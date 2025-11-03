search
Luni, 3 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video Firmele fraților Micula, „călcate” de procurori, într-o anchetă privind delapidare și evaziune fiscală

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Luni, procurorii efectuează șase percheziții domiciliare pe raza județului Bihor, vizând sediile sociale și punctele de lucru ale mai multor societăți comerciale din grupul European Food and Drinks, controlat de frații Ioan și Viorel Micula. Ancheta se desfășoară într-o cauză în care se fac cercetări pentru delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală, acțiunea fiind parte a operațiunii Jupiter, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția de Investigare a Criminalității Economice.

WhatsApp Image 2025 11 03 at 09 28 08 jpeg
Imaginea 1/6: WhatsApp Image 2025 11 03 at 09 28 08 jpeg
WhatsApp Image 2025 11 03 at 09 28 08 jpeg
WhatsApp Image 2025 11 03 at 09 28 08 (1) jpeg
WhatsApp Image 2025 11 03 at 09 28 09 jpeg
WhatsApp Image 2025 11 03 at 09 28 09 (1) jpeg
WhatsApp Image 2025 11 03 at 09 28 09 (2) jpeg
WhatsApp Image 2025 11 03 at 09 28 10 jpeg

Potrivit procurorilor, efectuarea perchezițiilor are scopul descoperirii și strângerii probelor privind săvârșirea acestor infracțiuni.

„Din probele administrate până în prezent s-a reținut existența unor indicii rezonabile privind faptul că, în perioada 2018 – 2024, activitatea a cinci persoane juridice a fost administrată în mod fraudulos, prin implementarea și aplicarea de către persoanele fizice cu rol decizional a unui mecanism contractual complex ce a avut ca finalitate transferul nelegal al activelor patrimoniale către alte societăți comerciale aflate în sfera de control a acelorași persoane fizice”, se arată în comunicatul procurorilor.

Contextul deciziilor europene

Întreg mecanismul fraudulos a fost conceput în contextul deciziilor Comisiei Europene și instanțelor UE, care au stabilit că statul român trebuie să recupereze de la cele cinci societăți sume achitate între 2014 și 2015, aproximativ 792 milioane RON, considerate ajutor de stat acordat ilegal.

„Pe de o parte, pentru a limita posibilitățile statului român de a recupera sumele datorate, iar pe de altă parte, pentru a asigura continuarea activității comerciale prin alte persoane juridice, a fost implementat mecanismul infracțional analizat în cauză, ce a avut la bază, în esență, transferul ilicit al unei părți semnificative a activelor aflate în patrimoniul celor cinci persoane juridice către alte societăți aflate în sfera de control a acelorași persoane fizice. Valoarea totală cumulată a activelor transferate este de aproximativ 163 milioane lei”, precizează anchetatorii.

Modalitățile de transfer al activelor

Principalele modalități frauduloase folosite au constat în vânzarea directă sau compensarea creanțelor invocate împotriva societăților vizate. Procurorii au semnalat că există dubii privind caracterul real al acestor operațiuni, ceea ce ridică întrebări asupra legalității mecanismului prin care active de valoare semnificativă au fost scoase din patrimoniu.

„Din datele deținute rezultă indicii privind faptul că persoanele fizice care au coordonat grupul European Food and Drinks au implementat un mecanism infracțional complex, având ca finalitate transferul nelegal al activelor aflate în patrimoniul societăților din grup către alte persoane juridice, dar aflate în sfera de control a acelorași persoane fizice”, se arată în comunicat.

Din probele administrate a rezultat faptul că în perioada 2018 – 2024 s-au înregistrat ieşiri semnificative de bunuri mobile (mijloace fixe, echipamente) şi imobile (terenuri, construcţii), în special, din patrimoniul persoanelor juridice SC EUROPEAN DRINKS SA, SC EUROPEAN FOOD SA, SC MULTIPACK SRL, SC TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT SRL şi SC RIENI DRINKS SA (toate persoane juridice vizate de măsurile de restituire a sumelor către statul român) către persoane juridice din afara grupului, aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice, respectiv SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL, SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL, SC CERTINVEST SRL, SC HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA, SC PLUS QUADRIGA SRL, SC PRO QUADRIGA SRL şi SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL.

În perioada 2018 – 2024:

- totalul activelor deţinute de SC EUROPEAN DRINKS SA– a cunoscut o scădere constantă, de la o valoare de inventar de aproximativ 560.000.000 lei în 2018 la aproximativ 300.000.000 lei la finalul anului 2023, scăderea activelor continuând şi în anul 2024 (până în luna august 2024 înregistrându-se ieşiri de aproximativ 60.000.000 lei); de menţionat că cele mai multe ieşiri de active s-au înregistrat către SC ROYAL ESTATE & BUILDINGS SRL, SC PLUS QUADRIGA SRL, SC HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA şi SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL;

- totalul activelor deţinute de SC EUROPEAN FOOD SA a cunoscut o scădere constantă, de la o valoare de inventar de aproximativ 997.000.000 lei în 2018 la aproximativ 490.000.000 lei în luna august 2024, scăderea activelor continuând şi ulterior acestei date; de menţionat că cele mai multe ieşiri de active s-au înregistrat către SC CERTINVEST SRL şi SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL;

- totalul activelor deţinute de SC MULTIPACK SRL a cunoscut o scădere constantă, de la o valoare de inventar de aproximativ 104.000.000 lei în 2018 la aproximativ 41.000.000 lei în luna august 2024, scăderea activelor continuând şi ulterior acestei date; de menţionat că cele mai multe ieşiri de active s-au înregistrat către SC CERTINVEST SRL şi SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL;

- totalul activelor deţinute de SC RIENI DRINKS SA a cunoscut o scădere constantă, de la o valoare de inventar de aproximativ 420.000.000 lei în 2018 la aproximativ 199.000.000 lei în 2023, scăderea activelor continuând şi ulterior acestei date; de menţionat că ieşiri de active semnificative s-au înregistrat către SC PRO QUADRIGA SRL şi SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL;

- în mod similar, şi în cazul SC TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL s-a constatat o creştere semnificativă a ieşirilor de active în perioada 2018 – 2024 (cele mai semnificative fiind în perioada 2022 – 2024, respectiv în 2022 valoare de inventar a ieşirilor fiind de 59.000.000 lei, în 2023 de 16.000.000 lei, iar în 2024 de 90.000.000 lei); de menţionat că ieşiri de active semnificative s-au înregistrat către SC PRO QUADRIGA SRL şi SC CERTINVEST SRL.

În paralel, societățile SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL, SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL, SC CERTINVEST SRL, SC PLUS QUADRIGA SRL și SC PRO QUADRIGA SRL au înregistrat o creștere accelerată a activelor, preluând bunuri și echipamente de la firmele vizate din grupul European Food and Drinks.

„Mecanismul de preluare a activelor s-a fundamentat pe invocarea de creanțe față de persoanele juridice din grupul European Food and Drinks și compensarea acestora cu bunuri aflate în patrimoniul societăților vizate, sau, în alte cazuri, prin vânzarea directă a bunurilor”, explică procurorii.

Dubii privind legalitatea operațiunilor

Anchetatorii subliniază că mecanismul ridică dubii serioase în ceea ce privește realitatea creanțelor și legalitatea transferurilor de active:

„Există îndoieli serioase cu privire la legalitatea mecanismului de compensare/vânzare directă prin care active de valori semnificative au fost trecute din patrimoniul societăților din grupul European Food and Drinks în patrimoniul SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL, SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL, SC CERTINVEST SRL, SC PLUS QUADRIGA SRL și SC PRO QUADRIGA SRL”, menționează anchetatorii.

Interesul persoanelor fizice

Potrivit procurorilor, frații Ioan și Viorel Micula, care controlează grupul de firme, ar fi avut interesul de a menține în patrimoniu cât mai puține active în firmele vizate pentru a evita executarea silită a statului român, transferând aceste bunuri către alte societăți aflate sub controlul lor.

„Persoanele juridice din grupul European Food and Drinks au fost obligate prin decizii ale instanțelor europene să restituie statului român sume de bani de valori uriașe. Se conturează astfel un interes clar al persoanelor fizice care controlează grupul de firme ca aceste active să fie transferate, pentru a evita executarea silită”, explică procurorii.

Oradea

Top articole

Partenerii noștri

image
O dinastie în loc de o președinție. Revoluția MAGA vrea să-i supraviețuiască lui Donald Trump: se caută un succesor
digi24.ro
image
Cât va achita în plus la factură un român care consumă 200 de kilowați-oră pe lună, după scumpirea de la 1 noiembrie
stirileprotv.ro
image
Medicul Adrian Marinescu, ADEVĂRUL despre diete: „Pentru mine contează mai mult...”
gandul.ro
image
Scandal uriaș după dezvăluirea care a șocat Franța: Care era de fapt parola muzeului Luvru
mediafax.ro
image
Contre fără precedent în direct Florin Prunea – Ilie Dumitrescu: „Tu trebuia să ieși la Kennet Andersson” / „Bă, m-ați înnebunit, terminați!”
fanatik.ro
image
Caz tulburător de hărțuire la un liceu din Fetești: o elevă cu handicap a ajuns la spital, abuzată ani în șir de două adolescente. „Cu atât mai mult, ar fi trebuit s-o trateze cu multă grijă”
libertatea.ro
image
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
digi24.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
E celebră și are milioane €, dar nu-și găsește partener. Batjocorită după ce și-a făcut cont pe o aplicație de dating
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
antena3.ro
image
Momentul în care un poliţist, băut la volan, face zob două maşini parcate în Constanţa. Se întorcea de la club
observatornews.ro
image
Șoc în televiziunea de la noi! A fost ARESTATĂ! Tâlhărie și...
cancan.ro
image
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
prosport.ro
image
Cât e pensia de handicap pentru gradul 1, 2 sau 3. Toate sumele actualizate la zi
playtech.ro
image
Video fabulos. Nepotul lui Adrian Ilie, noul Maradona: “Barcelona a pus ochii pe el: Bombiță Bogdănel Ilie”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Milionarul român fugit din țară divorțează, după 7 ani de căsnicie. Ce avere are și unde se află acum
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Bani în plus pentru pensionari! Suma intră direct pe card. Cine se bucură de ajutor înainte de Crăciun
kanald.ro
image
Copiii născuți din mame care au avut COVID-19 în timpul sarcinii au risc de autism și...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Bani pentru pensionari, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
romaniatv.net
image
Anunț de la poliție pentru toți românii! Ți se anulează certificatul de naștere sau de căsătorie
mediaflux.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
O tânăra care a câștigat 85 de milioane pe OnlyFans a donat tot ce a făcut într-o zi pentru a hrăni săracii. Suma e fabuloasă
actualitate.net
image
Cea mai înfricoșătoare pădure din lume se află în Transilvania și a devenit subiect în presa internațională: „Mulți au intrat aici și nu au mai ieșit”
click.ro
image
Horoscopul lunii noiembrie 2025. Va fi o lună a deciziilor grele și a schimbărilor pentru 4 zodii
click.ro
image
Smiley, în lacrimi pe scena de la Sala Palatului! Ce l-a făcut să plângă? Părinții, Gina Pistol și fiica Josephine i-au fost alături!
click.ro
Regina Rania a Iordaniei la Marele Muzeu din Egipt foto Instagram (1) jpg
La deschiderea Marelui Muzeu Egiptean, Regina Rania s-a făcut remarcată! Ce a asortat la rochia roșie Dolce & Gabbana
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Cea mai înfricoșătoare pădure din lume se află în Transilvania și a devenit subiect în presa internațională: „Mulți au intrat aici și nu au mai ieșit”

OK! Magazine

image
Mary a Danemarcei, imagini SPECTACULOASE de la Piramide și Sfinxul din Giza! Regina, în vizită la 6 dimineața

Click! Pentru femei

image
Divorțul i-a provocat mari probleme de sănătate lui Kim Kardashian. Ce-a apărut la RMN?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?