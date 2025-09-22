Un fost europarlamentar acuză o „suveică” cu bani publici între Romsilva și Primăria Sectorului 2: „Bucureștiul devine o vacă de muls”

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, fondatorul partidului DREPT, a semnalat pe pagina sa de Facebook o posibilă neregulă în colaborarea dintre Romsilva și Primăria Sectorului 2, referitoare la achiziția unor servicii de catering.

„Romsilva, o nouă aroganță: pădurarii transformați în ghizi și bucătari pentru primăria sectorului 2”, a titrat europarlamentarul într-o postare pe rețelele de socializare, în care denunță faptul că „Primăria Sectorului 2 a cumpărat servicii de catering ‘pentru tururi ghidate la Parlament’ prin achiziție directă de la …. Romsilva”.

Potrivit lui Vlad Gheorghe, pădurarii ar fi prestat, doar în acest an, servicii de gătit și ghidaj pentru Primăria Sectorului 2, în valoare de aproximativ 50.000 de lei. El acuză administrația locală că ar folosi o „suveică cu bani publici” care „capătă accente ridicole”.

„Bucureștiul devine o vacă de muls pentru din ce în ce mai multe grupuri de interese, dar atribuirea asta directă e culmea tupeului”, a mai afirmat fondatorul DREPT, criticând „disperarea” primarilor de sector de a transfera fonduri către instituții mai puțin transparente.

Fostul europarlamentar a anunțat că va solicita Autorității Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) să verifice modul de derulare a acestor contracte și va cere un control extins asupra achizițiilor realizate de Romsilva.

El susține că mecanismul folosit presupune împărțirea sumelor în mai multe contracte pentru a fi atribuite direct, făcând dificilă identificarea întregii valori reale a achizițiilor, pentru a li se pierde urma.

„Rezultatul este că este foarte greu să găsești întreaga achiziție reală, căutând multe ace într-un mare car cu fân. Știm cu toții povestea faimosului bucătar cu sporuri și pensie specială de la Romsilva și acum vedem care era scopul: colegii de partid se ajutau între ei și își găseau câte o combinație. Unii cu banii, ceilalți cu cateringul și beneficiile = toată lumea fericită”, a conchis Vlad Gheorghe.