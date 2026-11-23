Actele fiscale pe hârtie trimise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sunt legal comunicate doar dacă ajung la destinatar sau, în lipsa lui de la domiciliul fiscal, la un împuternicit autorizat, a stabilit ÎCCJ.

Poșta Română Foto: Mediafax

Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit luni, 23 noiembrie, că simpla primire a unei scrisori recomandate de către o rudă a contribuabilului ori de către o persoană care locuiește cu acesta nu este suficientă pentru comunicarea legală a unui act fiscal. Documentul trebuie înmânat destinatarului sau, dacă acesta lipsește de la domiciliul fiscal, unui împuternicit autorizat să primească trimiterea poștală.

Soluția a fost pronunțată prin Decizia nr. 16 din 23 noiembrie 2026, după ce Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii a admis sesizarea procurorului general al Parchetului de pe lângă ÎCCJ. Sesizarea viza interpretarea unitară a regulilor privind comunicarea actelor administrativ-fiscale emise pe hârtie.

Confirmarea de primire nu este suficientă în orice situație

Potrivit comunicatului instanței supreme, pentru actele transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire contează și calitatea persoanei care primește documentul. Gradul de rudenie sau faptul că aceasta locuiește împreună cu destinatarul nu înlocuiește autorizarea de a primi trimiterea poștală.

ÎCCJ a explicat că această interpretare urmărește respectarea dreptului la apărare al contribuabililor și se sprijină inclusiv pe jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. Înmânarea actului trebuie să ofere garanții că documentul ajunge la destinatar sau la persoana autorizată să îl primească.

Ce vizează decizia și ce urmează

Hotărârea privește articolul 3 alineatul (2) și articolul 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, raportate la articolul 163 alineatul (6) din Codul de procedură civilă. Clarificarea se referă la actele pe hârtie trimise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, nu la toate modalitățile de comunicare a documentelor fiscale.

Decizia clarifică legalitatea procedurii de comunicare și nu înseamnă anularea automată a oricărui act fiscal primit de o altă persoană.

După redactarea considerentelor și semnarea deciziei, aceasta urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.