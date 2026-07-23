Șantajată de un coleg, o adolescentă din Sibiu i-a dat 7.000 de euro din banii părinților. Decizia instanței

Un adolescent din Sibiu este obligat să-i plătească fostei colege 10.000 de lei daune morale, după ce, în 2022, a șantajat-o timp de mai multe luni, cerându-i bani pentru a nu o agresa. Sub presiunea amenințărilor, fata i-a dat aproape 7.000 de euro din economiile familiei.

Turnul Sfatului scrie că faptele s-au petrecut în intervalul martie și septembrie 2022, când cei doi erau colegi.

Băiatul îi cerea bani și o amenința pe adolescentă că o va bate dacă refuză. Cu toate acestea, amenințările au fost însoțite uneori și de agresiuni, unul din incidente având loc chiar în curtea școlii, când adolescentul a lovit-o și a tras-o de păr.

De teamă, fata i-a dat bani în repetate rânduri, până când tatăl ei a observat, în octombrie 2022, că din locuință lipsesc 6.950 de euro. Întrebată despre dispariția banilor, aceasta le-a povestit părinților ce se întâmplase.

În motivarea hotărârii, judecătorii arată că faptele nu au reprezentat un episod singular, ci un comportament repetat, desfășurat pe parcursul mai multor luni.

Potrivit instanței, totul a început după ce fata i-a împrumutat o sumă de bani colegului său, în ianuarie 2022. Ulterior, acesta a început să îi ceară tot mai mulți bani, iar când era refuzat o amenința și o agresa. Judecătorii au reținut că adolescenta a cedat presiunilor de teamă, întrucât știa că băiatul avea un comportament violent și obișnuia să poarte un cuțit.

În fața instanței însă, după ce a împlinit 18 ani, adolescentul a recunoscut faptele descrise în rechizitoriu și a solicitat să fie judecat prin procedura simplificată a recunoașterii învinuirii.

Potrivit Serviciului de Probațiune, tânărul a avut o copilărie dificilă și probleme de comportament încă din școală, fiind considerat cu risc ridicat de recidivă. Cu toate acestea, instanța a decis că este suficientă măsura educativă a asistării zilnice, timp de șase luni, apreciind că reeducarea și reintegrarea socială trebuie să prevaleze în cazul minorilor.

Judecătoria Sibiu a obligat adolescentul să achite, alături de partea responsabilă civilmente, 6.950 de euro, reprezentând prejudiciul material, precum și 10.000 de lei cu titlu de daune morale.

În motivare, instanța arată că despăgubirile morale sunt justificate de suferințele psihice provocate victimei, care a fost constrânsă luni la rând să trăiască într-o stare de teamă și să acționeze împotriva propriei voințe.