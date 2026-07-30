Incendiile de vegetație provocate de temperaturile extreme și de vântul puternic continuă să afecteze mai multe state din sudul Europei. Grecia, Turcia, Spania, Franța și Portugalia se confruntă cu incendii de amploare, iar autoritățile avertizează că riscul rămâne foarte ridicat.

Trei pompieri au murit în Grecia

Grecia a fost lovită de unele dintre cele mai violente incendii din această vară. În insula Creta, doi pompieri și-au pierdut viața după ce au fost surprinși de flăcări în timpul unei intervenții în regiunea Rethymno. Potrivit presei internaționale, autospeciala în care se aflau a fost încercuită de foc.

Un al treilea pompier a murit în apropierea orașului-port Gytheio, în sudul Peninsulei Peloponez.

Cel mai grav incendiu din Creta s-a întins pe aproximativ 15 kilometri, iar opt sate au fost evacuate. Alte incendii puternice au izbucnit pe insulele Paros și Lesbos, precum și în regiunile Messenia, Laconia și Trifylia.

Autoritățile elene au emis avertizări privind un risc extrem de incendii în mare parte a Greciei continentale și pe numeroase insule.

Turcia: Flăcările au ajuns lângă autostradă și un spital

În sud-vestul Turciei, incendiile afectează provinciile Antalya, Muğla și alte zone turistice.

Principala șosea dintre Fethiye și Antalya a fost închisă după ce flăcările au ajuns în apropierea carosabilului. Un spital a fost evacuat parțial ca măsură de siguranță, iar mai multe locuințe au fost distruse.

Un nou incendiu de vegetație face ravagii în sudul Franței. Aproape 1.000 de hectare au fost mistuite de flăcări

Spania: Cel mai mare incendiu din istoria țării

În Spania, incendiul din provincia Ávila este considerat cel mai mare incendiu de vegetație înregistrat vreodată în țară.

Peste 43.000 de hectare au fost mistuite de flăcări în zona Burgohondo, iar de la începutul anului incendiile au distrus peste 207.000 de hectare.

Premierul Pedro Sánchez a avertizat că temperaturile ridicate, umiditatea scăzută și rafalele puternice de vânt pot provoca reaprinderea focarelor.

În ultimele zile, peste 24.000 de locuitori din regiunea Madrid au primit permisiunea de a reveni acasă, după stabilizarea incendiilor. Totuși, un incendiu din zona Vall d'Uixó, în apropiere de Valencia, rămâne necontrolat.

Franța și Portugalia rămân în alertă

În Franța, incendiile din regiunea Gironde au fost stabilizate, însă autoritățile avertizează că temperaturile de până la 41 de grade Celsius și vântul uscat pot provoca reaprinderea focarelor.

Șaisprezece departamente franceze se află sub cod portocaliu de caniculă, iar pompierii protejează inclusiv obiective industriale strategice din domeniul aerospațial și al apărării.

În Portugalia, incendiile continuă să ardă în districtul Vila Real, unde autoritățile monitorizează atent apropierea flăcărilor de o stație de tratare a apei și de un depozit de gaze.

Schimbările climatice cresc riscul incendiilor

Potrivit Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice, Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid la nivel global, într-un ritm de aproximativ două ori mai mare decât media mondială.

Specialiștii avertizează că valurile de căldură tot mai frecvente favorizează incendii de vegetație mai extinse și mai greu de controlat, iar autoritățile din statele afectate rămân în alertă maximă în contextul unui nou episod de caniculă.