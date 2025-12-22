Video Turistă la un pas de a-și pierde viața după ce a fost luată de un val uriaș în timp ce poza pe o stâncă periculoasă

O turistă din China a scăpat cu viață, ca prin minune, deși a fost lovită de un val puternic și aruncată în mare, în timp ce poza într-o zonă periculoasă de pe litoralul Egiptului.

Momentul a fost surprins video și distribuit pe rețelele sociale. Imaginile arată cum femeia, îmbrăcată într-o rochie portocalie de vară, stă așezată pe marginea unei stânci, foarte aproape de apă. La scurt timp, un val puternic se ridică în spatele ei, se sparge de stânci și o lovește în plin, doborând-o și târând-o în larg.

Turista a suferit mai multe zgârieturi și leziuni ușoare. Ea a descris experiența drept „foarte înfricoșătoare”. Aceasta a declarat că se consideră norocoasă că nu a fost grav rănită și că, pe viitor, va fi mult mai prudentă în timpul călătoriilor. Incidentul s-a petrecut în zona panoramică Matrouh Eye, din orașul egiptean Mersa Matruh, de pe coasta Mării Mediterane, relatează Daily Mail.

Femeia a mai povestit că a reușit să ajungă înapoi la țărm agățându-se de o frânghie de siguranță aflată în zonă. Internauții au remarcat însă că, inițial, în acel loc nu exista o astfel de frânghie.

Zona Matrouh Eye este un punct turistic foarte popular, cunoscut pentru stâncile spectaculoase și valurile puternice, care oferă un peisaj impresionant pentru fotografii. Totuși, expunerea directă la mare și lipsa barierelor de protecție fac ca locul să fie extrem de periculos. Cum s-a întâmplat și în acest caz, valurile pot lovi stâncile în mod imprevizibil.

Alte incidente similare

Incidentul readuce în atenție riscurile asociate fotografiilor făcute în zone periculoase. Anul acesta, o turistă și-a pierdut viața în Sri Lanka după ce a căzut dintr-un tren în timp ce poza. Femeia de 53 de ani a murit în februarie, după ce s-a lovit de o stâncă în timp ce se apleca în afara vagonului.

Un alt caz tragic a avut loc în Columbia, în octombrie anul trecut, când un turist german de 35 de ani a căzut într-o prăpastie în timp ce încerca să își facă un selfie într-o zonă montană.

În acest context, cercetări recente au sugerat că realizarea de selfie-uri în condiții extreme ar trebui considerată o problemă de sănătate publică, având în vedere numărul tot mai mare de accidente grave și decese asociate acestui fenomen.