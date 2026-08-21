 Fondatorul Bog’Art, amenințat de un fost angajat că îi va împușca fiul dacă nu plătește 600.000 de euro | adevarul.ro
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Fondatorul Bog’Art, amenințat de un fost angajat că îi va împușca fiul dacă nu plătește 600.000 de euro

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Afaceristul Raul Doicescu este cel care, în iunie, ar fi fost amenințat de un fost angajat, care i-ar fi cerut 600.000 de euro și l-ar fi avertizat că îi va împușca fiul dacă nu plătește.

Raul Doicescu/FOTO: Captură video Youtube/Zamfirescu Racoți Vasile & Partners
Raul Doicescu/FOTO: Captură video Youtube/Zamfirescu Racoți Vasile & Partners

CANCAN este site-ul care a devzăluit că victima a fost Raul Doicescu, fondatorul companiei de construcții Bog'Art.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pe 10 iunie, pe fondul unor resentimente față de fostul său angajator, inculpatul P.I. ar fi trimis, sub pseudonimul „Boris Marius”, o scrisoare de amenințare în care îi cerea acestuia 600.000 de euro.

Bărbatul l-ar fi amenințat pe Raul Doicescu că îi va împușca fiul și că va suporta consecințe dacă nu plătește suma în termen de 20 de zile. Scrisoarea a fost primită de victimă pe 18 iunie 2026, la sediul firmei pe care o administrează.

„Totodată, din conținutul scrisorii trimise de inculpatul P.I. a reieșit și faptul că acesta l-a atenționat să ia în serios ceea ce îi cere și să nu formuleze denunțuri, întrucât atunci când se va elibera o să «treacă direct la fapte», menționând apoi că o să-i împuște fiul, iar dacă simte că a sesizat fapta de șantaj, o să abandoneze orice plan și «trece direct la fapte», întrucât îi urmărește de aproximativ 2 ani și le știe traseele”, mai transmite instanța, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Ministerului Public.

FOTO SURSE ADEVĂRUL
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FOTO SURSE ADEVĂRUL

Anchetatorii au descoperit că P.I. figurează ca membru al unei asociații de vânătoare și deține, în mod legal, două arme letale. Pentru a-și ascunde identitatea, inculpatul ar fi folosit un pseudonim, ar fi trimis scrisoarea de la un oficiu poștal aflat departe de domiciliul său și și-ar fi cumpărat un telefon și o cartelă SIM pe care le-ar fi folosit exclusiv pentru această faptă.

„Prin ordonanța organelor de cercetare penală din data de 02.08.2026 s-a dispus reținerea inculpatului P.I., pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 02.08.2026, ora 16:00 și până la data de 03.08.2026, ora 16:00.

La data de 03.08.2026, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a formulat propunere de luare a măsurii arestării preventive pentru 30 de zile.”

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