România trimite din nou pompieri în Grecia pentru a sprijini autoritățile elene în lupta împotriva incendiilor de pădure. În perioada 1 august – 15 septembrie 2026, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), va participa la programul european de pre-poziționare coordonat de Direcția Generală pentru Protecție Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor Umanitar (DG ECHO).

Prima echipă, formată din 40 de pompieri, a plecat joi, 30 iulie, către Grecia, unde va fi dislocată în localitatea Nea Makri, din regiunea Attica, situată la aproximativ 25 de kilometri nord-est de Atena.

Deplasarea spre Grecia se face pe ruta: Ciolpani (RO) – Giurgiu (RO) – Ruse (BG) – Sofia (BG) – Kulata (GR) – Salonic (GR) – Larisa (GR) – Nea Makri (GR), localitate situată în regiunea Attica, la aproximativ 25 km nord-est de Atena.

Modul specializat, dotat cu autospeciale și drone

Pentru misiunea din Grecia, modulul național de intervenție este echipat cu mai multe autospeciale și echipamente destinate stingerii incendiilor de vegetație și pădure.

Din dotare fac parte două autospeciale de stingere a incendiilor de pădure cu capacitatea de 3.000 de litri, o autospecială de 5.000 de litri, o autospecială de mare capacitate de 10.000 de litri, o cisternă de 30.000 de litri, o autospecială de primă intervenție și comandă echipată cu un sistem de aeronavă fără pilot (UAS), o autospecială de comunicații radio, un microbuz, un camion cu container și un vehicul utilitar de teren (UTV) dotat cu instalații pentru stingerea incendiilor.

Efectivele vor fi schimbate de două ori

Pentru asigurarea continuității misiunii, IGSU a anunțat că efectivele vor fi schimbate în două etape, pe 16 august și 31 august, când alte două contingente, fiecare alcătuit din câte 40 de pompieri, vor prelua misiunea colegilor aflați în apropierea Atenei.

1/3 Pompierii români au pornit azi spre Grecia. FOTO: Facebook/DSU

Misiunea are rol preventiv

Programul european de pre-poziționare urmărește reducerea timpului de răspuns în cazul incendiilor de pădure, creșterea nivelului de pregătire a echipelor de intervenție și consolidarea cooperării dintre statele participante.

Pe întreaga durată a misiunii, pompierii români vor desfășura activități de monitorizare și vor interveni pentru limitarea și stingerea incendiilor izbucnite în zonele stabilite de autoritățile elene.

Program finanțat de Uniunea Europeană

Programul este finanțat de Uniunea Europeană și a fost creat pentru a sprijini statele din sudul Europei afectate de incendiile devastatoare din ultimii ani.

În 2026, pe lângă România, la misiunea din Grecia participă și echipe operative din Cehia, Franța și Republica Moldova.

Potrivit IGSU, solicitarea de trimitere a modulului românesc a fost transmisă de autoritățile elene prin Centrul de Coordonare a Răspunsului la Urgență al Comisiei Europene (ERCC), prin intermediul platformei CECIS, după experiențele pozitive ale misiunilor desfășurate de pompierii români în Grecia în anii 2022, 2023, 2024 și 2025.