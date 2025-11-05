search
Fraudă de peste 55 de milioane de lei, pusă la cale de patru firme controlate de aceeași familie. Cum funcţiona mecanismul „suveică”

0
0
Publicat:

ANAF a descoperit un mecanism complex de evaziune fiscală în care patru companii administrate de persoane înrudite au creat un circuit tip „suveică” de tranzacții pentru a obține rambursări ilegale de TVA și a evita plata taxelor.

ANAF a descoperit o nouă reţea de evaziune fiscală. FOTO: arhivă
ANAF a descoperit o nouă reţea de evaziune fiscală. FOTO: arhivă

O nouă schemă complexă de evaziune fiscală a fost descoperită de inspectorii ANAF. Patru firme „înrudite” între ele au pus la cale un circuit economic fictiv, prin care au încercat să păcălească statul cu peste 55 de milioane de lei. Tranzacțiile inexistente, care variau de la servicii de curățenie la echipamente medicale, au fost folosite pentru a obține ilegal rambursări de TVA și a evita plata taxelor datorate bugetului public, potrivit unui comunicat al ANAF.

Cum funcționa „suveica”

Schema a fost realizată de un grup format din patru firme controlate de persoane aflate în relații de rudenie, care au creat un circuit economic fals pentru a evita plata impozitelor și a obține rambursări ilegale de TVA.

Inspectorii ANAF au reușit să blocheze rambursări ilegale de 19 milioane de lei și au dispus măsuri pentru recuperarea prejudiciului total estimat la peste 55 de milioane.

Investigațiile realizate de structura centrală a DGAF au arătat că trei dintre cele patru societăți implicate erau administrate de rude apropiate ale persoanei care controla compania beneficiară a întregului circuit. Scopul acestui mecanism tip „suveică” era clar: emiterea de facturi false și crearea unei aparente activități comerciale, în spatele căreia nu se derulau operațiuni reale.

Entitățile implicate au emis facturi fictive în valoare totală de peste 325 de milioane de lei, după cum urmează:

* Entitatea 1: 292,7 milioane de lei pentru presupuse servicii de curățenie și întreținere spații verzi;

* Entitatea 2: 10 milioane de lei pentru materiale de construcții;

* Entitatea 3: 22,7 milioane de lei pentru materiale de construcții și echipamente medicale.

Servicii fictive la 10.000 de euro de om/lună

Cea mai spectaculoasă parte a fraudei viza facturile emise pentru servicii de curățenie stradală și întreținere de spații verzi.

Beneficiarul deducea TVA-ul aferent, în valoare de peste 46 de milioane de lei, pentru servicii inexistente, în condițiile în care compania nu avea niciun contract semnat pentru astfel de activități și nici nu obținea venituri din aceste domenii.

Citește și: Autoritățile vor colecta date despre portofelele virtuale. Ce trebuie să știe românii și cum își pot proteja finanțele

Mai mult, inspectorii au descoperit că în documente apărea un număr fictiv de angajați în perioada martie 2023- ianuarie 2024, care varia între 56 și 240 de persoane, plătite, teoretic, cu peste 10.000 de euro de om/ lună, fără ca vreuna dintre aceste prestații să poată fi dovedită. Beneficiarii finali trecuți în acte erau unități administrativ-teritoriale din București, dar instituțiile respective nu confirmau nicio colaborare.

Schema a inclus și achiziții fictive de materiale de construcții și echipamente medicale.

Investigațiile au arătat că entitățile nr. 2 și nr. 3 au cumpărat, între 2019 și 2022, materiale și echipamente care fuseseră deja folosite pentru ridicarea unui imobil privat și dotarea unei clinici medicale deținute de rudele administratorului principal.

La finalul anului 2023, aceleași bunuri au fost refacturate către firma beneficiară, deși acestea fuseseră deja utilizate. Procesul-verbal de recepție al imobilului data din noiembrie 2022, confirmând caracterul fictiv al operațiunilor ulterioare.

Inspectorii au constatat și o mărire artificială a valorii materialelor de construcții, care depășea 15 milioane de lei, în timp ce valoarea reală a lucrărilor executate era de doar 1,17 milioane de lei.

Bani retrași în numerar și cheltuiți pe vacanţe şi produse de lux

Pentru a masca proveniența fondurilor, după ce au obținut rambursările ilegale, administratorii au transferat peste 20,7 milioane de lei către tatăl unuia dintre ei, sub pretextul cumpărării unor părți sociale fictive. Ulterior, banii au fost retrași integral în numerar.

De asemenea, inspectorii au descoperit cheltuieli personale de peste 1,5 milioane de lei, realizate din conturile firmelor, pentru vacanțe în străinătate, haine, genți, parfumuri și ceasuri de lux, fără nicio legătură cu activitatea economică declarată.

Ca măsură imediată, ANAF a instituit sechestru pe toate bunurile identificate ale companiilor implicate. În plus, a fost stopată rambursarea de TVA în valoare de 19 milioane de lei și s-a demarat procedura de recuperare a prejudiciului total.

„DGAF desfăşoară în continuare investigaţii şi verificări şi faţă de alte entităţi, persoane juridice şi persoane fizice, implicate în acest mecanism complex de fraudă”, a precizat instituția în comunicatul citat.

