search
Marți, 4 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Zeci de funcționari ai ANAF și ai Ministerului Finanțelor, angajați sau promovați pe baza unor diplome false, emise de universități-fantomă

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Cincizeci de funcționari din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și de la Ministerul Finanțelor ar fi fost angajați sau ar fi promovat în funcții folosind diplome de la două universități-fantomă.

Anchetatorii încă încearcă să anuleze în instanță sute de diplome false. FOTO: Facebook
Anchetatorii încă încearcă să anuleze în instanță sute de diplome false. FOTO: Facebook

Deși unele acte de studii au fost anulate de instanță, majoritatea persoanelor vizate au rămas în funcții, fără consecințe semnificative, arată un raport al Curții de Conturi din 2022, obținut de Public Record.

În perioada verificărilor, ANAF era condusă de Mirela Călugăreanu, care ocupă în prezent funcția de președinte al Curții de Conturi a României.

Potrivit raportului, diplomele false proveneau de la două universități private înființate la începutul anilor 2000 – „Europa Ecor US” din București și „Alexandru Ghica” din Alexandria, Teleorman. Deși acestea au primit doar autorizații provizorii de funcționare, retrase ulterior, au emis mii de acte false de studii, utilizate ulterior pentru angajări în instituții publice.

Ambele universități aveau în spate fundații înființate de Silviu Mina Dobronăuțeanu, fost inginer textilist, care în 2009 a devenit subiectul unei anchete penale pentru falsificarea a peste 2.000 de diplome. În 2016, Dobronăuțeanu a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare, însă pedeapsa a fost prescrisă.

Procurorii au descoperit că „studenții” erau racolați și primeau foi matricole și diplome de bacalaureat false, unele semnate chiar de o femeie de serviciu devenită peste noapte secretară de universitate. Cu aceste documente, candidații se înscriau la examene de licență în universități acreditate, uneori prin înlocuirea persoanei reale cu cineva care prezenta buletine falsificate.

Funcționari publici cu diplome anulate, dar încă în funcție

Raportul Curții de Conturi arată că unii funcționari ANAF și ai Ministerului Finanțelor au continuat să lucreze chiar și după anularea diplomelor. Printre cei menționați:

- Laurenția Mocănescu (fostă Munteanu) – consilier superior la Ministerul Finanțelor; în 2024, instanța a respins cererea procurorilor de anulare a actelor de studii.

- Elena Iuliana Geantă – consilier superior în același minister, activă și în 2025.

- Sabina Cătănea, inspector superior la Serviciul Fiscal Topoloveni, Argeș – actele sale de studii au fost anulate în 2019, dar a lucrat până în iunie 2024, fiind suspendată ulterior și trimisă în judecată pentru înșelăciune.

Toate aceste cazuri urmează același tipar – diplome obținute de la universități neacreditate, examene susținute fictiv și promovări în funcții publice.

Reacțiile oficiale

Actualul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare, nu a răspuns întrebărilor adresate de jurnaliștii de la Public Record privind existența angajaților cu diplome false în instituție.

Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, a declarat că în perioada mandatului său au fost luate „toate măsurile legale” pentru recuperarea prejudiciilor și sesizarea organelor de anchetă:

„Atât în urma constatărilor Curții de Conturi, dar și in baza altor constatări au fost dispuse absolut toate măsurile legale pentru recuperarea prejudiciilor, încetarea contractelor de muncă și sesizarea parchetului, după caz. Fac mențiunea că ANAF are personalitate juridică distinctă, iar masurile de restabilire a legalității erau în sarcina președintelui ANAF, în calitate de reprezentant legal al acestei instituții.”

Mirela Călugăreanu, fostă șefă a ANAF și actual președintă a Curții de Conturi, nu a oferit un punct de vedere reporterilor.

Potrivit sursei citate, anchetatorii încă încearcă să anuleze în instanță sute de diplome false emise în urmă cu peste două decenii.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
digi24.ro
image
Doi muncitori români, surprinși de prăbușirea turnului din Roma. Unul a fost salvat, celălalt a rămas blocat între dărâmături
stirileprotv.ro
image
Doliu în Gașca Zurli! Mirela Retegan a făcut anunțul TRIST: „Avem un înger...”
gandul.ro
image
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
mediafax.ro
image
Cristi Balaj, reacţie fără precedent după ce Istvan Kovacs va conduce Liverpool – Real Madrid: “Am crezut în el de când l-am luat în brigadă! Am emoţii când arbitrează”
fanatik.ro
image
China se opune predării Alinei Apostol până la plata ultimului dolar. Procedura repatrierii româncei deținute în China din decembrie 2017
libertatea.ro
image
„Maniacii au primit Kalașnikov”. Cum angajează armata lui Putin criminali în serie și violatori pentru frontul din Ucraina
digi24.ro
image
Sfaturile fostului nutriționist al echipei naționale: cum pot bărbații controla declinul hormonal și procesul de îmbătrânire + Alimentele care ajută la menținerea unui nivel optim al testosteronului
gsp.ro
image
Dați afară imediat! Ce făceau doi jurnaliști în direct la TV, chiar în spatele prezentatorului
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
antena3.ro
image
Fructul care a devenit o marfă rară. Miezul se vinde cu 50-55 de lei kilogramul
observatornews.ro
image
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
prosport.ro
image
Câţi bani câştigă o menajeră în România? „Am făcut degeaba facultate şi master”. Suma creşte dacă şi calcă rufe
playtech.ro
image
Alex Dobre, noul lider al Rapidului după retragerea lui Cristi Săpunaru! Motivele pentru care a primit banderola: “De asta l-am ales!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Adrian Mutu a făcut anunțul, după ce a bătut palma cu Fiorentina
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Un îndrăgit membru al trupei “Gașca Zurli” s-a stins din viață. Mirela Retegan a făcut tristul anunț: ,,A rămas la Zurli până în ultima clipă”
kanald.ro
image
„Telefonele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și cu ce vor...
playtech.ro
image
Veste tristă primită de Nicușor Dan! Din păcate, s-a stins sub privirile neputincioase ale medicilor: Dumnezeu să-l odihnească în pace
romaniatv.net
image
Cine este Octav Stroici, românul mort în urma prăbușirii turnului din Roma. Bărbatul era din Suceava și mai avea un an până la pensie. Ultimele sale cuvinte
mediaflux.ro
image
Divorț surpriză! Fostul finanțator de la Dinamo s-a despărțit de fotomodelul Angela după o relație de 7 ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Ultimele cuvinte ale Andreei Cuciuc. Și-a sunat mama înainte să moară și i-a dezvăluit de ce se simte rău. Părinții fac dezvăluiri șocante la un an de la moartea tinerei de 17 ani: „A fost otrăvită”
actualitate.net
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?
click.ro
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Anda Adam și Joseph, gest de suflet pentru familiile care i-au ajutat în Asia Express: „Pregătim pentru ei niște pachete”
click.ro
Jennifer Aniston cu iubitul png
Gata, este oficial! Jennifer Aniston recunoaște public că are o relație amoroasă cu Jim Curtis
okmagazine.ro
Kim Kardashian foto Instagram jpg
Divorțul i-a provocat mari probleme de sănătate lui Kim Kardashian. Ce-a apărut la RMN?
clickpentrufemei.ro
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?

OK! Magazine

image
Fiul nelegitim al Prințului Albert preferă doar cercurile selecte. Unde a apărut Alexandre Grimaldi

Click! Pentru femei

image
Divorțul i-a provocat mari probleme de sănătate lui Kim Kardashian. Ce-a apărut la RMN?

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate