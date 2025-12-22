Patriarhul Daniel, mesaj de Crăciun: „Dacă întâmpinăm această sărbătoare cu credinţă, speranţă şi iubire, ea ne aduce pace şi bucurie în suflet”

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a transmis luni, 22 decembrie, un mesaj cu ocazia Sărbătorilor de iarnă.

„Pentru a dărui oamenilor iertarea păcatelor şi viaţa eternă cerească, Fiul veşnic al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, coboară din cer, Se zămisleşte, prin lucrarea Duhului Sfânt, din Fecioara Maria şi Se naşte ca Om-Prunc în Betleemul Iudeii, după cum au prezis, cu şapte sute de ani mai înainte, profeţii Isaia (7, 14) şi Miheia (5, 1).

La naşterea Pruncului Iisus, o mulţime de îngeri din cer a cântat: "Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni, bunăvoire" (Luca 2, 14). Prin urmare, sărbătoarea Naşterii Domnului Hristos sau Crăciunul este sărbătoarea preaslăvirii lui Dumnezeu, a păcii pe pământ şi a bunăvoirii sau comuniunii între oameni”, a transmis Patriarhul.

Preafericitul Părinte subliniază că, „dacă întâmpinăm această sărbătoare cu credinţă, speranţă şi iubire darnică, ea ne aduce pace şi bucurie în suflet, în familie, în parohie, în mănăstire, în fiecare comunitate sau instituţie, în societate, în popor şi în lumea întreagă”.

„Cu prilejul sfintelor sărbători ale Naşterii Domnului, Botezului Domnului şi Anului Nou - 2026, vă adresăm tuturor doriri de sănătate şi fericire, pace şi bucurie, dimpreună cu salutul tradiţional: «La mulţi ani!»”, a mai transmis Patriarhul Daniel.