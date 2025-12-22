search
Elevii de gimnaziu vor avea două noi discipline opționale. Cum se numesc și ce abilități dobândesc școlarii

0
0
Publicat:

Ministerul Educației și Cercetării introduce două noi discipline opționale la nivel gimnazial. Este vorba despre „Elemente de educație media digitală” și „Educație pentru viață: alege! acționează! inspiră!”, menite să dezvolte competențe fundamentale necesare în zilele noastre. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației, Daniel David, care a vorbit despre importanța acestor materii în adaptarea școlii la realitățile sociale și digitale actuale.

Anunțul a fost făcut de ministrul Educației, Daniel David. FOTO: arhivă
Anunțul a fost făcut de ministrul Educației, Daniel David. FOTO: arhivă

Opționalul de educație media digitală este introdus în premieră la nivel gimnazial și reprezintă un răspuns direct la provocările mediului online cu care se confruntă copiii. În același timp, disciplina pregătește elevii pentru studiul educației media digitale de la liceu, materie care va fi menținută și în cadrul viitoarei reforme curriculare.

„Ambele discipline vizează competenţe fundamentale pentru lumea de astăzi, astfel încât m-aş bucura ca elevii să le aleagă într-un număr cât mai mare! În ceea ce priveşte educaţia pentru media digitală, acest demers (1) este introdus în premieră la nivel de gimnaziu şi este astfel o adaptare a şcolii la provocările la care sunt supuşi copiii în lumea în care trăim, dar (2) pregăteşte şi prerechizitele pentru disciplina media digitală care există deja la nivel de liceu (şi care va fi păstrată şi în noua schimbare de curriculum la nivel liceal). Cu referire la educaţia pentru viaţă, programa reactualizează conţinuturi existente la nivel gimnazial şi anticipează noile conţinuturi de acest tip, introduse prin reforma curriculumului la nivel liceal”, a declarat Daniel David, într-un comunicat de presă.

Disciplina „Elemente de educație media digitală” are ca obiectiv formarea capacității elevilor de a gestiona în mod responsabil interacțiunea cu mass-media și tehnologiile digitale, respectând principiile cetățeniei democratice. Elevii vor fi încurajați să își exprime opiniile într-un mod informat și responsabil și să înțeleagă impactul utilizării mediului digital.

„Educație pentru viață: alege! acționează! inspiră!”

Cel de-al doilea opțional, „Educație pentru viață: alege! acționează! inspiră!”, se desfășoară pe parcursul a trei ani și urmărește dezvoltarea progresivă a elevilor. În clasa a V-a, modulul „Eu Aleg!” îi sprijină pe elevi să își identifice valorile personale și să își fundamenteze deciziile. În clasa a VI-a, „Eu Acționez!” pune accent pe asumarea responsabilităților, colaborare și perseverență. În clasa a VII-a, „Eu Inspir!” urmărește dezvoltarea leadershipului colaborativ, a rezilienței și a curajului în fața provocărilor.

Ministrul Educației a subliniat că această disciplină promovează o pedagogie bazată pe experiență și acțiune, menită să îi ajute pe elevi să înțeleagă importanța deciziilor responsabile și impactul pozitiv pe care îl pot avea în comunitate.

Programele celor două discipline au fost realizate în colaborare cu Centrul pentru Jurnalism Independent și Asociația Maxwell și sunt disponibile pe site-ul Centrului Național de Curriculum și Evaluare (CNCE). Documentele au fost trimise pentru a fi publicate în Monitorul Oficial.

Educație

