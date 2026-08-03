 Bărbat din Capitală, reținut pentru șantaj. I-a cerut fostului șef 600.000 de euro ca să nu-i împuște fiul | adevarul.ro
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Video Bărbat din Capitală, reținut pentru șantaj. I-a cerut fostului șef 600.000 de euro ca să nu-i împuște fiul

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Un fost bărbat este acuzat că i-a cerut 600.000 de euro fostului său șef, pe care l-a amenințat că îi va împușca fiul dacă nu primește banii. Procurorii au solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile.

politie arme
Bărbatul și-a amenințat fostul șef că îi va împușca fiul FOTO SURSE ADEVĂRUL

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București au pus în mișcare acțiunea penală față de un bărbat, identificat drept P.I., cercetat pentru șantaj și influențarea declarațiilor, în urma cercetărilor efectuate de polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigații Criminale.

Potrivit anchetatorilor, la 10 iunie 2026, pe fondul unor resentimente față de administratorul societății la care fusese angajat anterior, pe care îl considera responsabil pentru dificultățile sale financiare și familiale, inculpatul ar fi trimis o scrisoare de amenințare folosind pseudonimul „Boris Marius”.

În scrisoare, expediată printr-o agenție poștală dintr-o comună din județul Constanța, acesta i-ar fi cerut administratorului să plătească 600.000 de euro în termen de 20 de zile de la primirea corespondenței, amenințând că, în caz contrar, îi va împușca fiul și că va suporta alte consecințe vătămătoare. Scrisoarea a fost primită la 18 iunie 2026, la sediul societății, provocându-i persoanei vătămate o stare de temere, potrivit procurorilor.

FOTO SURSE ADEVĂRUL

Anchetatorii susțin că inculpatul i-ar fi cerut totodată destinatarului să nu sesizeze autoritățile, afirmând că, dacă va afla despre un denunț, va renunța la orice alt plan și va „trece direct la fapte”, menționând că îi urmărește pe membrii familiei de aproximativ doi ani și le cunoaște traseele.

Din cercetări a rezultat că bărbatul este membru al unei asociații de vânătoare și deține legal două arme letale. Procurorii mai arată că acesta și-ar fi pregătit în detaliu activitatea, folosind un pseudonim, expediind scrisoarea dintr-o localitate fără legătură cu domiciliul sau activitatea sa și achiziționând anterior un telefon mobil și o cartelă SIM activate exclusiv pentru punerea în aplicare a planului.

FOTO SURSE ADEVĂRUL
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FOTO SURSE ADEVĂRUL

La 2 august 2026, inculpatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar luni, 3 august, procurorul de caz a formulat propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Dosarul se află în instanță pentru soluționarea propunerii.

Procurorii precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului penal și nu înfrânge principiul prezumției de nevinovăție.

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