Edi Iordănescu ar putea reveni în curând pe banca tehnică, după o perioadă în care a stat departe de fotbal.

Edi Iordănescu Foto: Facebook

Fostul selecționer al României este în discuții avansate cu Watford, club care evoluează în Championship și care îl vede drept favorit pentru postul de antrenor, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Englezii caută un nou tehnician după despărțirea de italianul Alessio Dionisi, îndepărtat din funcție în urma eșecului categoric, 0-4, suferit sâmbătă pe terenul lui Sheffield United. Conducerea lui Watford a început negocierile cu antrenorul român, însă cele două părți nu au ajuns încă la un acord.

BBC confirmă mutarea

Iordănescu va deveni al șaselea antrenor al formației engleze în ultimele 18 luni, potrivit BBC Three Counties Radio. „Hornets” au avut o instabilitate accentuată pe banca tehnică, iar fostul selecționer ar putea fi următorul care va încerca să redreseze echipa.

Englezii susțin că „se preconizează că antrenorul în vârstă de 48 de ani va sosi marți în Marea Britanie pentru a semna contractul. Românul intenționează să aducă trei membri ai staff-ului său tehnic și speră să fie prezent pe bancă la meciul de miercuri din Championship, pe teren propriu împotriva celor de la Blackburn Rovers”.