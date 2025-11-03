Luni, procurorii efectuează șase percheziții domiciliare pe raza județului Bihor, vizând sediile sociale și punctele de lucru ale mai multor societăți comerciale din grupul European Food and Drinks, controlat de frații Ioan și Viorel Micula. Ancheta se desfășoară într-o cauză în care se fac cercetări pentru delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală, acțiunea fiind parte a operațiunii Jupiter, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția de Investigare a Criminalității Economice.

Potrivit procurorilor, efectuarea perchezițiilor are scopul descoperirii și strângerii probelor privind săvârșirea acestor infracțiuni.

„Din probele administrate până în prezent s-a reținut existența unor indicii rezonabile privind faptul că, în perioada 2018 – 2024, activitatea a cinci persoane juridice a fost administrată în mod fraudulos, prin implementarea și aplicarea de către persoanele fizice cu rol decizional a unui mecanism contractual complex ce a avut ca finalitate transferul nelegal al activelor patrimoniale către alte societăți comerciale aflate în sfera de control a acelorași persoane fizice”, se arată în comunicatul procurorilor.

Contextul deciziilor europene

Întreg mecanismul fraudulos a fost conceput în contextul deciziilor Comisiei Europene și instanțelor UE, care au stabilit că statul român trebuie să recupereze de la cele cinci societăți sume achitate între 2014 și 2015, aproximativ 792 milioane RON, considerate ajutor de stat acordat ilegal.

„Pe de o parte, pentru a limita posibilitățile statului român de a recupera sumele datorate, iar pe de altă parte, pentru a asigura continuarea activității comerciale prin alte persoane juridice, a fost implementat mecanismul infracțional analizat în cauză, ce a avut la bază, în esență, transferul ilicit al unei părți semnificative a activelor aflate în patrimoniul celor cinci persoane juridice către alte societăți aflate în sfera de control a acelorași persoane fizice. Valoarea totală cumulată a activelor transferate este de aproximativ 163 milioane lei”, precizează anchetatorii.

Modalitățile de transfer al activelor

Principalele modalități frauduloase folosite au constat în vânzarea directă sau compensarea creanțelor invocate împotriva societăților vizate. Procurorii au semnalat că există dubii privind caracterul real al acestor operațiuni, ceea ce ridică întrebări asupra legalității mecanismului prin care active de valoare semnificativă au fost scoase din patrimoniu.

„Din datele deținute rezultă indicii privind faptul că persoanele fizice care au coordonat grupul European Food and Drinks au implementat un mecanism infracțional complex, având ca finalitate transferul nelegal al activelor aflate în patrimoniul societăților din grup către alte persoane juridice, dar aflate în sfera de control a acelorași persoane fizice”, se arată în comunicat.

Din probele administrate a rezultat faptul că în perioada 2018 – 2024 s-au înregistrat ieşiri semnificative de bunuri mobile (mijloace fixe, echipamente) şi imobile (terenuri, construcţii), în special, din patrimoniul persoanelor juridice SC EUROPEAN DRINKS SA, SC EUROPEAN FOOD SA, SC MULTIPACK SRL, SC TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT SRL şi SC RIENI DRINKS SA (toate persoane juridice vizate de măsurile de restituire a sumelor către statul român) către persoane juridice din afara grupului, aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice, respectiv SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL, SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL, SC CERTINVEST SRL, SC HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA, SC PLUS QUADRIGA SRL, SC PRO QUADRIGA SRL şi SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL.

În perioada 2018 – 2024:

- totalul activelor deţinute de SC EUROPEAN DRINKS SA– a cunoscut o scădere constantă, de la o valoare de inventar de aproximativ 560.000.000 lei în 2018 la aproximativ 300.000.000 lei la finalul anului 2023, scăderea activelor continuând şi în anul 2024 (până în luna august 2024 înregistrându-se ieşiri de aproximativ 60.000.000 lei); de menţionat că cele mai multe ieşiri de active s-au înregistrat către SC ROYAL ESTATE & BUILDINGS SRL, SC PLUS QUADRIGA SRL, SC HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA şi SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL;

- totalul activelor deţinute de SC EUROPEAN FOOD SA a cunoscut o scădere constantă, de la o valoare de inventar de aproximativ 997.000.000 lei în 2018 la aproximativ 490.000.000 lei în luna august 2024, scăderea activelor continuând şi ulterior acestei date; de menţionat că cele mai multe ieşiri de active s-au înregistrat către SC CERTINVEST SRL şi SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL;

- totalul activelor deţinute de SC MULTIPACK SRL a cunoscut o scădere constantă, de la o valoare de inventar de aproximativ 104.000.000 lei în 2018 la aproximativ 41.000.000 lei în luna august 2024, scăderea activelor continuând şi ulterior acestei date; de menţionat că cele mai multe ieşiri de active s-au înregistrat către SC CERTINVEST SRL şi SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL;

- totalul activelor deţinute de SC RIENI DRINKS SA a cunoscut o scădere constantă, de la o valoare de inventar de aproximativ 420.000.000 lei în 2018 la aproximativ 199.000.000 lei în 2023, scăderea activelor continuând şi ulterior acestei date; de menţionat că ieşiri de active semnificative s-au înregistrat către SC PRO QUADRIGA SRL şi SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL;

- în mod similar, şi în cazul SC TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL s-a constatat o creştere semnificativă a ieşirilor de active în perioada 2018 – 2024 (cele mai semnificative fiind în perioada 2022 – 2024, respectiv în 2022 valoare de inventar a ieşirilor fiind de 59.000.000 lei, în 2023 de 16.000.000 lei, iar în 2024 de 90.000.000 lei); de menţionat că ieşiri de active semnificative s-au înregistrat către SC PRO QUADRIGA SRL şi SC CERTINVEST SRL.

În paralel, societățile SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL, SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL, SC CERTINVEST SRL, SC PLUS QUADRIGA SRL și SC PRO QUADRIGA SRL au înregistrat o creștere accelerată a activelor, preluând bunuri și echipamente de la firmele vizate din grupul European Food and Drinks.

„Mecanismul de preluare a activelor s-a fundamentat pe invocarea de creanțe față de persoanele juridice din grupul European Food and Drinks și compensarea acestora cu bunuri aflate în patrimoniul societăților vizate, sau, în alte cazuri, prin vânzarea directă a bunurilor”, explică procurorii.

Dubii privind legalitatea operațiunilor

Anchetatorii subliniază că mecanismul ridică dubii serioase în ceea ce privește realitatea creanțelor și legalitatea transferurilor de active:

„Există îndoieli serioase cu privire la legalitatea mecanismului de compensare/vânzare directă prin care active de valori semnificative au fost trecute din patrimoniul societăților din grupul European Food and Drinks în patrimoniul SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL, SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL, SC CERTINVEST SRL, SC PLUS QUADRIGA SRL și SC PRO QUADRIGA SRL”, menționează anchetatorii.

Interesul persoanelor fizice

Potrivit procurorilor, frații Ioan și Viorel Micula, care controlează grupul de firme, ar fi avut interesul de a menține în patrimoniu cât mai puține active în firmele vizate pentru a evita executarea silită a statului român, transferând aceste bunuri către alte societăți aflate sub controlul lor.

„Persoanele juridice din grupul European Food and Drinks au fost obligate prin decizii ale instanțelor europene să restituie statului român sume de bani de valori uriașe. Se conturează astfel un interes clar al persoanelor fizice care controlează grupul de firme ca aceste active să fie transferate, pentru a evita executarea silită”, explică procurorii.