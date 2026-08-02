 Pompierii români au luptat toată noaptea cu incendiile din Grecia. Au salvat locuințe și animale din calea flăcărilor | adevarul.ro
search
Duminică, 2 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Pompierii români au luptat toată noaptea cu incendiile din Grecia. Au salvat locuințe și animale din calea flăcărilor

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Pompierii români aflați în misiune în Grecia au intervenit pe parcursul întregii nopți pentru stingerea unui incendiu de vegetație și fond forestier izbucnit în zona localității Veniza, din regiunea Attica.

Pompierii români au luptat toată noaptea cu incendiile din Grecia. FOTO: IGSU
1/11
Pompierii români au luptat toată noaptea cu incendiile din Grecia. FOTO: IGSU

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), modulul național specializat în stingerea incendiilor de pădure a acționat alături de pompierii eleni pentru limitarea și lichidarea incendiului, având ca obiectiv principal protejarea localităților aflate pe direcția de propagare a flăcărilor.

Echipajele române au intervenit în imediata apropiere a frontului de foc pentru a împiedica extinderea incendiului către locuințe și alte obiective aflate în pericol. În timpul misiunii, salvatorii au reușit și să evacueze animale surprinse în zona afectată de incendiu.

Intervenția s-a desfășurat în condiții dificile, din cauza schimbărilor repetate ale direcției și intensității vântului, care au modificat constant comportamentul incendiului. Din acest motiv, pompierii au fost nevoiți să își adapteze permanent dispozitivul de intervenție și să se repoziționeze pentru a acționa în siguranță și cu eficiență.

Operațiunea s-a desfășurat în strânsă cooperare cu pompierii eleni și cu serviciile voluntare pentru situații de urgență, intervenția comună contribuind la limitarea propagării flăcărilor și la protejarea comunităților amenințate.

După o misiune desfășurată fără întrerupere pe timpul nopții, modulul românesc s-a retras în baza de operații pentru refacerea capacității de intervenție și pregătirea tehnicii.

Pompierii români rămân în continuare în stare de alertă și sunt pregătiți să intervină din nou în sprijinul autorităților elene, în funcție de evoluția incendiilor și de solicitările primite.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Apocalipsa comandată prin poștă”. Epidemia de ciclosporiază din SUA expune pericolul unui viitor scenariu de coșmar: atacul biologic
digi24.ro
image
Un fost miner din Petrila și-a descoperit o pasiune neobișnuită după ce a ieșit la pensie. Localnicii sunt impresionați
stirileprotv.ro
image
Undă verde pentru centrala nucleară de la Doicești. Un expert explică cum poate deveni România un hub major de energie nucleară în regiune și o punte strategică cu NATO
gandul.ro
image
„Putem merge PE JOS până în România”: Dunărea la minime ISTORICE scoate la iveală epave și amenință producția de energie din regiune
mediafax.ro
image
Radu Drăgușin l-a umilit pe fotbalistul lui Real Madrid! Faza a devenit virală. Video
fanatik.ro
image
Ce au scos la iveală verificările de la Spitalul din Moinești după moartea unei paciente de 50 de ani. Război deschis între primar și managerul instituției: „Ar trebui să vă schimbați informatorii din spital”
libertatea.ro
image
„Înșelătoria incredibilă” prin care un escroc a păcălit turiști și oficiali din Italia timp de zeci de ani cu un amfiteatru roman fals
digi24.ro
image
Distracție la plajă! Cum a apărut Georgina Rodriguez înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
gsp.ro
image
”Umilința e completă”: Donald Trump a spus doar două cuvinte și momentul face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Cum s-au cunoscut, de fapt, Radu Ciucă și Cătălin Măruță: „M-a ajutat enorm”
click.ro
image
Niște turiști cazați la un hotel de 4 stele din Constanța au plecat în cameră cu 2,6 kg de salam și cașcaval de la micul dejun
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
Cea mai fierbinte zi de 31 iulie din istorie. România se pregătește pentru temperaturi și mai mari
observatornews.ro
image
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care fac această greșeală în timp ce conduc. E interzis!
cancan.ro
image
Pensie și salariu în același timp. Cum poți continua să lucrezi după pensionare în același loc?
newsweek.ro
image
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
prosport.ro
image
Punctele de stabilitate la pensie. Cât câștigi în plus dacă ai lucrat 26, 30, 35 sau 40 de ani
playtech.ro
image
„Craiova, călătorie la capătul nopții”. Marius Mitran, editorial spumos după victoria cu Petrolul și înaintea nopților alb-albastre din Finlanda
fanatik.ro
image
Ucraina vine cu o mutare inteligentă pe front: Extinde „zona ucigașă” contra trupelor lui Putin
ziare.com
image
S-a săturat! Primul jucător care vrea să plece de la FCSB, după eliminarea rușinoasă din Conference League
digisport.ro
image
Antena 1 schimbă programul „Insula Iubirii”. În ce zile va putea fi urmărit sezonul 10
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Roxana Nemeș, imagini de colecție cu gemenii la plajă. Cântăreața a dezvăluit cum a rămas gravidă!
romaniatv.net
image
Cele patru zodii care vor fi lovite de noroc în prima săptămână din august 2026
mediaflux.ro
image
Pagube încă de la inaugurare la polivalenta de 25 milioane de euro din România: „Dragi «specialiști» în vandalism și tentative de furt”
gsp.ro
image
Cătălin Botezatu, primele declarații după acuzațiile lansate de Eli Lăslean: „Ce înseamnă ipocrizia asta de care dă dovadă? A intrat într-un con de umbră atât de mare, încât a recurs la astfel de lucruri. Ferească Dumnezeu de un AVC”
actualitate.net
image
INTERVIU | Marcela Rădulescu, fostă profesoară de Arte din Brașov, la 83 de ani: „Diferența dintre libertate și dictatură este de la cer la pământ. Tineretul trebuie să aibă grijă să nu se lase păcălit și dus pe un drum greșit”
actualitate.net
image
Suma dată de doi români pentru trei porții de mâncare în Thasos: „Cantitate suficientă, gustos și, zic eu, foarte ieftin”
click.ro
image
Țările europene în care camerele de bord sunt interzise. Șoferii riscă amenzi uriașe
click.ro
image
Cum s-au cunoscut, de fapt, Radu Ciucă și Cătălin Măruță: „M-a ajutat enorm”
click.ro
Regele Felipe și Regina Letizia în Palma de Mallorca, Foto Profimedia (2) jpg
Efectul Regina Letizia în vacanță. Toți îi admiră ținutele, iar multe dintre piesele sale sunt mai accesibile decât ai crede
okmagazine.ro
Epava descoperită în apropierea insulei Andros (© Υπουργείο Πολιτισμού)
O navă scufundată la finalului Războiului Peloponesiac, cu încărcătura aproape intactă, descoperită în apropierea insulei Andros
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce s-a întâmplat în vacanța lui Alexandru Ciucu cu fiicele sale: „S-au pus multe întrebări”
image
Suma dată de doi români pentru trei porții de mâncare în Thasos: „Cantitate suficientă, gustos și, zic eu, foarte ieftin”

OK! Magazine

image
Înalți, frumoși, bronzați. Copiii lui William și ai lui Kate au făcut senzație la Jocurile Commonwealth‑ului. Ce familie regală elegantă!

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?