Vineri, 24 Octombrie 2025
Adevărul
Primăria care a rămas fără sediu, după ce ANAF a pus sechestru pe clădire. Cum s-a ajuns în această situaţie

Primarul şi personalul unei primării din Hunedoara ar putea rămâne fără sediu, după ce ANAF a pus sechestru pe clădire, ca urmare a unei datorii de 8,4 milioane lei, moştenită de la fosta administraţie.

ANAD a pus sechestru pe sediul Primăriei Certeju de Sus. FOTO: Facebook/primărie
ANAD a pus sechestru pe sediul Primăriei Certeju de Sus. FOTO: Facebook/primărie

Sediul Primăriei comunei Certeju de Sus, din județul Hunedoara, și 110 hectare de pădure au fost puse sub sechestru de ANAF, ca urmare a unei datorii de 8,4 milioane de lei către bugetul de stat.

Primarul comunei, Alexandru Luca, a explicat că datoria provine dintr-o concesiune de teren încheiată în 2010, când primăria a dat în concesiune către o societate specializată în minerit un teren de 50 de hectare aflat în proprietatea comunei. Valoarea concesiunii a fost de 600.000 de lei pe an, sumă care a fost virată atunci la bugetul local.

„În 2018 a venit un control de la ANAF care a concluzionat că acea sumă trebuia virată la bugetul de stat și nu în bugetul primăriei, stabilind un prejudiciu. Procesul-verbal elaborat de către ANAF nu a fost contestat în termen, ca să fie judecată speța pe fond. UAT Certejul de Sus a judecat doar la termenul de contestație și nu a ajuns niciodată pe fond. Situația ne blochează toată activitatea - nu putem accesa fonduri europene, nu ne putem dezvolta. Suntem, în momentul de față, într-o situație foarte dificilă”, a declarat primarul Alexandru Luca pentru Agerpres.

Datorii în lanţ

În acelaşi timp, edilul a menționat că societatea Minvest Deva, la care statul român este acționar, are o datorie de 7,33 milioane lei către UAT Certeju de Sus.

„Suntem înscriși la masa credală, avem somații și notificări de plată trimise către aceasta, dar plata nu se face. Dacă Minvest și-ar achita datoria către noi, am mai putea respira un pic, altfel suntem sufocați total”, a explicat Alexandru Luca.

Primarul Alexandru Luca a moştenit datoria de la fosta administraţie. FOTO: Facebook A. Luca
Primarul Alexandru Luca a moştenit datoria de la fosta administraţie. FOTO: Facebook A. Luca

În acest context, primarul a precizat că, din 2024, de când a preluat mandatul, a încercat să găsească soluţii la această problemă, inclusiv trimiţând către guvern o notificare cu situația existentă, în speranţa că se va identifica o soluție convenabilă pentru rezolvarea problemei.

Ce spun localnicii

Situația a stârnit indignarea locuitorilor comunei, care consideră că datoria și greșelile trebuie puse în responsabilitatea fostei conduceri a primăriei.

„Nu e normal, să plătească cine a făcut datorii. El cu ce să fie de vină? Nici un an de zile nu are de când e primar. Dacă pierdem primăria, pierdem tot satul, tot Certejul. Acum s-au trezit, după ce a venit noul primar?”, comentau mai multe femei adunate în fața unui magazin din sat, potrivit sursei citate.

Un alt sătean, care urmărește situația printr-un grup de discuții al comunei, a adăugat: „Se știe că el (primarul, n.r.) a picat nevinovat. Dar el, săracul, a moștenit datoria. (...) De atâția ani, ANAF a venit peste noi. Banii aceia se puteau recupera. Unde s-a mai auzit să vii cu sechestru pe primărie? Aici nu e vorba de primar, aici e vorba de comunitate, nu? Să se găsească o cale, deși suntem pesimiști”.

Sediul primăriei nu este întabulat

Primarul Alexandru Luca a explicat faptul că, într-adevăr, ar putea pierde sediul primăriei, din cauza faptului că fosta administrație nu a dus până la capăt procedura de întabulare a clădirii.

În cazul în care aceasta va fi vândută, primăria se va muta în vechea clădire, situată vizavi de farmacia din sat, care a fost renovată recent, pentru a găzdui cabinetul medicului de familie.

 „Vom găsi alte soluții pentru medicul de familie”, a mai spus primarul.

Comuna Certeju de Sus, care are 2.857 de locuitori, se află pe locul 9 în lista instituțiilor publice din România cu datorii la stat.

Hunedoara

