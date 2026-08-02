Pompierii români au luptat toată noaptea cu incendiile din Grecia. Au salvat locuințe și animale din calea flăcărilor

Pompierii români aflați în misiune în Grecia au intervenit pe parcursul întregii nopți pentru stingerea unui incendiu de vegetație și fond forestier izbucnit în zona localității Veniza, din regiunea Attica.

1/11 Pompierii români au luptat toată noaptea cu incendiile din Grecia. FOTO: IGSU

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), modulul național specializat în stingerea incendiilor de pădure a acționat alături de pompierii eleni pentru limitarea și lichidarea incendiului, având ca obiectiv principal protejarea localităților aflate pe direcția de propagare a flăcărilor.

Echipajele române au intervenit în imediata apropiere a frontului de foc pentru a împiedica extinderea incendiului către locuințe și alte obiective aflate în pericol. În timpul misiunii, salvatorii au reușit și să evacueze animale surprinse în zona afectată de incendiu.

Intervenția s-a desfășurat în condiții dificile, din cauza schimbărilor repetate ale direcției și intensității vântului, care au modificat constant comportamentul incendiului. Din acest motiv, pompierii au fost nevoiți să își adapteze permanent dispozitivul de intervenție și să se repoziționeze pentru a acționa în siguranță și cu eficiență.

Operațiunea s-a desfășurat în strânsă cooperare cu pompierii eleni și cu serviciile voluntare pentru situații de urgență, intervenția comună contribuind la limitarea propagării flăcărilor și la protejarea comunităților amenințate.

După o misiune desfășurată fără întrerupere pe timpul nopții, modulul românesc s-a retras în baza de operații pentru refacerea capacității de intervenție și pregătirea tehnicii.

Pompierii români rămân în continuare în stare de alertă și sunt pregătiți să intervină din nou în sprijinul autorităților elene, în funcție de evoluția incendiilor și de solicitările primite.