceștia sunt de încredere, s-a apropiat imediat, prietenos și curios, hotărât parcă să intre și el în dispozitiv”, povestește Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) într-o postare pe Facebook.

Foto: Facebook/IGSU

Pompierii români i-au oferit apă și mâncare, iar Garfield a decis să rămână alături de ei.

„Așa că, pe tot parcursul exercițiului desfășurat de modulul nostru, noul nostru coleg necuvântător a rămas în preajma salvatorilor, supraveghind atent activitatea. Poate că nu a avut cască, uniformă sau echipament de intervenție, dar și-a luat foarte în serios rolul de mascotă a echipei.

Astfel de momente ne reamintesc că, în misiunile noastre, protejăm și salvăm vieți și bunuri, dar nu uităm niciodată de cele mai mici și vulnerabile suflete. Pentru că fiecare viață contează.”

La finalul lui iulie, România a trimis din nou pompieri în Grecia pentru a sprijini autoritățile elene în lupta împotriva incendiilor de pădure.

În perioada 1 august – 15 septembrie 2026, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), participă la programul european de pre-poziționare coordonat de Direcția Generală pentru Protecție Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor Umanitar (DG ECHO).

Din dotare fac parte două autospeciale de stingere a incendiilor de pădure cu capacitatea de 3.000 de litri, o autospecială de 5.000 de litri, o autospecială de mare capacitate de 10.000 de litri, o cisternă de 30.000 de litri, o autospecială de primă intervenție și comandă echipată cu un sistem de aeronavă fără pilot (UAS), o autospecială de comunicații radio, un microbuz, un camion cu container și un vehicul utilitar de teren (UTV) dotat cu instalații pentru stingerea incendiilor.

Programul este finanțat de Uniunea Europeană și a fost creat pentru a sprijini statele din sudul Europei afectate de incendiile devastatoare din ultimii ani.