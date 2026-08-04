 Misiune reușită în Grecia: Salvatorii români au oprit flăcările înainte să mistuie o mănăstire și un cartier de case | adevarul.ro
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Video Misiune reușită în Grecia: Salvatorii români au oprit flăcările înainte să mistuie o mănăstire și un cartier de case

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Pompierii români aflați în Grecia au oprit propagarea unui incendiu de vegetație care amenința mai multe locuințe și o mănăstire. Misiunea a continuat pe parcursul nopții, a transmis marți Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

pompieri romani grecia
Pompieri români în Grecia FOTO Facebook / IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

Pompierii români din modulul național specializat de stins incendii de pădure, dislocat în Republica Elenă prin Mecanismul European de Protecție Civilă, au intervenit în zona localității Loumpa, din regiunea Attica, unde au reușit să oprească propagarea unui incendiu de vegetație și fond forestier către mai multe locuințe și o mănăstire.

Intervenția a început în seara zilei de 3 august, în zona localității Loumpa, unde incendiul se manifesta pe o suprafață considerabilă. Misiunea a continuat pe parcursul întregii nopți, echipajele acționând pentru lichidarea focarelor rămase active, eliminarea riscului de reaprindere și limitarea propagării incendiului către zonele învecinate.

Pompieri români în Grecia FOTO Facebook / IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania
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Pompieri români în Grecia FOTO Facebook / IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania

Potrivit IGSU, obiectivul intervenției a fost oprirea frontului de flăcări pe direcția de propagare, în condițiile în care incendiul amenința mai multe locuințe și o mănăstire. Prin acțiunea echipajelor, propagarea incendiului către obiectivele aflate în pericol a fost oprită, fiind protejate locuințele din zonă și lăcașul de cult.

Sursa Facebook / IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania

Misiunea s-a desfășurat în condiții dificile, din cauza accesului limitat al autospecialelor în sectorul de intervenție și a prezenței liniilor electrice de înaltă tensiune. Aceste condiții au impus adaptarea permanentă a dispozitivului de intervenție și aplicarea unor măsuri suplimentare pentru siguranța personalului operativ.

Sursa Facebook / IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania

Pe întreaga durată a intervenției, pompierii români au acționat în cooperare cu autoritățile elene, contribuind la limitarea efectelor incendiului și la protejarea obiectivelor aflate în pericol.

Pompieri români în Grecia FOTO Facebook / IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania
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Pompieri români în Grecia FOTO Facebook / IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania

Începând cu ora 08:00, în dimineața zilei de 4 august, conform dispozițiilor autorităților elene, modulul a rămas pre-poziționat în același sector de intervenție, menținând un dispozitiv operativ pentru monitorizarea permanentă a zonei și asigurarea unui răspuns imediat în cazul reaprinderii unor noi focare.

Forțele și mijloacele modulului rămân în stare de operativitate și sunt pregătite să intervină în funcție de evoluția situației operative și de solicitările autorităților elene.

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