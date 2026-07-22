 Doi falși procurori au cerut bani unui bărbat pentru a „închide” un presupus dosar cu poze intime. Victima le-a dat 20.000 de lei | adevarul.ro
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Doi falși procurori au cerut bani unui bărbat pentru a „închide” un presupus dosar cu poze intime. Victima le-a dat 20.000 de lei

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Doi bărbați din județul Arad au fost reținuți de polițiștii hunedoreni după ce au șantajat un bărbat de la care ar fi obținut aproximativ 20.000 de lei, pretinzând în mod fals că sunt procurori. Adevărații oameni ai legii le-au organizat un flagrant.

Oamenii legii i-au organizat un flagrant. FOTO arhivă Poliția Română
Oamenii legii i-au organizat un flagrant. FOTO arhivă Poliția Română

Potrivit anchetatorilor, un bărbat de 53 de ani, din comuna hunedoreană Vața de Jos, a reclamat că, începând din luna iunie, a fost contactat în repetate rânduri de persoane necunoscute care i-au cerut bani.

Suspecții l-ar fi amenințat că vor depune o plângere împotriva sa în legătură cu o serie de fotografii cu caracter intim pe care acesta le-ar fi solicitat unei alte persoane prin intermediul unei rețele de socializare, potrivit Știri din Hunedoara.

Ulterior, cei doi s-ar fi dat drept procurori și ar fi continuat presiunile asupra bărbatului, susținând că aceasta poate evita presupuse consecințe legale doar dacă le remite anumite sume de bani.

Sub presiunea amenințărilor, bărbatul le-ar fi plătit falșilor procurori, în mai multe tranșe, aproximativ 20.000 de lei.

Când i-au cerut din nou bani, bărbatul a mers la Poliție

Cazul a ajuns în atenția autorităților după ce victima a fost contactată din nou și i s-au cerut încă 800 de lei. Întâlnirea pentru predarea banilor fusese stabilită în comuna Vața de Jos, însă polițiștii au organizat un flagrant.

Unul dintre suspecți, în vârstă de 39 de ani, a fost depistat în trafic, iar asupra sa și în autoturismul pe care îl conducea a fost găsită suma de 800 de lei, corespunzătoare bancnotelor remise anterior de victimă.

La scurt timp, oamenii legii l-au identificat și pe presupusul complice, în vârstă de 28 de ani.

Cei doi bărbați, ambii din comuna Pleșcuța, județul Arad, au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva. Aceștia sunt cercetați pentru șantaj, iar procurorii urmează să decidă măsurile preventive care se impun.

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