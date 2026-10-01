Lovitură pentru „mafia” lucrărilor de licență și doctorat. Senatul a adoptat propunerea USR care permite Poliției să intervină fără sesizarea universității

Senatul a adoptat propunerea legislativă inițiată de deputatul USR Adrian Echert, prin care mecanismul de sancționare a celor care vând lucrări de licență, disertație sau doctorat „la cheie” este extins. Concret, poliția va putea interveni din oficiu sau în urma sesizării oricărei persoane fizice ori juridice, fără să mai fie necesară o solicitare din partea unei universități.

Senatul a adoptat propunerea USR prin care vânzarea lucrărilor de licență și doctorat „la cheie” Foto: arhivă, adevărul

Propunerea legislativă a fost adoptată cu 73 de voturi „pentru”, două „împotrivă” și 29 de abțineri. Senatul este prima cameră sesizată, iar proiectul urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților, care este for decizional.

Inițiativa modifică mecanismul prevăzut în prezent de Legea învățământului superior nr. 199/2023. Potrivit formei actuale a legii, angajații Ministerului Afacerilor Interne pot constata contravențiile și aplica sancțiunile la solicitarea motivată a instituției de învățământ superior.

Dacă proiectul va fi adoptat și de Camera Deputaților, polițiștii vor putea constata aceste fapte și din oficiu sau în urma sesizării oricărei persoane fizice ori juridice.

„Când o lucrare se vinde «la cheie» vorbim de fapt despre o fraudă”

În mediul online există numeroase oferte pentru redactarea și vânzarea unor lucrări de licență, disertație sau doctorat, unele fiind promovate drept „originale”, „personalizate” sau realizate „la cheie”.

„Sunt studenți care petrec luni întregi documentându-se, scriind și rescriind lucrarea de licență. E munca lor și e firesc să fie evaluați pentru ea. Nu e drept ca, lângă ei, cineva să prezinte o lucrare cumpărată și să primească o notă pentru munca altcuiva”, a declarat deputatul USR Adrian Echert, inițiatorul propunerii.

Acesta susține că vânzarea unor astfel de lucrări reprezintă o formă de fraudă și că persoanele care desfășoară astfel de activități trebuie să poată fi sancționate.

„Când o lucrare se vinde «la cheie» vorbim de fapt despre o fraudă. Cei care fac din asta o afacere trebuie să poată fi sancționați, iar Poliția trebuie să poată interveni fără să aștepte o sesizare din partea universității”, a mai spus Adrian Echert.

Amenzi de până la 200.000 de lei

Legea învățământului superior prevede în prezent amenzi de până la 200.000 de lei pentru vânzarea sau cumpărarea unor lucrări științifice, referate, proiecte, lucrări de absolvire, de licență, de diplomă, de disertație sau de doctorat, atunci când acestea sunt destinate promovării unor evaluări ori susținerii examenelor de finalizare a studiilor.

USR consideră că plagiatele și fraudele academice nu pot fi oprite doar prin verificarea lucrărilor după ce acestea au fost prezentate în cadrul unei instituții de învățământ, în condițiile în care piața lucrărilor academice „la cheie” reprezintă una dintre verigile care alimentează acest fenomen.

Proiectul merge la Camera Deputaților, care este forul decizional.