Zeci de funcționari ai ANAF și ai Ministerului Finanțelor, angajați sau promovați pe baza unor diplome false, emise de universități-fantomă

Cincizeci de funcționari din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și de la Ministerul Finanțelor ar fi fost angajați sau ar fi promovat în funcții folosind diplome de la două universități-fantomă.

Deși unele acte de studii au fost anulate de instanță, majoritatea persoanelor vizate au rămas în funcții, fără consecințe semnificative, arată un raport al Curții de Conturi din 2022, obținut de Public Record.

În perioada verificărilor, ANAF era condusă de Mirela Călugăreanu, care ocupă în prezent funcția de președinte al Curții de Conturi a României.

Potrivit raportului, diplomele false proveneau de la două universități private înființate la începutul anilor 2000 – „Europa Ecor US” din București și „Alexandru Ghica” din Alexandria, Teleorman. Deși acestea au primit doar autorizații provizorii de funcționare, retrase ulterior, au emis mii de acte false de studii, utilizate ulterior pentru angajări în instituții publice.

Ambele universități aveau în spate fundații înființate de Silviu Mina Dobronăuțeanu, fost inginer textilist, care în 2009 a devenit subiectul unei anchete penale pentru falsificarea a peste 2.000 de diplome. În 2016, Dobronăuțeanu a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare, însă pedeapsa a fost prescrisă.

Procurorii au descoperit că „studenții” erau racolați și primeau foi matricole și diplome de bacalaureat false, unele semnate chiar de o femeie de serviciu devenită peste noapte secretară de universitate. Cu aceste documente, candidații se înscriau la examene de licență în universități acreditate, uneori prin înlocuirea persoanei reale cu cineva care prezenta buletine falsificate.

Funcționari publici cu diplome anulate, dar încă în funcție

Raportul Curții de Conturi arată că unii funcționari ANAF și ai Ministerului Finanțelor au continuat să lucreze chiar și după anularea diplomelor. Printre cei menționați:

- Laurenția Mocănescu (fostă Munteanu) – consilier superior la Ministerul Finanțelor; în 2024, instanța a respins cererea procurorilor de anulare a actelor de studii.

- Elena Iuliana Geantă – consilier superior în același minister, activă și în 2025.

- Sabina Cătănea, inspector superior la Serviciul Fiscal Topoloveni, Argeș – actele sale de studii au fost anulate în 2019, dar a lucrat până în iunie 2024, fiind suspendată ulterior și trimisă în judecată pentru înșelăciune.

Toate aceste cazuri urmează același tipar – diplome obținute de la universități neacreditate, examene susținute fictiv și promovări în funcții publice.

Reacțiile oficiale

Actualul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare, nu a răspuns întrebărilor adresate de jurnaliștii de la Public Record privind existența angajaților cu diplome false în instituție.

Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, a declarat că în perioada mandatului său au fost luate „toate măsurile legale” pentru recuperarea prejudiciilor și sesizarea organelor de anchetă:

„Atât în urma constatărilor Curții de Conturi, dar și in baza altor constatări au fost dispuse absolut toate măsurile legale pentru recuperarea prejudiciilor, încetarea contractelor de muncă și sesizarea parchetului, după caz. Fac mențiunea că ANAF are personalitate juridică distinctă, iar masurile de restabilire a legalității erau în sarcina președintelui ANAF, în calitate de reprezentant legal al acestei instituții.”

Mirela Călugăreanu, fostă șefă a ANAF și actual președintă a Curții de Conturi, nu a oferit un punct de vedere reporterilor.

Potrivit sursei citate, anchetatorii încă încearcă să anuleze în instanță sute de diplome false emise în urmă cu peste două decenii.