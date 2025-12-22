Oana Țoiu, a doua vizită din acest an la Chișinău: Republica Moldova și România sunt în centrul atenției UE

Ministra Afacerilor Externe de la București, Oana Țoiu, a afirmat că cele două state se află în atenția Uniunii Europene datorită modului în care cetățenii au dat dovadă de reziliență în fața amenințărilor și a atacurilor hibride. Declarația a fost făcută în timpul unei conferințe de presă susținute alături de omologul său moldovean.

„Cetățenii din Republica Moldova au decis din nou, prin vot, că viitorul lor este unul european. A fost un mesaj foarte clar și hotărât, care s-a auzit în întreaga Uniune Europeană. Republica Moldova și România sunt în centrul atenției Uniunii Europene și al atenției internaționale, atât datorită modului în care cetățenii au dat dovadă de reziliență în fața amenințărilor și a atacurilor hibride, cât și datorită felului în care a fost organizat răspunsul public și civic, care a demonstrat capacitatea noastră de a continua investițiile pe drumul european”, a afirmat Oana Țoiu, aflată la Chișinău pentru a participa la reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate.

Totodată, șefa diplomației Oana Țoiu a reafirmat sprijinul Bucureștiului pentru Chișinău, inclusiv în parcursul său european.

„Parteneriatul nostru strategic produce rezultate concrete și va continua să se consolideze în beneficiul cetățenilor noștri”, a menționat ministra Afacerilor Externe a României.

,,Parteneriat strategic solid”

La rândul său, șeful diplomației de la Chișinău, Mihai Popșoi a subliniat că „Republica Moldova și România sunt conectate printr-un parteneriat strategic solid, care se reflectă în proiecte concrete și în beneficii directe pentru cetățeni. Ne dorim ca această cooperare economică și investițională să continue să crească, astfel încât rezultatele să fie resimțite în mod real în viața oamenilor”.

Discuțiile dintre cei doi oficiali au vizat consolidarea Parteneriatului Strategic dintre Republica Moldova și România, cooperarea bilaterală în domeniile politic, economic și al securității, precum și susținerea parcursului european al țării noastre.

Iar la finalul întrevederii, cei doi miniștri au reconfirmat ,,angajamentul de a aprofunda Parteneriatul Strategic dintre Republica Moldova și România, astfel încât acesta să genereze în continuare rezultate concrete în domeniul dezvoltării economice, securității, bunăstării și integrării europene a Republicii Moldova”.

Prima vizită în vara acestui an

Aceasta este a doua vizită din acest an a ministrei Afacerilor Externe a României la Chișinău. Prima a avut loc în luna iulie, la scurt timp după preluarea mandatului.