Indivizii au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de șantaj.

Trei bărbați, cu vârste cuprinse între 25 și 32 de ani, au fost arestați sâmbătă, 8 august. Ei sunt cercetați de polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secțiile 28 și 27 Poliție într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de șantaj, după ce au fost prinși în fragrant în timp ce puneau la cale un șantaj.

Flagrantul a avut loc după ce o femeie a sunat la poliție pentru a semnala că în timp ce se afla în magazinul Kaufland, de pe Șoseaua Colentina, i-a fost furat telefonul mobil.

Potrivit surselor judiciare, ulterior femeia a revenit la poliție și a precizat că activase funcția „telefon pierdut”. În urma acestei funcții, persoana care intrase în posesia telefonului a contactat numărul soțului, lăsat ca date de contact, și i-a solicitat femeii suma de 1.500 de lei pentru a-i restitui telefonul. A fost stabilit ca loc de întâlnire Piața Universității.

Polițiștii Secției 28, împreună cu polițiști din cadrul Secției 27, s-au deplasat împreună cu persoana vătămată în zona indicată, pentru a interveni și a identifica persoana implicată.

În urma discuțiilor telefonice, polițiștii au obținut o serie de indicii privind persoana care urma să se întâlnească cu victima. În zonă a fost identificat atât bărbatul, cat si alți doi complici ai săi, care au fost prinși în zona Grand Hotel.

”Astfel, în urma activităților desfășurate, polițiștii au identificat și prins în flagrant patru bărbați, imediat după ce unul dintre aceștia ar fi primit de la persoana vătămată suma de 1.300 de lei, în schimbul restituirii telefonului mobil”, potrivit Poliției Municipiului București.

Cu ocazia intervenției polițiștilor, asupra unuia dintre bărbați a fost găsită suma de 1.300 de lei, primită de la persoana vătămată.

Față de trei dintre bărbați a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, iar ulterior cei trei au fost arestați preventiv, pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 28 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.