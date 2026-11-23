Sindicatul Autoturisme Dacia și Blocul Național Sindical cer intervenția autorităților pentru păstrarea producției și a locurilor de muncă de la Mioveni. Sindicaliștii avertizează că reducerea activității uzinei ar lovi mii de angajați, furnizori și comunități care depind de industria auto.

Sindicaliștii de la Dacia cer intervenția Guvernului Foto: arhivă

Sindicaliștii de la Dacia cer Guvernului să trateze situația uzinei de la Mioveni ca pe o problemă strategică pentru economia României. Reprezentanții angajaților avertizează că diminuarea producției, pierderea unor proiecte și mutarea fabricării unor modele în alte țări pun presiune asupra viitorului platformei industriale din Argeș.

Mesajul a fost transmis luni, 23 noiembrie, la Pitești, în cadrul unei dezbateri organizate de Blocul Național Sindical (BNS), Federația IndustriALL BNS și Sindicatul Autoturisme Dacia. Evenimentul a fost dedicat viitorului uzinei și a reunit reprezentanți ai autorităților, ai industriei auto și ai partenerilor sociali.

Sindicaliștii au cerut măsuri concrete pentru menținerea și dezvoltarea capacităților de producție de la Mioveni, atragerea investițiilor și protejarea locurilor de muncă. Ei susțin că discuțiile nu trebuie să se limiteze la constatări, ci să ducă la decizii care să susțină industria auto românească.

„Viitorul uzinei Dacia Mioveni nu poate fi lăsat la voia întâmplării”, este mesajul transmis de organizațiile sindicale.

Sindicaliștii avertizează că problemele Dacia pot afecta zeci de mii de angajați

Miza depășește numărul salariaților care lucrează direct în uzină. Potrivit BNS, activitatea Dacia susține o rețea extinsă de furnizori și companii care depind de comenzile producătorului auto. O reducere a producției ar putea afecta, în lanț, locurile de muncă din aceste firme, investițiile și exporturile.

Sindicaliștii atrag atenția că dificultățile unui producător de asemenea dimensiuni nu rămân izolate la nivelul unei singure fabrici. Efectele se pot extinde asupra economiei județului Argeș și asupra companiilor din alte regiuni care livrează componente și servicii pentru uzina de la Mioveni.

Organizațiile cer protejarea atât a angajaților Dacia, cât și a rețelei de furnizori. În opinia lor, menținerea capacităților industriale trebuie să devină o prioritate pentru autorități, într-un moment în care industria auto trece printr-o transformare profundă.

1.200 de angajați, vizați de reducerea personalului în 2026

Avertismentul sindicaliștilor vine după ce, în martie, Sindicatul Autoturisme Dacia a anunțat că estimează plecarea a aproximativ 1.200 de angajați în 2026, pe fondul reducerii producției și al accelerării proceselor de automatizare și robotizare.

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Sindicatul a atras atunci atenția că uzina ar urma să înregistreze prima perioadă de scădere a producției după 22 de ani. În același timp, organizația a indicat deciziile grupului Renault de a aloca altor țări producția unor modele noi: Dacia Striker va fi fabricată în Turcia, iar noul model electric din segmentul A va fi produs în Slovenia.

Pentru Mioveni, aceste decizii ridică problema proiectelor care vor susține activitatea fabricii în următorii ani. Sindicaliștii cer garanții privind dezvoltarea uzinei și atragerea unor noi investiții, astfel încât România să nu piardă treptat capacități de producție în favoarea altor state.

Potrivit datelor prezentate de sindicat în martie, uzina asigură aproximativ 10.000 de locuri de muncă directe și susține alte zeci de mii de locuri de muncă în companiile furnizoare. Peste 90% din producția de la Mioveni este destinată exportului.

Energia scumpă și infrastructura slabă îndepărtează investițiile

Sindicatul Autoturisme Dacia a enumerat printre problemele care afectează atractivitatea României pentru investițiile industriale costurile ridicate ale energiei, infrastructura întârziată, instabilitatea fiscală și politică și lipsa unor programe economice predictibile.

Autostrada Pitești-Sibiu este unul dintre proiectele de infrastructură invocate de sindicaliști. Aceștia susțin că industria auto are nevoie de condiții stabile și de investiții pe termen lung, iar întârzierile și schimbările frecvente de reguli pot influența deciziile marilor producători privind amplasarea unor noi linii de fabricație.

În comunicatul de luni, BNS a cerut identificarea unor măsuri legislative și instituționale pentru susținerea sectorului auto, precum și consolidarea dialogului dintre Guvern, companii și organizațiile sindicale.

Miniștri și reprezentanți ai Guvernului, chemați să discute viitorul uzinei

La dezbaterea de la Pitești au participat Mihai Coteț, vicepreședintele Senatului, Adrian Sandu, consilier onorific al premierului pentru industria auto, Natalia Intotero, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Simona Bucura-Oprescu, deputată și fost ministru al Muncii, și Laurențiu Gâdei, secretar de stat în Ministerul Economiei.

Sindicaliștii consideră că autoritățile, companiile și reprezentanții angajaților trebuie să lucreze împreună pentru un pachet de măsuri care să mențină producția și să susțină investițiile. Ei avertizează că deciziile cu efect asupra fabricilor și locurilor de muncă nu pot fi privite doar prin prisma eficienței economice pe termen scurt.

BNS cere continuarea dialogului instituțional și social înainte ca dificultățile actuale să se transforme în probleme structurale greu de reparat. Pentru angajații de la Mioveni, miza este păstrarea locurilor de muncă. Pentru economia României, este menținerea unuia dintre cei mai importanți producători industriali și exportatori.